Есть ли прогресс у Самоделкиной под руководством Арутюняна, тактика тренера, подготовка ультра-си, проигрыш Левито

Экс-россиянка продолжает борьбу под руководством тренера американцев. Поэтому нет квадов?!
Екатерина Авдонина
Есть ли прогресс у Софьи Самоделкиной
Софья Самоделкина проиграла Изабо Левито в США, но Рафаэль Арутюнян остался ей доволен. Так улучшилась ли форма фигуристки?

Судьба Софьи Самоделкиной за рубежом волнует многих российских болельщиков, прикипевших душой к когда-то юной и неумолимой в своём упорстве юниорке с пятью ультра-си. Вот только в последнее время она бледная тень себя прежней, переживающая тяжёлый пубертат. И при этом ей хватило смелости перебраться в казахстанскую сборную, чтобы иметь возможность выступать на международных стартах, а также заключить сотрудничество с одним из топовых тренеров в мире. Но помогла ли работа с Рафаэлем Арутюняном или медаль на мелком старте — её предел? И вернутся ли когда-то её восхитительные квады?

Самоделкина упустила золото в США из-за Левито

Старт олимпийского сезона для некоторых фигуристов уже случился — во время турнира Cranberry Cup в США. Причём было интересно наблюдать не только за представителями иностранных сборных, но и за теми, кто ещё совсем недавно представлял нашу страну. Софья Самоделкина, теперь выступающая за Казахстан, продемонстрировала свою текущую форму и своими прокатами заставила задуматься о том, оказалось ли полезным сотрудничество с признанным тренером Рафаэлем Арутюняном, уже много лет воспитывающим звёзд американской команды и не только.

В прошлом сезоне Самоделкиной пришлось непросто, ведь в новом статусе её явно не одобряли судьи, довольно строго относясь к её ошибкам. А ведь придраться действительно было к чему — Софа уже не блистала звонкими выступлениями и переживала период восстановления после жёсткого пубертата. Фигуристке всё же удалось хоть как-то реабилитироваться, выиграв бронзу Универсиады в Италии, но этого было мало, чтобы начать её воспринимать всерьёз.

Однако недавно стало известно, что у спортсменки произошло усиление в команде: наставник двукратного чемпиона мира Ильи Малинина Рафаэль Арутюнян согласился поработать с Самоделкиной. И вот какой результат: Софа стала второй в США, уступив лишь Изабо Левито. При этом, судя по всему, фигуристка могла бороться и за золото.

В короткой программе Самоделкина продемонстрировала стандартный для женщин набор из дупеля, лутца в три оборота и каскада, на котором, увы, судьи нашли недокрут, что и отбросило её на вторую строчку турнирной таблицы с результатом в 65,80 балла. А вот в произвольной Софа на удивление обыграла главную соперницу, но опять же — больше за счёт чужих недочётов, нежели благодаря своему превосходному катанию — всё-таки два неясных ребра на флипе — это не тот уровень, который по старой памяти ждут болельщики из России. Спортсменка набрала 137,35 балла, в сумме — 203,15. Разрыв с первым местом составил чуть около 4,5 балла. Не критично, но весьма ощутимо в рамках соревнования не самого большого масштаба.

Тренер Малинина готовит ученицу к упорной борьбе

Первый турнир сезона — первая медаль. Казалось бы, всё хорошо, с учётом того, что спортсменка только начала набирать форму и далека от праймовой, однако не отпускает ощущение, что от Самоделкиной в тандеме с Арутюняном ждали большего. Хотя наставник остался доволен ученицей, сделав упор на постепенном прогрессе и включении Софы в активную борьбу за высокие места.

«Я считаю, что программу-минимум она пока выполнила. Посмотрите: на лутце судьи уже не ставят неверное ребро. Да, каскад отминусован, но стоит в конце программы, и она его приземлила без видимых проблем. Сейчас же самое начало сезона, а она справилась, молодец.

Мне понравилось, что она борется и после короткой пытается догнать американку Левито — призёра чемпионата мира. Я специально отправил её в Норвуд одну, чтобы она самостоятельно туда полетела. Пусть на этом уровне борется и старается.

Софа хорошо катается, улучшается с каждым днём. На льду у меня к ней претензий практически нет, она старается и слушает. Вне катка есть ещё моменты, над которыми можно поработать.

Посмотрим, как она с этим справится. Многое начинает складываться, поставлены две неплохие программы, одна – у Ше-Линн Бурн. Процесс идёт, но он требует времени. Очень хочется, чтобы у нас получилось. Потому что не хочется тратить время зря», — приводит слова специалиста Sports.ru.

Эпоха Самоделкиной с квадами прошла или нет?

С одной стороны, Рафаэль Владимирович очень здраво подходит к подготовке Софы, не форсируя события, однако всё же хотелось бы увидеть намёки на то, что Самоделкина сможет вернуть себе хотя бы часть ультра-си, которыми когда-то владела. Арутюнян — специалист в этой области, так что на него вся надежда, но, к сожалению, пока в успех фигуристки верится с трудом.

Можно было бы сказать, что легендарная российская эпоха Самоделкиной с разнообразием ультра-си безвозвратно ушла. Однако это не совсем так: Софа и правда прославилась, будучи юниоркой, которая под руководством Сергея Давыдова сияла с пятью элементами повышенной сложности — тройным акселем и всеми четверными, кроме флипа и акселя, но спад начался, ещё когда спортсменка тренировалась в России у других тренеров — сначала у Светланы Соколовской, а затем у Евгения Плющенко. Ни один из них не смог поставить Самоделкину на ноги, но, возможно, получится у Арутюняна. Сегодня — нет, однако завтра, послезавтра, через месяц или позже — Рафаэль Владимирович уверен, что это случится.

«Мы над этим работаем. Потенциал есть, я серьёзно этим занимаюсь. У Софы уже очень неплохие попытки тройного акселя, надеюсь, мы его освоим, но пока спешки нет. Тут есть элемент риска: много прыжков делать нельзя. Однако когда форма улучшится, то и прыжок станет лучше получаться.

Надо понять одно: задача стоит не выехать прыжок, а выезжать — на постоянной основе. Не случайно, не на авось или «вдруг получится». Ну прыгнешь ты его, на телефон запишешь. А потом будешь судьям с экрана показывать?

Один раз прыгнуть, а на другой травмироваться — это неправильный подход. Так что посмотрим, тут многое зависит от самой Софы. Она должна доказывать, что хочет попасть выше. Я не заставляю учеников, хотеть должны они сами.

Если у нас с Софой получится с акселем — отлично. Будет вишенка на торте. А если появится четверной, да не один — этих вишенок будет много, торт будет стоить дорого», — сказал специалист Sports.ru.

И, возможно, этот «торт» поможет добиться давней мечты спортсменки — поехать на Олимпиаду и показать себя там с лучшей стороны.

