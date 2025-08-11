Юниоры начинают сезон на контрольных прокатах: короткая программа юношей. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Фигурное катание возвращается! Сезон в самом эстетичном виде спорта в России стартует с традиционных контрольных прокатов юниоров. Первыми свои новые программы представят юноши — сегодня, 11 августа, они выступят с короткими программами. На следующий день в программу дня ворвутся девушки.

В прошлом году участников в женском катании было гораздо больше – на прокаты пригласили 16 человек, девочки катались в три разминки. В этом году всего 11 юниорок приглашены в Новогорск. С другой стороны, и парней тогда было меньше – всего 9 против 12 участников в 2025 году.

Контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию покажет сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все выступления в прямом эфире.

«Чемпионат» будет внимательно следить за выступлениями фигуристов.