Юноши задают тренды, а девушки не готовы к сезону: как прошли контрольные прокаты юниоров?

Новый сезон в фигурном катании в России можно официально считать открытым: первыми на лёд вышли юниоры-одиночники, которые представили свои новые программы на тренировочной базе в Новогорске. Разбираем, как подрастающее поколение подготовилось к выступлениям.

Фигурное катание замолчало

После смерти комментатора Александра Гришина Первый канал решил не искать срочную замену легендарному голосу фигурного катания и провести юниорские прокаты в тишине. Паузы между прокатами, которые проходили без привычных комментариев, придавали событию особую грусть. Невольно хотелось вновь услышать знакомый тембр Александра — с объяснением элементов, лёгкой критикой или простой поддержкой юных спортсменов.

Прокаты юниоров традиционно состоялись без зрителей: вживую за катанием следили лишь представители федерации фигурного катания. Среди них за бортиком заметили недавно завершившую карьеру Елизавету Худайбердиеву. Чем конкретно она занимается на посту старшего тренера федерации, пока не совсем понятно, тем более что танцоры и дуэты, с которыми фигуристка планировала работать, на этих прокатах не выступали.

Спортивным парам предстоит показать свои программы через неделю. А по танцорам и вовсе пока нет конкретной информации — вероятно, прокат будет организован для них позднее — так было и год назад. Вероятно, Лиза решила по полной вживаться в новую для себя роль. И по максимуму присутствовать на всех важных для юниоров мероприятиях вне зависимости от дисциплины.

«Гладиатор» — новая «Дюна»?

Открыл прокаты ученик Евгения Плющенко Никита Сарновский. Уже с первых элементов стало ясно, что в этом сезоне он нацелен на медали на взрослом уровне: в короткой программе выполнил два четверных прыжка (которые юниоры делать не могут по правилам). Произвольную он катал под саундтрек к фильму «Гладиатор» — такую же музыку выбрали Роман Хамзин и Макар Солодников. Возможно, «Гладиатор» станет «новой Дюной» этого сезона: по мотивам фильма программу уже подготовил и японец Рио Наката.

Лидер юниорского катания Лев Лазарев в произвольной программе катался под саундтрек к сериалу «Игра в кальмара». По словам спортсмена, это единственный сериал, который он досмотрел до конца.

«Произвольную сначала хотели другую. Потом я посмотрел сериал, он как раз выходил в новом году. Мне очень понравилось. Это, наверное, единственный сериал, который я посмотрел до конца, потому что я не особо люблю смотреть ни фильмы, ни сериалы. Потом я предложил тренеру взять эту музыку — ему идея понравилась», – сказал Лазарев ФКККР.

Короткая программа у Лазарева осталась с прошлого сезона. В оба дня он откатался чисто — почти без ошибок. В произвольной пока четыре квада, но к середине сезона, вероятно, Лев пойдёт на усложнение.

Лев Лазарев Фото: РИА Новости

Впервые на одном льду выступили братья Федотовы. Арсений уже знаком зрителям, а вот Артём только-только дебютировал на юниорском уровне. В произвольной он исполнил четверной сальхов и два тройных акселя, а его старший брат добавил два четверных и тройной аксель в каскаде с тройным тулупом.

Половина юниорок не доехала

Девушки прибыли в Новогорск не в полном составе. Чемпионка России среди юниоров Елена Костылева не получила медицинский допуск, хотя уже вышла тренироваться на массовое катание в Воронеже (вероятно, здесь постаралась мама Ира). Маргарита Базылюк, Алёна Принёва, Екатерина Стоцкая и Валерия Лукашова снялись по состоянию здоровья.

Уже во время прокатов стало известно, что на лёд не выйдет ещё и ученица Алексея Мишина Агата Петрова — из-за обострения травмы стопы. Такие массовые снятия фигуристок, мягко говоря, пугают. Но, судя по всему, тренеры и сами спортсменки просто перестраховываются. А возможно, прокаты просто были организованы слишком рано.

Впрочем, были и те, кто всё-таки доехал до Новогорска и даже порадовал публику. Ученица Этери Тутберидзе Елизавета Андреева пока не заходила на элементы ультра-си, но впечатлила нежным катанием под «Прекрасное далёко» в короткой программе. Самый сложный набор элементов среди девушек представили Дина Хуснутдинова, Виктория Стрельцова и Лидия Плескачёва.

Хуснутдинова в короткой исполнила сольный тройной аксель, а в изящную произвольную под музыку из «Щелкунчика» вставила два прыжка в три с половиной оборота. Стрельцова и Плескачёва рискнули четверными: ученица Тутберидзе показала два квад-сальхова, подопечная Светланы Пановой — один.

Лидия Плескачёва Фото: РИА Новости

Победительница Российско-китайских молодёжных игр София Дзепка в короткой программе откаталась под вальс из произведения по мотивам «Войны и мира», однако со старой произвольной не справилась — упала с четверного тулупа и тройного лутца. Приятно, что наши юниорки по-прежнему не боятся рисковать и кататься со сложным контентом. Впрочем, у них всех ещё предостаточно времени залечить травмы и набрать форму — до первого этапа Гран-при России остается целых два месяца.