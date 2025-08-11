Скидки
Онлайн-трансляция контрольных прокатов, юниоры, фигурное катание, сезон-2025/2026, прямой эфир, участники, расписание, текст

Чем удивит Маргарита Базылюк? И как покажут себя юноши с произвольными программами? LIVE
Анастасия Матросова
Арсений Федотов и Маргарита Базылюк.
Что покажут девушки и юноши?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В Новогорске продолжаются контрольные прокаты юниорской сборной России. Во второй день юноши покажут свои произвольные программы, а девушки выступят с короткими. Часть постановок уже была анонсирована ранее в социальных сетях, а некоторые из них будут раскрыты только сейчас.

В прошлом году в женском катании было значительно больше участников — на прокаты пригласили 16 девушек, которые выступали в трёх разминках. В этом году на прокаты пригласили всего 11 юниорок. Что касается парней, то тогда их было меньше — всего девять, тогда как в 2025 году участников среди юношей стало уже 13.

«Чемпионат» будет внимательно следить за выступлениями фигуристов.

