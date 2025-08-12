Доказала, что не случайная чемпионка. Кармен Загитовой на победном ЧМ — её лучшая работа!

Имя олимпийской чемпионки Алины Загитовой часто ассоциируется с её победной произвольной программой «Дон Кихот», с которой она и взяла те самые Игры-2018. Но в карьере фигуристки был ещё один великий прокат, который также принёс ей победу на важном турнире, однако имел куда более серьёзное значение. Причём не только для самой спортсменки, но и для её тренеров.

В новом выпуске ностальгической рубрики «Чемпионата», посвящённой лучшим прокатам наших фигуристов за последнее десятилетие, вспоминаем прекрасную произвольную программу Загитовой «Кармен», с которой Алина выиграла чемпионат мира и многое доказала не только всему миру, но и самой себе.

Алина Загитова в произвольной программе «Кармен» на чемпионате мира в Сайтаме Фото: РИА Новости

Небанальная Кармен

Как только было анонсировано то, что олимпийская чемпионка Загитова будет катать образ Кармен в произвольной программе, в фигурном катании произошёл раскол: половина критиковала Алину за выбор слишком избитого образа, а другие, наоборот, восхищались. Справедливости ради стоит отметить, что тема действительно очень популярна среди фигуристов. А в сезоне-2018/2019 аж три представителя сборной России выбрали именно эту культовую музыку.

«Кармен» Загитовой поставили Глейхенгауз и Тутберидзе. А мы все знаем, насколько Этери Георгиевна бывает внимательна к деталям в творческом процессе — создаёт узнаваемые фишечки, которые запоминаются зрителям. Именно это сделало программу уникальной и выделяющейся в изобилии других подобных ей (а их было более 50!).

За основу музыкального сопровождения взяли «Хабанеру» из оперы «Кармен» – здесь ничего особенного. А вот на хореографических элементах было много акцентов. Здесь были различные движения из балета «Кармен-сюита», намёки на оперу, что хорошо считывалось, если вы знаете, о чём идёт речь: это и поворот на пятке, и мах ногой вперёд с поддержкой руками.

Сам образ нравился и самой Алине, и её тренерам. Идея сделать из Загитовой Кармен была у Даниила Глейхенгауза ещё перед олимпийским сезоном. Но воплотить её в жизнь Тутберидзе решила только в сезоне-2018/2019.

«Я хотела использовать эту музыку достаточно давно, но я ещё была недостаточно взрослой и опытной спортсменкой. В этом сезоне тренеры почувствовали, что я смогу передать этот образ. Я и сама чувствую, что стала более взрослой. После Олимпиады прошло полгода, и многое изменилось», — рассказала Загитова ISU.

Выстраданный прокат

Программа получилась насыщенной и достаточно сложной. Хоть и со стороны федерации были просьбы, адресованные тренерам Алины, чтобы постановку для фигуристки облегчили. Однако Этери Тутберидзе хотела дать своей подопечной возможность развиваться и показать себя в новом образе.

«Мы сделали для неё две новые программы с максимально возможной сложностью связок. Все, включая Федерацию фигурного катания России, просили нас упростить программы, но мы этого не сделали. Все хотели, чтобы программы Загитовой были легче, чтобы она сделала все прыжки. Очевидно, что это утомительно, связки все сложные, а скорость – высокая. Но таким методом мы позволяем Алине развиваться», — приводит IFS Magazine слова Тутберидзе.

По сезону Загитова по-разному катала свою «Кармен» — выиграла золото на этапах Гран-при и взяла серебро в финале серии. А вот на чемпионатах России и Европы что-то пошло не так: Алина ошибалась в произвольной программе и теряла позиции. Однако к концу сезона смогла собраться и выиграть недостающую к так называемому фигурному «Большому шлему» золотую медаль чемпионата мира.

Финальная поза Алины Загитовой в произвольной программе «Кармен» Фото: РИА Новости

Казалось, что это было обычное проявление большого желания духа, если бы не нюансы, которые стали известны позднее. Начнём с того, что в Сайтаму Алина вполне могла не поехать: моральное состояние фигуристки было подорвано после волны негатива и провала на прошлогоднем мировом первенстве. Загитова просто не хотела позорить себя и страну.

Но тренерам удалось убедить Алину всё же не сниматься и поехать в Японию. А дальше – правильно настроить фигуристку: как морально, так и физически. Тогда в Сайтаме в соперницах Загитовой были японка Кихира с тройным акселем и представительница Казахстана Турсынбаева с четверным сальховом. Но олимпийская чемпионка не дрогнула ни в короткой, ни в произвольной программе.

На «Кармен» в Сайтаме Алина выходила с малым золотом чемпионата мира с статусе лидера, что накладывало на неё ещё большее давление. Однако фигуристка справилась и выдала идеальный прокат: с каскадами лутц-риттбергер и флип-тулуп-риттбергер. А её соперницы боролись за ультра-си и слегка отпустили другие элементы. У Загитовой же все вращения и дорожка шагов были исполнены безупречно и на высший уровень.

Неслучайная чемпионка

«Лучше всех!» — воскликнула после проката Татьяна Тарасова. И сложно было бы с ней поспорить — каталась Загитова действительно по-чемпионски. И полностью заслужила свою заветную золотую медаль. Уже после победы в Сайтаме Алина призналась, что сама себя разозлила перед произвольной программой. И её тактика сработала.

«Чтобы разозлить себя перед произвольной программой на чемпионате, я даже прочитала несколько комментариев, где писали, что у Загитовой в этом сезоне нет ни одного титула, что она не сможет собраться в Японии, потому что провалила прошлый чемпионат мира. И это меня завело», — заявила Алина.

Алина Загитова после произвольной программы «Кармен» Фото: РИА Новости

Эта победа сделала Загитову первой российской фигуристкой и второй в мире после Ким Ю На, выигравшей все крупнейшие международные турниры по фигурному катанию. Причём она смогла добиться всего этого в 16 лет! Немаловажен тот факт, что Алина, победив в Сайтаме, очень многое доказала не только всем вокруг, но и самой себе.

После триумфа на Олимпийских играх Загитова провалилась на чемпионате мира. Естественно, всё это породило различные разговоры в духе того, что золото в Пхёнчхане Алина выиграла случайно. А все её последующие неудачи в постолимпийском сезоне только подкрепляли хейтеров. Но, выиграв мировое первенство спустя год, фигуристка показала — никакая она не случайная чемпионка.

Эту мысль, которая так и витала в воздухе, озвучила тренер Алины, Этери Тутберидзе. И назвала золото Загитовой в Сайтаме самой сложной медалью.

«Наверное, самая сложная медаль из разряда «себе доказать, что я могу» — это привести Алину опять к медали на чемпионате мира. В этом сезоне у нас Алина менялась, росла и прямо превратилась по фигуре в маленькую женщину. Наверное, это усложнило наш путь, потому что нам хотелось доказать, что мы не случайные чемпионки», – сказала Тутберидзе в эфире программы «Познер».

Примечательно, что этот прокат до сих пор остаётся в памяти поклонников как один из самых легендарных. Загитова до сих пор (!) продолжает удерживать за собой рекорд чемпионатов мира по суммарному баллу при действующей системе оценивания. С 2019 года ни одна победительница мирового первенства не набирала столько, сколько получила Алина в Сайтаме — это 237,50 балла.