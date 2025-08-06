Тот, кто тихо жалел и защищал фигуристов. Почему Гришина никто не сможет заменить?

Александр не только был голосом фигурки последние 10 лет, но и её душой. Щербакова, Медведева, Туктамышева так многому ещё не научились…

5 августа стал одним из самых тёмных дней в мире фигурного катания. Трагическая смерть 47-летнего спортивного комментатора Александра Гришина в результате несчастного случая заставила болеть сердца десятков фигуристов и тренеров, а также тысяч болельщиков.

Потому что Гришин — не просто голос фигурки, а её душа. Александр горел своим делом, комментируя даже самые мелкие турниры. Он обучал олимпийских чемпионов и чемпионов мира и Европы своему мастерству, но главное — он спасал юных спортсменов от нападок коллег по цеху.

И заменить его, увы, будет очень непросто. Почти невозможно.

Голос, который за 10 лет стал символом фигурного катания

Трудно писать о человеке, который во многом помогал мне и моим коллегам понимать чуточку лучше удивительный мир фигурного катания, однако не сказать об Александре Гришине ничего — это неуважение к любимой дисциплине, которая не была бы такой без его голоса.

Комментатор, который не просто знает материал, но и умеет правильно соотносить картинку на экране ТВ с тем, что происходит на льду, — тот самый специалист, на которого журналист всегда может положиться, потому что работа с «полей» не всегда возможна. Для представителей СМИ такой человек является помощником для написания качественного репортажа с соревнования, в котором есть детали, становящиеся ключевыми для будущей публикации. Для рядового же зрителя комментатор превращается в проводника в сложную спортивную вселенную, где, помимо цифр, явных ошибок спортсмена есть ещё интриги и закономерности, которые очевидны только тому, кто знает матчасть. Он может объяснить происходящее и сделать акцент, заставляющий бесстрастного или не слишком заинтересованного болельщика увлечься процессом.

Всё это Александр Гришин делал для нас более 10 лет, став настоящим символом фигурного катания в России.

Представить эфир Первого канала, будь то элитный турнир вроде Олимпийских игр, а также чемпионатов мира и Европы, или же второстепенный, именуемый в простонародье «водокачкой», без приятного голоса специалиста практически невозможно. Гришин был готов работать всегда и при любых обстоятельствах: серьёзные разборки на чемпионате России, порой монотонные этапы Гран-при России (в танцевальном турнире и не такое бывало) или развлекательные турниры — он везде выкладывался по максимуму. Возможно, именно поэтому «Русский вызов» или Кубок Первого канала и прижились в стране — благодаря метким замечаниям человека, по-настоящему горевшего своим делом.

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Комментатор, защищавший фигуристов от колкостей коллег

Александр прекрасно знал техническую составляющую фигурного катания, подсказывая зрителям, какой элемент исполнил спортсмен, ещё до того, как засветится табло. Путался ли он иногда? Конечно, как и любой человек, но впоследствии исправлялся и давал полноценную справку о том, какие заходы на прыжок существуют, какой дороже стоит и почему вращение и дорожка шагов будут оценены судьями ниже. При этом баланс между двумя аспектами фигурного катания Гришин находил легко и непринуждённо, вступая с коллегами в полемику о философских значениях некоторых программ. Искусство он ценил и порой проводил такие параллели, которые даже опытные хореографы забывали отметить.

Профессионалом Александра делало и умение чутко улавливать смысловые паузы в эфире — это навык, который, например, не всегда доступен комментаторам-фигуристам, отлично разбирающимся в теме, но не имеющим профильного образования для работы у микрофона. Гришин тщательнейшим образом готовился к эфиру, записывая интересные факты о жизни участников турнира и грамотно разбавляя ими профессиональную информацию.

У эфиров этих всегда была особенная атмосфера, потому что специалист, будучи ещё тонким психологом, задавал тон за счёт своих знаний об аудитории. Не зря Александр часто общался с болельщиками, выясняя, какие вопросы для них наиболее актуальны, и намеренно подогревая их интерес как к самим соревнованиям, так и к спортсменам, особенно к тем, кто ещё не стал звездой, но имел огромный потенциал. Таким образом он способствовал популяризации нашего вида спорта и юных фигуристов, которым важно построить бренд во время активной карьеры. То, что медийность — это один из факторов успешности спортсмена, Гришин, принадлежащий этой сфере, понимал как никто другой и на безвозмездной основе помогал с этим.

В целом большое сердце — это про него. Александр запомнился как один из самых нетоксичных комментаторов в фигурном катании, который тихо жалел и поддерживал фигуристов, защищал их от чересчур яростных нападок коллег по цеху. В силу того, что это были бывшие спортсмены или тренеры, их комментарии во время неудач становились острыми и даже издевательскими. Лишний вес спортсменки? Кривые прыжки? Неумение бороться? Татьяна Тарасова, Алексей Ягудин, Максим Траньков, Александр Жулин — эти люди могли, что называется, переборщить, и именно тогда Гришин вступался за фигуристов, лишь мягко их журя, если случилось падение, срыв вращение или другая ошибка.

«Я всегда смотрел на Александра Гришина, когда выходил на соревновательный лёд и испытывал волнение или страх. В его взгляде было столько тепла и поддержки, что невольно становилось легче и спокойнее на душе. Казалось, что если я совсем расклеюсь, то он выйдет на лёд кататься вместо меня», — наверное, слова Марка Кондратюка после страшных новостей как нельзя лучше описывают отношение спортсменов к Александру. Благодарность Гришину за деликатность и человечность в работе выразили очень многие, и, пожалуй, я присоединюсь к этому списку.

Непревзойдённый наставник для олимпийских чемпионов

Александр грамотно работал в команде — это факт. Его знаменитый тандем с Татьяной Тарасовой будет эталоном комментаторского мастерства ещё долгие годы. Бойкие цитаты заслуженного тренера и чистые, не прикрытые ничем эмоции обычно спокойного специалиста — тот коктейль, который делал фигурное катание ярким и запоминающимся. Как и легендарная фраза «Время фигурного катания на Первом канале». К слову, «пёрлов» у Гришина тоже было немало, однако все они исключительно добрые, а потому приживались легко и даже кочевали в лексикон его напарников, среди которых, помимо Татьяны Анатольевны, признанного мастера, были и те, кому требовался исключительный во всех отношениях наставник.

Александр был учителем для многих олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы. Максиму Транькову, например, будет не хватать «шуток внутри эфира, советов и совместных «косяков». Михаил Коляда и Алексей Ягудин поблагодарили маэстро за его полезные советы. А Илья Авербух отметил, что Гришин «держал ритм, давал вектор, о котором потом рассуждали вновь прибывшие фигуристы». Соболезнования выразили и Евгения Медведева с Анной Щербаковой, которые, как и Елизавета Туктамышева, сидели на одной скамье с Александром.

Многие фигуристы, попробовавшие себя в комментаторской деятельности, прошли через его заботливые руки. И, надо окончательно признать, никто из них не сможет заменить Гришина. Не потому, что их профессиональная деформация так или иначе продолжит влиять на качество комментариев, не потому, что срок их обучения был так недолог, а потому, что другого такого специалиста больше нет.

Вынуждена согласиться с Никитой Кацалаповым: с уходом Александра Гришина «мир стал тише» — без человека, который заставил его звучать по-новому и подарил фигуристам и болельщикам так много своей любви.

«Чемпионат» приносит соболезнования родным и близким Александра Гришина.