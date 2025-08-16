Мама всех фигуристов. Тарасова спасла не только сестру олимпийской чемпионки Сотниковой

У Татьяны Анатольевны очень большое сердце. Она поддержала Медведеву после ухода от Тутберидзе и уберегла Ягудина от алкоголизма.

За свою жизнь Татьяна Анатольевна Тарасова помогла сотням спортсменов — как на льду, так и за его пределами. Заслуженный тренер СССР, воспитавшая не одно поколение чемпионов, строга и остра на язык только на первый взгляд — за всем этим кроется огромное сердце, которое неспособно пропустить ни одну человеческую драму.

Тарасова нашла деньги на лечение сестры олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой, поддержала двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву в самый трудный период перехода от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру и уберегла своего любимого ученика, олимпийского чемпиона Алексея Ягудина, от алкоголизма. Но на этом список тех, чья жизнь стала лучше благодаря наставнице, не заканчивается.

Помогла сестре Сотниковой с серьёзным заболеванием

Как-то раз американец Эван Лайсачек, одержавший знаменитую победу над Евгением Плющенко на Олимпиаде в Ванкувере, разоткровенничался и назвал Татьяну Тарасову «всеобщей мамой фигурного катания». И это определение как нельзя лучше подходит заслуженному тренеру СССР, ведь, помимо профессиональной жёсткости, помогавшей добиваться высочайших результатов в спорте, у неё есть большое сердце, благодаря которому она никогда не могла быть равнодушной к проблемам спортсменов.

И недавно мы услышали очередное подтверждение этому: олимпийская чемпионка Аделина Сотникова рассказала трогательную историю, в которой Татьяна Анатольевна нашла деньги для лечения сестры фигуристки с синдромом Тричера Коллинза.

«Низкий поклон моим родителям, которое занимались мной, когда я занималась фигурным катанием, учитывая ситуацию с сестрой, о которой я не могу говорить без слёз. Огромное спасибо Татьяне Тарасовой, которая нашла деньги, и сейчас моя сестра стала мамой», — сказала Сотникова ТАСС.

При этом сама наставница, когда её спросили о её поступке, наотрез отказалась признавать свои заслуги, отметив, что так поступить должен был любой человек.

Боролась с алкоголизмом Ягудина во время карьеры

Скромность и благородство Татьяны Анатольевны в этой ситуации вызывает восхищение. Но, наверное, она и правда привыкла уже выручать своих учеников, когда те сталкиваются с трудностями. Любимец Тарасовой олимпийский чемпион Алексей Ягудин вполне мог пострадать от алкоголизма, однако тренер всеми силами пыталась вразумить молодого человека и заставить его заботиться о своём здоровье.

«На первом же сборе с Татьяной Анатольевной она мне сказала: «Умоляю тебя, не пей, а то козлёночком станешь, и я тебя выгоню». Сбор заканчивается, я не удержался, выпил — открываю глаза утром, а передо мной Татьяна Анатольевна: «Просила же тебя. Но чемодан я твой уже собрала, так что принимай душ и поехали», — вспоминал Ягудин.

На публике наставница всегда защищала воспитанника и не позволяла никому портить его репутацию.

Поддержала Медведеву после ухода от Тутберидзе

Ученики для Тарасовой всегда превыше всего, а иногда случалось так, что спасти их она могла, только приютив их в своей группе. Так, например, произошло с олимпийским чемпионом Ильёй Куликом, который мог бы пропасть с радаров, так и не впечатлив всех выступлением в жирафовом костюме. Предыдущий тренер не верил в фигуриста, и тот, будучи на грани, пришёл к Татьяне Анатольевне и честно признался: «Меня там не любят».

Наставница не смогла не пожалеть уставшего от постоянного стресса юношу и начала бороться за него: сначала с чиновниками Спорткомитета, которые не хотели отдавать спортсмена специалисту без опыта работы с одиночниками, затем – с врачами, которые после операции на ноге из-за травмы пророчили долгое восстановление и упущенные возможности. Легендарная фраза «Идиот, ты будешь первым!» на Олимпиаде, когда после блестящей произвольной программы Кулик сомневался в своей победе, как нельзя лучше иллюстрирует то, что Тарасова крайне экспрессивна и очень переживает за всех.

Даже за тех, кто никогда у неё не катался. В самый трудный момент Татьяна Анатольевна поддержала двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву — когда та перешла от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру, но была вынуждена вернуться в Россию из-за пандемии.

«Она приходила на каждую тренировку, как бы тяжело это ни было, всегда старалась мне помочь, программу подправляла. Как раз замечания были про мелочи, про детали, составляющие искусство программы. Татьяна Анатольевна в тяжёлый период жизни мне очень сильно помогла как тренер», — делилась Медведева.

Приютила американку Коэн и нашла квартиру семье Букина

Помощь Тарасовой, что ни разу не странно, предназначалась не только российским фигуристам. Американка Саша Коэн пришла к наставнице в надежде на усиление и получила его. В сезоне-2002/2003 Саша выиграла два из трёх этапов Гран-при в Канаде и Франции и в итоге взяла золото в финале серии. Фигуристка восхищалась работой с нашим тренером, и та отвечала ей взаимностью: отношения у них были прекрасные и более напоминали общение мамы с дочерью.

«Саша Коэн любит об этом вспоминать. Я готовила просто, но вкусно. Ей нельзя было много, она постоянно следила, чтобы не поправиться на 300 г. Но когда я делала индейку с яблоками и черносливом, Саша её бесконечно расхваливала. У нас был вполне русский дом. Меня не смущало, что я не говорю по-английски. С американцами, с Коэн я разговаривала на русском», — рассказывала о том времени наставница.

Татьяна Анатольевна всегда называла учеников своей семьёй и была в любой момент прийти им на выручку. Так, даже несмотря на обиду на Андрея Букина, заведшего роман с Ольгой Абанкиной, она, поняв, что их чувства сильны, поспособствовала тому, чтобы молодожёны получили квартиру. Для этого тренер обратилась к своему хорошему другу Иосифу Кобзону. Большая жилплощадь пригодилась Андрею и Ольге — вскоре у них родился сын.

Войтюк предала Тарасову после помощи с её сыном

Тем не менее не все истории закончились счастливо для Тарасовой. В момент, когда она рассчитывала на поддержку одной из первых учениц, та её предала. Татьяна Войтюк сбежала из ледового театра «Все звёзды», когда тот переживал кризис. И Татьяна Анатольевна посчитала это ударом в спину, ведь в то же самое время она сделала доброе дело для сына Войтюк.

«Меня бросила моя чуть ли не первая ученица Таня Войтюк — мне трудно говорить о ней и о её муже Славе. Они меня попросту использовали, подписывая контракт с моими недругами. Я моталась в Москву — их ребёнка выгнали из хореографического училища, и я пыталась вернуть его обратно… Пока я в Москве занималась его устройством, они оба в тот же момент слиняли, как только узнали, что с мальчиком всё в порядке. Страшное предательство. Как же после этого жить», — писала Тарасова.

К счастью, этот неприятный опыт никак не повлиял на альтруистичную натуру Татьяны Анатольевны. Она помогала, помогает и будет помогать фигуристам, пока у неё есть такая возможность. И нам стоит лишь выразить ей сердечную благодарность за то, что её усилиями мы увидели столько талантливых спортсменов, которых не сломили жизненные обстоятельства.