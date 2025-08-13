Скидки
Главная Фигурное катание Статьи

Трансляция контрольных прокатов, девушки, юниорки, фигурное катание, сезон-2025/2026, прямой эфир, участницы, расписание, текст

Среди девушек на прокатах в Новогорске осталось только семь участниц — а где все? LIVE
Анастасия Рацкевич
Елизавета Андреева.
Куда пропали аж четыре ранее заявленные девушки-юниорки?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В Новогорске завершаются контрольные прокаты юниоров. В последний день свои произвольные программы представят девушки. Но нас ждёт совсем скромное количество выступлений.

Накануне короткой программы снялись аж три девушки: из списка участниц пропали Маргарита Базылюк, Екатерина Стоцкая и Алёна Принёва. А уже по ходу выступлений стало известно, что мы не увидим ещё и Агату Петрову.

В итоге с произвольными программами должны выступить всего семь девушек… Но и среди оставшихся участниц будет на кого посмотреть!

«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию заключительного дня контрольных прокатов. Оставайтесь с нами!

