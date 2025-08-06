Это большое счастье! Александра Трусова и Макар Игнатов стали родителями

Самая медийная фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) стала мамой! Утром 6 августа спортсменка опубликовала пост, в котором сообщила, что они с супругом Макаром Игнатовым отправились в роддом. При этом до даты ПДР (предполагаемой даты родов) оставалось менее пяти дней.

А уже к вечеру порадовала своих поклонников — человек родился! Пол малыша был известен заранее — пара устроила модную гендер-пати, где в кругу близких и СМИ узнала, что ждёт сына. Имя малыша пока не сообщается, но с учётом яркой и активной жизни пары не исключено, что это будет сделано красиво.

О самом факте беременности впервые заговорили в СМИ ещё зимой. Сама Трусова и её супруг предпочитали отмалчиваться. И весной публично сообщили приятную новость о пополнении в семье. С этого момента Александра, кажется, не скрывала ни одной детали своего интересного положения. УЗИ появилось ещё в концовке номера ребят на «Русском вызове». Далее фигуристка показала, как узнала о ребёнке сама, как рассказала об этом супругу.

Были вечеринка, многочисленные влоги и интервью, где Саша и Макар делились различными подробностями из своей жизни. Всю беременность Трусова вела настолько активную жизнь, что была на слуху буквально каждый день. Фигуристка посещала светские мероприятия, снимала различные тренды вместе с мужем — в общем, развлекалась как могла.

Незадолго до родов Трусова с разрешения врачей возобновила тренировки: занималась балетом и хореографией. И не держала в тайне, что день икс наступит совсем скоро. Так что в тот самый момент, когда Александра отправилась в роддом (о выборе которого она также рассказывала своим подписчикам), она также не стала отмалчиваться и открыто сообщила: момент наступил.

Вскоре фигуристка отписалась в социальных сетях коротким сообщением, в котором сообщила главную новость: родила! Больше никаких подробностей от Александры не последовало, но совершенно точно это лишь вопрос времени. А от столь непростого дела Трусовой всё-таки нужно восстановиться, прежде чем вновь ворваться в медийное пространство.

Макар Игнатов и Александра Трусова Фото: Личный архив Александры и Макара Игнатовых

А пока пара принимает многочисленные тёплые слова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова уже поздравила Александру и Макара с рождением ребёнка.

«Я очень рада за неё! Саша и Макар — большие молодцы! Долгой и счастливой жизни всем! И здоровья ребёнку», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Призёр чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию Елена Радионова также поздравила пару с счастливым событием.

«Я поздравляю Сашу и Макара с этим событием. Это прекрасная и светлая новость. Я уверена, что Саша и Макар будут прекрасно справляться со своими родительскими обязанностями и станут отличными мамой и папой. Саша подходит ко всему ответственно, в том числе к беременности и родам. В этом плане она молодец. Скорейшего восстановления Саше и здоровья малышу! Я очень рада за них! Чудесно, когда в таком возрасте становятся родителями. Саша будет молодой мамой, и это замечательно», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Серебряный призёр Олимпийских игр в командных соревнованиях по фигурному катанию Александр Энберт поделился эмоциями после новости о рождении ребёнка в семье Игнатовых.

«Я рад за Александру и Макара. Рождение ребёнка — большое счастье! Ребята к этому стремились и на это настраивались. Это очень волнующее и приятное событие. Хочется пожелать по возможности отдохнуть, набраться сил и заняться родительством», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Чемпионат» также присоединяется к поздравлениям и желает крепкого здоровья маме и малышу!