«Запивает водку пивом». У великих фигуристов прошлого были серьёзные проблемы с алкоголем

Костомаров ползал на карачках, Ягудина арестовывали, а Плющенко выгонял из «Ангелов» тренеров с зависимостью. А как дела у нового поколения?

Алексей Ягудин сделал громкое заявление: он завязал с алкоголем, а ведь раньше у звёздного фигуриста были серьёзные проблемы. И не у него одного. В прошлом многие таланты нашей дисциплины топили свою боль на дне бутылки, и ничем хорошим это не заканчивалось. Роман Костомаров едва не потерял любимую из-за своего пристрастия к алкоголю, а Евгению Плющенко пришлось выгонять тренеров из «Ангелов» за нарушение режима. Но, похоже, у нового поколения фигуристов есть надежда избежать ошибок старших коллег по цеху.

Жулин обвинил фигуристов в пьянстве, а Ягудин завязал

В фигурном катании, как и в любом другом спорте высших достижений, есть обратная сторона, которая сулит атлетам большие испытания. Критическая травматичность, имеющая необратимые последствия для организма, нарушения пищевого поведения, депрессия, вызванная выгоранием, физическое и психологическое насилие — всё это проблемы, с которыми фигуристы сталкиваются почти каждый день. Но есть ещё одна, которая так же опасна, — нездоровые отношения с алкоголем.

Данное отклонение, к сожалению, распространено. По признанию именитого тренера Александра Жулина, спортсмены часто прибегают к высокоградусным напиткам, причём даже во время соревнований.

«И вот прямо в день произвольной программы люди закупаются. Соревнования заканчиваются — и после произвольной программы идёт отрыв страшный. Почему во время показательных все катаются как куски говна, извините за выражение? Там все полупьяные выступают», — сказал он в шоу на YouTube-канале «Это футбол, брат».

Поэтому возвращение контроля над собой — невероятно важно. Например, олимпийский чемпион Алексей Ягудин недавно сообщил, что у него имелись пагубные пристрастия, но теперь они в прошлом:

«Я любил выпить! С мясцом красное вино. Сейчас не пью вообще. Психанул! Просто перестал. Другая жизнь не началась, просто ощущаю себя по-другому. Начал понимать, что тебя окружает очень много неинтересных людей», — отмечал фигурист во время «Ночи московского спорта».

Плющенко выгонял тренеров с проблемами с алкоголем

При этом считать, что аддикции есть только у спортсменов, — ошибочно. Тренеров с выраженной зависимостью оказывается не меньше. Двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко пришлось тщательно проверить всех сотрудников его академии и попрощаться с теми, кто не соблюдает режим:

«Мы сразу же расставались с тренерами, которые злоупотребляли алкоголем. В результате отбора мне удалось создать хороший коллектив, который прекрасно работает. Наш принцип работы со спортсменами в том, чтобы они наслаждались фигурным катанием, чтобы оно приносило им удовольствие», — заявил он в интервью журналу «Фигурист».

Плющенко как представитель старого поколения неоднократно сталкивался с тем, что алкоголь едва не рушил карьеры и жизни многих талантливых спортсменов, большинство из которых — его коллеги и друзья.

Великие и несчастные: от Костомарова до Ивановой

Трудные времена заставляли фигуристов обращаться к горячительному, и ничем хорошим это не заканчивалось. Амбициозный соперник Плющенко и Ягудина Александр Абт, к примеру, в 2008 году попал в неприятную историю на борту самолёта, устроив там пьяный дебош. Любил выпить и олимпийский чемпион Роман Костомаров, от которого из-за его пристрастия временно ушла жена Оксана Домнина. Сложно приходилось и его партнёрше на льду Анне Семенович:

«Как-то утром в Петербурге я пришла к Роме в номер и с ужасом обнаружила, что он даже не ложился спать, сидит совершенно нетрезвый и запивает водку пивом. Мы сунули его под холодный душ, напоили кофе, кое-как привели в чувство. Приехали с ним на каток. Но выступить нам так и не удалось. Зазвучала музыка. Рома прицелился. Тронулся с места. Пробежав мимо меня, упал на карачки и начал уползать с катка», — негодовала Семенович. Сам Костомаров в шоу «Секрет на миллион» также делился историями о наказаниях от тренеров, о шумных гуляниях в трусах и том, как его проблемы едва не уничтожили его брак.

К слову, Ягудин, который отказался от вредных привычек, когда был действующим фигуристом, тоже злоупотреблял. Его дисквалифицировали из американского ледового шоу в 1999 году, а затем там же, в США, в 2003 году арестовали за вождение в нетрезвом виде. Наставница Алексея Татьяна Тарасова как могла боролась с проделками любимого ученика:

«На первом же сборе с Татьяной Анатольевной она мне сказала: «Умоляю тебя, не пей, а то козлёночком станешь, и я тебя выгоню». Сбор заканчивается, я не удержался, выпил — открываю глаза утром, а передо мной Татьяна Анатольевна: «Просила же тебя. Но чемодан я твой уже собрала, так что принимай душ и поехали», — вспоминал чемпион Солт-Лейк-Сити.

«Запивала» депрессию из-за любовной драмы Ирина Лобачёва, экс-партнёрша Ильи Авербуха. Скатилась на дно и олимпийская чемпионка Оксана Баюл, которой пришлось взять себя в руки, чтобы выжить. А вот жизни трёхкратной олимпийской чемпионки Сони Хени и бронзового призёра Олимпиады Киры Ивановой оборвались жестоко. Первая боролась с последствиями ранней славы, принёсшими зависимость, однако не справилась с раком крови, а вторая, пристрастившись к спиртному, умерла от множественных ножевых ранений при непонятных обстоятельствах.

У нового поколения есть помощь, которой не было у них

Никто не застрахован от ошибок, но хочется надеяться, что у нового поколения фигуристов не будет нужды топить свои проблемы на дне бутылки. Сейчас в спорте всё более популярным, нестыдным становится психологическая помощь от специалистов. Фигуристы не боятся признавать свои недостатки и заглядывают своим страхам в глаза. Как итог, среди них много тех, кто добивается высоких результатов, а затем, после окончания спортивной карьеры, не ощущает пустоту без вечных турниров, а реализует себя в другой сфере. И это то, чем можно гордиться.