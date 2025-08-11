Уже сегодня мы увидим премьеры от сильнейших юных фигуристов.

Что покажут новые звёзды Тутберидзе и Плющенко? Всё о контрольных прокатах юниоров

Межсезонье – официально всё, база в Новогорске встречает главных звёзд юниорского фигурного катания нашей страны. С понедельника по среду пройдут контрольные прокаты юниорской сборной России в двух видах – мужское и женское одиночное катание.

В прошлом году участников в женском катании было гораздо больше – на прокаты пригласили 16 участниц, девочки катались в три разминки. В этом году – всего 11 юниорок приглашены в Новогорск. С другой стороны, и парней тогда было меньше – всего 9 против 12 участников в 2025-м. «Чемпионат» собирает самую важную информацию о старте юниорского сезона.

Кого первый раз увидим в юниорах, а кого – последний?

Очень интересно будет посмотреть на самых юных участников прокатов. Виктория Стрельцова и Екатерина Стоцкая из группы Этери Тутберидзе в прошлом году выступали по новисам и собирали очень сильный контент – по несколько четверных прыжков за один прокат.

Артём Федотов, младший брат Арсения Федотова, наконец, сможет бросить вызов брату — теперь они будут выступать в одной возрастной группе. Дебютирует по юниорам и София Сарновская, ей только-только исполнилось 13 лет.

Что, в свою очередь, тогда делает на прокатах Никита Сарновский? В сезоне он будет кататься по взрослым, но лишний раз показать программы специалистам, чтобы получить обратную связь и более подготовленным войти в переходный сезон. В прошлом году аналогичная история вышла у Николая Угожаева, в позапрошлом – у Григория Федорова.

Никита Сарновский Фото: РИА Новости

Из-за проблем со здоровьем не сможем увидеть новые программы Елены Костылевой и Валерии Лукашовой. Лена сейчас восстанавливается от травмы и пока не выходила на лёд, а Лера, по сообщению ФФККР, приболела незадолго до прокатов.

Представительство какого штаба на прокатах будет наиболее многочисленным? Абсолютное большинство – у группы Этери Тутберидзе. На прокатах выступят пять одиночниц из её группы (Базылюк, Андреева, Принёва, Стрельцова и Стоцкая) и два одиночника – Арсений и Артём Федотовы.

Группа Алексея Мишина представлена тремя спортсменами: в Новогорск приехали Роман Хамзин, Герман Ленков и Агата Петрова. Также троих спортсменов привезёт Евгений Плющенко. У юношей выступят Никита Сарновский и Михаил Алексахин, у девушек – София Сарновская. Также от академии «Ангелы Плющенко» программы покажет ученица Юлии Липницкой Анна Ляшенко. Двое спортсменов представят группу Светланы Соколовской – Эдуард Карартынян и Николай Колесников.

Чьи программы уже анонсированы?

Одну из программ Агаты Петровой поставил венгерский хореограф Адам Соля, фигуристке удалось поработать с ним в Дортмунде. Музыка и образ пока держатся в тайне.

Агата Петрова и Адам Соля Фото: соцсети фигуристки

Команда Этери Тутберидзе анонсировала музыку из нескольких постановок своих юниоров. Арсений Федотов в короткой программе будет кататься под трек «Another Love» Тома Оделла, а в произвольной – под песни Depeche Mode. Маргарита Базылюк будет кататься под композицию Maison в исполнении Emilio Piano & Lucie. Новая короткая программа Алёны Принёвой поставлена под Big Spender и Rich Man’s Frug. Елизавета Андреева в произвольной программе воплотит образ Китнисс из «Голодных игр», а в короткой будет кататься под «Прекрасное далёко». Все постановки – авторства Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза.

София Дзепка в межсезонье поработала с Ильей Авербухом. «Образ для новой короткой программы — воздушный, парящий, полный юности, ожиданий и движения навстречу чувствам и жизни. Уверен, он очень близок Соне и раскрывает её не только как спортсменку, но и как артистку», – отметил хореограф.

Андрей Ежлов, София Дзепка и Илья Авербух Фото: соцсети фигуристки

Лев Лазарев в новой произвольной программе будет кататься под музыку из сериала «Игра в кальмара», короткую программу тренеры решили оставить с прошлого сезона.

Список участников

Девушки: Елизавета Андреева, Маргарита Базылюк, Алёна Принёва, Екатерина Стоцкая, Виктория Стрельцова, Лидия Плескачева, Анна Ляшенко, Дина Хуснутдинова, София Сарновская, София Дзепка, Агата Петрова.

Юноши: Михаил Алексахин, Никита Сарновский, Эдуард Карартынян, Николай Колесников, Вадим Воронов, Глеб Ковтун, Герман Ленков, Роман Хамзин, Лев Лазарев, Макар Солодников, Арсений Федотов, Ильяс Халиуллин, Артём Федотов.

Расписание

11 августа, понедельник

16:30 – юноши, короткая программа

12 августа, вторник

15:00 – юноши, произвольная программа

17:00 – девушки, короткая программа

13 августа, среда

15:00 – девушки, произвольная программа

Где смотреть

Контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию покажет сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все выступления в прямом эфире.