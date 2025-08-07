Допинг-кейс страшнее, чем у Валиевой. Хореограф Сотскова может стать персоной нон грата?

Мария жаждет вернуться в спорт после 10-летней дисквалификации. Но будет ли ей место рядом с фигуристами, спасающими свои карьеры?

Почти половина срока наказания для Марии Сотсковой позади. Экс-фигуристка, которая сияла на Олимпиаде в Пхёнчхане, сделала громкое заявление: она будет пытаться вернуться в большой спорт после 10-летней дисквалификации за медицинское мошенничество и допинг.

Спортсменка мечтает стать хореографом, но получится ли у неё стать востребованной — большой вопрос. Ведь она может стать персоной нон грата из-за совершённой ошибки.

Будут ли фигуристы рисковать своими карьерами, имея в штате специалиста с подпорченной репутацией в век, когда чиновники тщательно проверяют россиян и отказывают им в участии в крупных турнирах?

Мария Сотскова Фото: РИА Новости

Сотскова намерена вернуться после дисквалификации за допинг

Мария Сотскова была третьим номером на Олимпиаде 2018 года, и даже величие Евгении Медведевой и Алины Загитовой не могло затмить её талант. Тем не менее очень скоро фигуристка из потенциальной звезды крупных турниров превратилась в антигероя российского спорта. Случилось это тогда, когда Марию дисквалифицировали аж на 10 лет за применение допинга и мошенничество. Сотскова пропала с радаров, завела крепкую семью, пережив сначала эмоциональную встряску в отношениях с мужем, и впоследствии стала мамой двух очаровательных детей.

Но любовь к фигурному катанию оказалась столь крепка, что новые заботы не переменили мнения Марии: она должна быть в спорте. Сотскова откровенно рассказала о своём желании вернуться, хоть и выразила сомнение, что по окончании бана, который действует с 2021 года, ей удастся занять свою нишу.

«Желание есть. Я люблю лёд и себя на льду. Хотела бы поработать хореографом, ставить программы, самой покататься в шоу… Но насколько мне это будет актуально в 2030-м и буду ли актуальна я сама — не знаю. Иногда скучаю по льду, это мой дом», — поделилась она в интервью Sports.ru.

При этом спортсменка признала, что после завершения карьеры у неё были трудности, которые усилились после новостей о дисквалификации:

«Бо́льшую часть жизни я провела на льду, это уже невозможно вычеркнуть. Хотя после карьеры у меня был период отрицания, когда не хотела ничего даже слышать про фигурное катание. Но это уже прошло.

Я закончила со спортом как раз на последнем курсе. Училась на балетмейстера, с прицелом стать постановщиком ледовых шоу. Однако из-за дисквалификации планы сорвались. Мне пришлось искать что-то вне фигурного катания, и так я устроилась в рекламное агентство. Пришла туда с нулевыми знаниями, но с большим желанием всему научиться».

Хуже, чем у Валиевой: 10 лет за мошенничество и фуросемид

Скандал вокруг Марии Сотсковой не уступил по силе даже шумихе вокруг Камилы Валиевой, а наказание фигуристки, попавшейся на допинге, и вовсе стало одним из самых суровых в истории этой дисциплины. И, к сожалению, спортсменка сама накликала на себя беду.

В марте 2020 года допинг-офицеры РУСАДА прибыли к Марии, чтобы взять тест во внесоревновательный период. Сотскова объясняла, что уже не тренируется и фактически завершила карьеру. Однако официального заявления от неё ни в Федерацию фигурного катания на коньках России, ни в РУСАДА не поступало, поэтому ей всё-таки пришлось сдать анализ. В нём был обнаружен запрещённый препарат (по некоторой информации — фуросемид).

Фигуристка пыталась объяснить это тем, что данный препарат был выписан врачами, но выяснилось, что клиника, в которой Мария проходила лечение, не имеет лицензии. Обвинения в фальсификации составляющей допинг-контроля привели к очень жёсткому наказанию — отстранению от любой деятельности, связанной со спортом, сроком на 10 лет. Сотскова заплатила высокую цену за юридическую безграмотность, которую восприняли как мошенничество.

Репутация Сотсковой не позволит ей стать востребованной?

Отстранение Марии серьёзно ударило по её репутации и негативно отразилось на её профессиональной деятельности. Ей было запрещено готовить фигуристов к соревнованиям, хотя попытки стать тренером у Сотсковой были — она открывала набор спортсменов первого юношеского разряда в свою группу в школе «Лидер», пообещав помочь им сдать нормативы и тесты по скольжению.

Став хореографом, Мария не сильно улучшит своё положение, ведь даже после отбывания наказания, получив официальное разрешение работать в командах фигуристов, она продолжит быть персоной нон грата. Сейчас, во время бана России на международной арене, в бытность проверки спортсменов на соответствие репутационным критериям, иметь в своём окружении специалиста с непростым прошлым — опасно. Как бы жестоко это ни звучало, но критика от Ильи Авербуха и Татьяны Тарасовой, которые были уверены, что поступок Сотсковой настроил зарубежных чиновников против российских фигуристов, кажется обоснованной.

«От такой безалаберности мы потом на Олимпиаде без флага!» — возмущался Авербух и был прав. Наших спортсменов до сих пор с огромным нежеланием пускают на крупные турниры, больше делая уступку, нежели задавая тенденцию.

Поэтому возникают сомнения, что в такой парадигме найдётся место для Марии, у которой большие амбиции, но ещё более крупные проблемы. Повторить судьбу Анастасии Мишиной и Александра Галлямова или Александры Степановой и Ивана Букина только из-за «неправильного» человека в штате вряд ли кто-то отважится. Проще поступить, как Этери Тутберидзе в случае с Филиппом Шветским, бывшим врачом Камилы Валиевой, и отказаться от непроверенного специалиста.