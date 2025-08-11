Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Онлайн-трансляция контрольных прокатов юниоров, фигурное катание, сезон-2025/2026, где смотреть, участники, расписание, новости

Юниоры начинают сезон на контрольных прокатах: короткая программа юношей. LIVE
Соня Касаткина
Лев Лазарев и Арсений Федотов
Комментарии
Cледим за выступлениями.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Фигурное катание возвращается! Сезон в самом эстетичном виде спорта в России стартует с традиционных контрольных прокатов юниоров. Первыми свои новые программы представят юноши — сегодня, 11 августа, они выступят с короткими программами. На следующий день в программу дня ворвутся девушки.

В прошлом году участников в женском катании было гораздо больше – на прокаты пригласили 16 человек, девочки катались в три разминки. В этом году всего 11 юниорок приглашены в Новогорск. С другой стороны, и парней тогда было меньше – всего 9 против 12 участников в 2025 году.

Контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию покажет сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все выступления в прямом эфире.

«Чемпионат» будет внимательно следить за выступлениями фигуристов.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android