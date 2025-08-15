В группе Этери Георгиевны Вика с 2023-го, но до этого она успела поработать с Софьей Федченко и Сергеем Розановым.

Юная звёзда Тутберидзе готова к бою с Базылюк и Костылевой. Кто такая Виктория Стрельцова?

В Новогорске в этом году прокаты девушек оказались слегка урезанными – много снятий, не совсем уверенные выступления (но для августа это вполне нормально). На этом фоне сильно выделилась ученица группы Этери Тутберидзе, которая только-только дебютирует на юниорском уровне – 13-летняя Виктория Стрельцова.

Фигуристка показала программы не только с необычным музыкальным выбором, но и с очень сильным прыжковым контентом.

«Чемпионат» собирает главное, что известно о новой звёздочке фигурного катания.

В короткой программе на прокатах в Новогорске Вика выступала последней, но это не смутило фигуристку, и она смогла приземлить каскад тройной аксель – тройной тулуп. После проката в интервью олимпийской чемпионке Анне Щербаковой Стрельцова отметила: «Надо ещё работать», а также подчеркнула, что рано приехала в музыку.

В разговоре Анна Щербакова отметила, что Вика выглядит со стороны очень спокойным человеком. «Что может заставить нервничать? Наверное, когда опаздываю куда-то», – рассказала юная фигуристка.

В произвольной программе Стрельцова уже почти собирает контент, с которым побеждала в прошлом сезоне на главных стартах. Фигуристка сделала тройной аксель, один четверной сальхов из двух запланированных и четверной тулуп в секвенции с двойными акселями.

О чём программы юной звезды Тутберидзе? Как рассказала сама фигуристка, в короткой программе она катает образ ангела, который хочет стать человеком. Для этой постановки выбрали трек рок-певицы Аланис Морисетт Uninvited, саундтрек к фильму «Город ангелов» с Николасом Кейджем и Мег Райан.

В произвольной программе всё немного сложнее, о чём говорила и сама фигуристка. Спортсменка катается под попурри песен Pink Floyd – Time и Another brick in the wall. По словам Вики, образ в программе абстрактный: «Я и есть время, никто его не ценит, я от всех ухожу».

Что известно о подающей большие надежды фигуристке? Виктория Стрельцова родилась 21 мая 2012 года, в команде Этери Тутберидзе она работает с 2023 года. До этого она тренировалась у серебряного призёра ОИ-1980 Марины Черкасовой, а также в школе «Триумф» у Софьи Федченко. На странице академии в соцсетях до сих пор можно найти видео с тройными прыжками Вики, на соревнованиях до 2022 года она представляла Краснодарский край. В сезоне-2022/2023 Стрельцова также работала с Сергеем Розановым.

Основной тренер младшей группы Тутберидзе сейчас – это Георгий Похилюк, обычно он сопровождает спортсменок на всех стартах и настраивает их перед выступлениями. Именно Похилюк вместе с Сергеем Дудаковым выводил Стрельцову на прокаты.

Виктория Стрельцова с Сергеем Розановым в марте 2023 года Фото: Из личного архива Виктории Стрельцовой

Уже осенью 2023 года в соцсетях появилось видео с исполнением тройного акселя на тренировке, затем спортсменка стабилизировала четверной тулуп и четверной сальхов. Вику неоднократно можно было увидеть на «Битве школ», тогда она и начала поражать зрителей невероятно сложным контентом для своих 11 лет.

В сезоне-2023/2024 Стрельцова часто встречалась на стартах с Еленой Костылевой. Между собой девушки разыгрывали главные медали сезона на Мемориале Жука. Лена оказалась сильнее, но при этом она и старше почти на целый год. За сезон Стрельцова приняла участие в 15 стартах и из тройки лидеров выпадала лишь два раза – не совсем удачными вышли выступления на первенстве Москвы по старшему возрасту и Спартакиаде учащихся. В апреле 2024 года Тутберидзе пригласила юную ученицу на прыжковый баттл своего шоу «Чемпионы на льду» в Москве.

В сезоне-2024/2025 Стрельцова проиграла только два старта – оба раза это было первенство Москвы. Первенства России младшего и старшего возрастов остались за Викой, шанса соперникам со своим набором она не оставляла. В Казани на заключительном старте сезона Стрельцова посоревновалась с более взрослыми соперницами, с которыми она будет состязаться в этом сезоне – Лидией Плескачёвой, Агатой Петровой и другими сильными спортсменками.

Елена Костылева, Виктория Стрельцова и София Сарновская Фото: Из личного архива Виктории Стрельцовой

В отсутствие Маргариты Базылюк и Елены Костылевой, чемпионок России среди юниоров, Виктории удалось показать практически всю мощь своего контента. В новом сезоне будет очень интересно посмотреть на их битву за медали.