Прокат, подаривший золото и поездку на Олимпиаду. А кому должен быть благодарен Гуменник?

Пока фигуристы проводят сборы и ставят программы в летнее межсезонье, «Чемпионат» думает о прекрасном. Предлагаем нашим читателям вспомнить лучшие прокаты наших спортсменов за последние 10 лет. И пусть не все выступления позволили им стать великими или взять значимую медаль — их выдающееся катание навсегда останется в памяти поклонников как достойное «золотого фонда». Следующим героем рубрики станет одиночник, который одним прокатом выиграл не только золотую медаль, но и поездку на Олимпиаду. И это Пётр Гуменник со своей произвольной программой «Онегин», которая засияла в финале Гран-при России ярче прежнего.

Пётр Гуменник во время исполнения произвольной программы «Онегин» Фото: РИА Новости

Прокат, который спутал все карты ФФККР

Пётр Гуменник в одночасье превратился в спортсмена, к которому приковано внимание всех поклонников российского фигурного катания. И по иронии это случилось не тогда, когда ученик Вероники Дайнеко самоотверженно боролся за победу на том самом чемпионате России с Евгением Семененко, набрав такое же количество баллов, а тогда, когда фигурист превзошёл себя и выдал еще более сильный прокат, у которого были невероятно серьёзные последствия для расстановки сил в мужском одиночном катании. Конечно же, речь о выступлении в финале Гран-при России, где Петя легко и непринуждённо спутал все карты Федерации фигурного катания России.

Свои олимпийские шансы Гуменник на тот момент оценивал лишь в 5%, но затем всё изменилось. Зрители увидели чистейшие четверные флип и лутц, каскад из тройного и двойного акселя, комбинацию из квад-сальхова и тулупа в три оборота, а также сольные квад-сальхов с трикселем и уверенный каскад 3+2+2 из лутца и двух риттбергеров. Технически Петя был безукоризнен, хотя бо́льшую часть сезона его преследовали недокруты, на которые нещадно указывали судьи. Однако в этот раз придраться было не к чему.

Хореографические элементы спортсмен также выполнил на высочайшем уровне, не позволив себе ни разу расслабиться — недокрутить оборот или не вывести чёткую линию в шагах. Поэтому и результат оказался ошеломительным: 210,04 балла за произвольную программу и в сумме — 314,54.

Путь на Олимпиаду: в нужном месте и в нужное время

Эти соревнования с неожиданным для многих итогом поставили наших чиновников в непростое положение, поскольку выбор претендентов на олимпийский отбор стал гораздо сложнее. Гуменник обеспечил себе включение в пул топ-одиночников, достойных поездки на главный старт четырёхлетия. Помимо Пети, рассматривались кандидатуры Владислава Дикиджи и Евгения Семененко. В итоге действующий чемпион страны был выдвинут в качестве лишь запасного, а победитель финала Гран-при стал основным.

О причинах выбора в пользу Гуменника спорят до сих пор, но если анализировать действия ФФККР, то логика в них действительно есть. Одним прокатом фигурист доказал, что является одним из самых сбалансированных одиночников России, при этом обладающим опытом выступления на международных соревнованиях.

Техника, как мы писали выше, у Пети поставлена, однако его главным козырем стала вторая оценка. В артистичности он может конкурировать с признанными лидерами по этому показателю. Причём в Красноярске в произвольной программе Гуменник не оставил шанса соперникам. За композицию он получил от арбитров солидную оценку в 9,40 балла, когда у его главного оппонента в лице Дикиджи было лишь 8,75. За представление спортсмен набрал 9,45 балла, а за мастерство катания – 9,20. Ни у одного из выступавших фигуристов не было таких результатов.

У Гуменника были шедевры, но «Онегин» — лучшее творение

Что же помогло Гуменнику добиться таких высот? Ответ прост — идеальная программа, которая была не просто исполнена, а пропущена через себя. У подопечного Вероники Дайнеко было много шедевров в карьере — Петя зарекомендовал себя как многостороннего спортсмена, умеющего менять амплуа и делать это органично. Будь то классика (надо заметить, не скучная, а экспрессивная, прекрасно поставленная и отражающая лучшие черты фигуриста), или же драйвовый экспериментал (история с постановкой под Rammstein доказала, что Гуменник может идти наперекор и катать свободно, без опасений быть непонятым).

Однако в личный «золотой фонд» фигуриста вошли не «Лунная соната», не «Аранхуэсский концерт» и не «Спартак», а другие, более комплексные постановки — «Дюна», «Дориан Грей» и «Онегин». Каждая из них невероятно качественна по форме и наполнению. «Дюна» — это прямое попадание в тренды и умение выделяться на фоне соперников с той же музыкой. «Дориан Грей» — это мрачное глубокое прочтение известного литературного труда. А «Онегин» — это компиляция и того и другого. Опыт конкуренции с Евгением Семененко помог выиграть дуэль с Дмитрием Алиевым, также решившим показать свою версию романа Пушкина. В «Онегине» Гуменник раскрыл весь свой потенциал, создав полноценную историю, своего рода мини-спектакль на льду, который принёс ему признание болельщиками и специалистами.