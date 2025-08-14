Тренер Малинина уже 8 лет делает ставку на Гуменника. Шансы на олимпийскую медаль есть?

Российские специалисты не уверены в перспективах Петра в Милане. Зато наставник двух гениальных американцев давно верит и в нашего парня.

Пётр Гуменник усиленно готовится к отбору на Олимпиаду, поэтому неудивительно, что он обратился за помощью к одному из сильнейших тренеров мира, воспитавшему лучших одиночников последних двух олимпийских циклов.

Меж тем Рафаэль Арутюнян увидел огромный потенциал не только в Нэйтане Чене и Илье Малинине, но и в нашем парне.

Вот уже восемь лет специалист делает ставку на россиянина и верит в его успех. А как началось это удивительное сотрудничество?

С 15 лет под присмотром тренера Чена и Малинина

Рафаэль Арутюнян давно зарекомендовал себя как первоклассный специалист, который способен раскрыть потенциал фигуриста не на 100, а на все 200%. Именно он воспитал легендарного соперника Юдзуру Ханю — олимпийского чемпиона Пекина Нэйтана Чена. И следующий обладатель данного титула с большой долей вероятности будет из его группы, ведь Илья Малинин настроен серьёзно. Арутюнян умеет работать со спортсменами, которые превозмогают себя, демонстрируя феноменальные физические навыки — будь то семь квадов в одной программе или считавшийся невыполнимым четверной аксель. Рафаэль Владимирович видит талант в человеке и использует его максимально эффективно. И именно такой специалист обратил внимание на Петра Гуменника, который сейчас является одной из двух олимпийских надежд России в фигурном катании.

Пётр Гуменник Фото: РИА Новости

Причём случилось это не спонтанно, на волне хайпа, вызвавшей необходимость пройти экстренную подготовку у топ-тренера мирового уровня — сотрудничество Гуменника и Арутюняна длится долгих восемь лет. В 2017 году фигурист съездил в США на встречу, которая изменила всё. Поначалу Рафаэль Владимирович не хотел брать к себе в группу новых спортсменов, но, увидев Петра, быстро передумал — видимо, в голове специалиста-стратега что-то щёлкнуло.

«Он мне позвонил и сказал, что сын ему очень понравился, что он обязательно будет прыгать все прыжки, когда подрастёт, и что он ждёт Петю на летние сборы всегда, когда мы сможем. С тех пор практически каждый сезон мы с нашим тренером Вероникой Дайнеко планировали поехать, однако из-за обстоятельств не складывалось. Наконец, увидев, что Нэйтан Чен успешно занимается по видеосвязи, решили попробовать этот формат», — рассказывала «Матч ТВ» мама фигуриста Елена.

Арутюнян оказался очень заинтересован в Гуменнике: по его словам, у спортсмена необычное строение тела, которое замедляет процесс изучения многооборотных прыжков. Тем не менее постоянное общение в дистанционном формате с грамотными комментариями Рафаэля Владимировича позволило Петру отточить почти все четверные прыжки. Риттбергер появился в арсенале фигуриста как раз в начале их совместного пути, и, хотя этот прыжок до сих слегка проблемный, остальные квады — лутц, флип, сальхов — именно под присмотром наставника из США стали получаться стабильно. Речь шла даже про кваксель, но спортсмен вовремя отказался от этой идеи, не став излишне рисковать.

Поездка в США на предолимпийскую стажировку

То, что Рафаэль Владимирович действительно что-то увидел в Петре, доказывает то, что он работает с ним абсолютно бесплатно.

«Он рассказывает, что он бескорыстный человек, уже и так богатый, и от меня ему ничего не надо. Мне кажется, ему интересно со мной работать. Помню, когда приезжал к нему лично — я тогда менял тренера, у меня были трудности. Мне было 15 лет, и я до сих пор не прыгал тройной аксель, прыгал только тройные, и так продолжалось уже пять лет. Пять лет без какого-либо прогресса, и это было довольно трудно психологически. Но когда я к нему приехал, он оказался настолько хорошего мнения обо мне — в меня поверил и мне самому говорил, что я талантливый и обязательно всё запрыгаю, просто сделаю это чуть позже, чем другие, но в этом нет ничего страшного, всё у меня будет хорошо — это дало огромную мотивацию», — вспоминал фигурист в эфире Первого канала.

Арутюнян действительно делал ставку на Гуменника и продолжает делать её сейчас. Подводя итог стажировке спортсмена в Америке, специалист рассыпался в комплиментах подопечному:

«Петя – уникальный парень, безо всяких скидок. Он провёл у меня три недели, мы очень хорошо поработали. Петя очень продуктивно позанимался, неплохо попрыгал. Он очень хорошо воспитан, умный мальчик, к тому же внимательный и исполнительный: всё, над чем работали, тут же у него получалось. Буквально поговорили, я что-то объяснил — и он сразу сделал», — отметил наставник в интервью Sports.ru.

Гуменник навяжет борьбу топам из других стран?

Поездка к Рафаэлю Владимировичу аккурат перед началом олимпийского сезона — шаг, направленный на максимизацию результата на главном старте четырёхлетия, все это понимают. Однако некоторые российские специалисты с осторожностью относятся к оценке шансов Пети выиграть для страны одну из медалей. Конечно, соперники будут крайне серьёзные, но данные Гуменника позволяют тихо надеяться. Во всяком случае, кажется, Арутюнян уверен, что фигурист способен навязать борьбу топам из других стран.

«Понятно, что будет непросто. В олимпийский год все прибавляют очень сильно — и конкуренты не стоят на месте, все рванули вперёд. Во время приезда Гуменника у меня на льду была целая международная команда — фигуристы со всех уголков земли. Однако Петя выглядел очень достойно, прыгал все четверные — часто очень хорошо, иногда не идеально, но это процесс и работа. У него выходили очень приличные элементы — на это было приятно смотреть. Я очень им доволен, и было заметно, что ему тоже понравилось», — похвалил спортсмена специалист.

И после таких слов не рассматривать Петра Гуменника как одну из тёмных лошадок на Олимпиаде в Милане — попросту глупо.