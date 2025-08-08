Самая крепкая дружба в фигурном катании: Щербакова и Косторная или Гуменник и Дикиджи?

Межсезонье — прекрасная возможность отдохнуть и провести время со своими друзьями, с которыми не было возможности увидеться во время загруженного соревновательного сезона. Кто-то из спортсменов уже успел это сделать, а кто-то только ждёт предстоящей встречи. В связи с этим «Чемпионат» предлагает выбрать ваших любимых друзей в фигурном катании.
В нашем рейтинге вы найдёте как тех, кто с детства занимался в одной группе, так и тех, кто буквально с недавнего времени начал хорошо общаться. Кроме того, мы решили включить в подборку уникальные истории, которые совместимы с тропом «от ненависти до любви», ведь в нашем спорте были фигуристы, которые по каким-то причинам недолюбливали друг друга, но потом решили забыть обо всех обидах и недомолвках.
Елизавета Туктамышева и Евгения Тарасова
Девушки выступали в разных дисциплинах, поэтому никогда не конкурировали друг с другом на льду. И даже если бы это произошло, вряд ли бы это их остановило — они всегда создавали впечатление опытных, умных и рассудительных фигуристок, которые не тратят время на разного рода склоки. Лиза Туктамышева и Евгения Тарасова дружат уже много лет. Они прошли через разные этапы: переезд Тарасовой и Морозова в США для тренировок, их обидное четвёртое место на Олимпиаде-2018, заветное серебро на следующих Играх, непопадание Туктамышевой на главные соревнования четырёхлетия, а также практически одновременное завершение спортивных карьер. Сейчас Евгения вместе с мужем Фёдором Климовым ожидает первенца. По слухам, Лиза тоже не отстаёт от подруги — и тоже находится в романтических отношениях (с одним известным фигуристом).
Пётр Гуменник и Владислав Дикиджи
Главные фигуристы сборной последних лет являются не только прямыми конкурентами за золотые медали чемпионата России, но и за попадание на Олимпийские игры 2026 года в Милане. Однако даже такие серьёзные спортивные события не мешают парням оставаться отличными друзьями. На соревнованиях они называют друг друга своими любимыми фигуристами и поддерживают после прокатов. Вне льда они тоже проводят время вместе: ходят по ресторанам, на концерты, выставки, а также этим летом участвовали в совместных сборах в «Сириусе». Нет сомнений, что эта дружба с годами станет только крепче. И кто бы из них не поехал на Олимпиаду-2026, другой совершенно точно будет смотреть прокаты друга и активно поддерживать его у телевизора.
Александра Трусова и Анна Щербакова
Казалось бы, невозможно придумать что-то более странное, чем дружба прямых соперниц, одновременно соревнующихся в юниорском возрасте и вышедших во взрослую категорию. Яркий и дерзкий характер Саши Трусовой и спокойный, но уверенный – Ани Щербаковой не позволяли одногруппницам называть себя подругами. По идее, борьба за золото Олимпийских игр, на которое претендовали обе девушки, должна была обострить их отношения и привести к конфликтам, подобным ситуации Загитовой и Медведевой. Однако Трусова и Щербакова решили не идти по этому пути. Им удалось не только сохранить хорошие рабочие отношения в моменте, но и впоследствии превратить их в настоящее дружеское общение. Саша пригласила Аню на свою свадьбу, они вместе вели несколько мероприятий, поддерживали друг друга — и этим разрушили миф о необходимости жёсткого соперничества в спорте.
Анна Щербакова и Алёна Косторная
Несмотря на то что фигуристки были главными соперницами во время спортивной карьеры, им удалось сохранить хорошие отношения. Победы Алёны подряд, переход к Плющенко и последовавшие успехи Анны — ничто из этого не помешало их дружбе. Не попав на Олимпиаду 2022 года в Пекине, Алёна активно поддерживала свою подругу и особенно радовалась тому, что именно она стала чемпионкой Игр. Сейчас у каждой из них своя жизнь: Анна завершила карьеру, работает комментатором и участвует в шоу, а Алёна перешла в парное катание, вышла замуж и уже ожидает первенца. Однако их дружба всё ещё жива: Щербакова присутствовала на самых важных событиях в жизни Косторной — свадьбе и гендер-пати.
Александр Галлямов и Андрей Мозалёв
Парни с детства тренировались вместе в «Академии фигурного катания» в Санкт-Петербурге. Как вспоминал сам Андрей, когда Саша был в одиночном катании, они не особо общались. Однако после перехода Александра в парную дисциплину у парней зародилась дружба. Фигуристы продолжали активно общаться — они вместе съездили на Олимпийские игры в Пекин, выступали на чемпионате мира и Европы. Даже переезд Мозалёва в Москву и переход в группу Этери Тутберидзе не разорвал их связь. Теперь спортсмены видятся реже, но всё ещё активно поддерживают друг друга и тем самым ещё больше ценят время, проведённое вместе.
Анастасия Скопцова, Евгения Медведева и Станислава Константинова
Девчонки соревновались примерно в один период, застали счастливое время международных турниров и часто путешествовали вместе на соревнования. Поэтому неудивительно, что всех троих связывает тёплая женская дружба. Медведева, Скопцова и Константинова часто появлялись вместе на различных мероприятиях, ходили на хоккейные матчи, а в 2023 году даже провели совместный отпуск на Мальдивах. Что это, если не идеальная картина женской дружбы?
Алина Загитова и Анна Щербакова
Фигуристки тренировались вместе в группе Этери Тутберидзе, однако при этом особого соперничества между ними не было. Когда Алина выиграла все главные награды в фигурном катании, Аня ещё оставалась подающей надежды юниоркой. Возможно, именно общение со старшей подругой вдохновило Щербакову попробовать повторить её путь. В итоге Анна также стала чемпионкой мира и Европы, а затем взяла олимпийское золото. После завершения спортивной карьеры обе девушки занялись медиа: они вместе вели программу «Ледниковый период», а позже работали на крупных российских турнирах. Сейчас спортсменки часто снимают совместные ролики и с радостью проводят время вместе.
Дмитрий Алиев, Александр Самарин и Марк Кондратюк
Понятие крепкой мужской дружбы легко можно проиллюстрировать на примере наших титулованных одиночников — чемпионов Европы Дмитрия Алиева и Марка Кондратюка, вице-чемпиона европейского первенства Александра Самарина и серебряного призёра чемпионата России Макара Игнатова. Они с детства были вместе, так как тренировались у специалистов — Светланы Соколовской и Евгения Рукавицына, которые часто проводили совместные сборы. Они постоянно соревновались друг с другом на разных турнирах, но это не мешало их тёплым отношениям. И это несмотря на разные города! Теперь у каждого из них свой путь: Макар продолжает карьеру, уже будучи молодым отцом, Самарин повесил коньки на гвоздь; Алиев также задумывается о завершении спортивной карьеры; а Кондратюк, кажется, ещё полон сил и энергии для больших побед.
Камила Валиева и Елизавета Худайбердиева
Во время активных соревновательных карьер фанаты редко видели Валиеву и Худайбердиеву вместе. Казалось бы, их жизни (да и сами девчонки) довольно разные. Камила со своей «Девочкой на шаре» была маленькой и многообещающей, быстро стала главной звездой российской и международной арены, выступила на Олимпиаде, но затем оказалась втянутой в допинг-скандал и была отстранена от соревнований. Лиза, выступая с партнёром Егором Базиным, так и не попала ни на один крупный взрослый турнир, со скандалом выиграла чемпионат России и уже в 19 лет вышла замуж за продюсера Первого канала, который старше её на 15 лет. Где тут точки пересечения? Оказалось, что в последние годы, когда обе фигуристки стали меньше выступать или почти перестали, они действительно сблизились. Сейчас их объединяют интерес к моде, походы на красивые мероприятия и любовь к мужскому спорту. Худайбердиева активно болеет за «Спартак», а Валиева встречается с капитаном хоккейного клуба ЦСКА Никитой Нестеровым.
Александра Трусова, Софья Самоделкина и Анна Фролова
Вице-чемпионка Олимпийских игр Александра Трусова долгое время утверждала, что в спорте у неё нет друзей. Однако после того, как спортивная карьера Трусовой отошла на второй план, она стала всё больше времени проводить с подругами. Речь идёт о Самоделкиной, Фроловой и Лёвушкиной. Трусова активно поддерживала своё окружение во всех начинаниях — как при переходе Софьи в Казахстан, так и в связи с резким ростом результатов Анны в прошедшем сезоне. Несмотря на расстояние и разные этапы жизни каждой из них, сейчас девушки продолжают проводить время вместе, разделяя важные жизненные моменты друг с другом.
Алина Загитова и Евгения Медведева
Алина и Женя тренировались в одной группе, и Загитова наблюдала за тем, как Медведева выигрывала свои главные награды — золото чемпионатов мира и Европы. В сезоне-2017/2018 уроженка Ижевска вышла на взрослый уровень и неожиданно для всех взяла почти все главные медали, включая олимпийское золото. Несмотря на заявления спортсменок о дружбе, было очевидно, что между ними возникло серьёзное напряжение, ставшее настоящим яблоком раздора. И лишь спустя годы, весной 2025 года, Алина сделала шаг к примирению. В итоге фигуристки наладили общение: Загитова дала Медведевой интервью и пообещала выступить в её сентябрьском шоу, а Евгения приняла участие в рок-мюзикле «Ассоль».