Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Кому из фигуристов помогла Тарасова: спасла сестру Сотниковой, уберегла Ягудина от алкоголизма, поддержала Медведеву

Мама всех фигуристов. Тарасова спасла не только сестру олимпийской чемпионки Сотниковой
Екатерина Авдонина
Кому из фигуристов помогла Тарасова
Аудио-версия:
Комментарии
У Татьяны Анатольевны очень большое сердце. Она поддержала Медведеву после ухода от Тутберидзе и уберегла Ягудина от алкоголизма.

За свою жизнь Татьяна Анатольевна Тарасова помогла сотням спортсменов — как на льду, так и за его пределами. Заслуженный тренер СССР, воспитавшая не одно поколение чемпионов, строга и остра на язык только на первый взгляд — за всем этим кроется огромное сердце, которое неспособно пропустить ни одну человеческую драму.

Тарасова нашла деньги на лечение сестры олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой, поддержала двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву в самый трудный период перехода от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру и уберегла своего любимого ученика, олимпийского чемпиона Алексея Ягудина, от алкоголизма. Но на этом список тех, чья жизнь стала лучше благодаря наставнице, не заканчивается.

Материалы по теме
«Тарасова помогла, чтобы у Маши всё было хорошо». Сотникова — о сестре-инвалиде

Помогла сестре Сотниковой с серьёзным заболеванием

Как-то раз американец Эван Лайсачек, одержавший знаменитую победу над Евгением Плющенко на Олимпиаде в Ванкувере, разоткровенничался и назвал Татьяну Тарасову «всеобщей мамой фигурного катания». И это определение как нельзя лучше подходит заслуженному тренеру СССР, ведь, помимо профессиональной жёсткости, помогавшей добиваться высочайших результатов в спорте, у неё есть большое сердце, благодаря которому она никогда не могла быть равнодушной к проблемам спортсменов.

И недавно мы услышали очередное подтверждение этому: олимпийская чемпионка Аделина Сотникова рассказала трогательную историю, в которой Татьяна Анатольевна нашла деньги для лечения сестры фигуристки с синдромом Тричера Коллинза.

«Низкий поклон моим родителям, которое занимались мной, когда я занималась фигурным катанием, учитывая ситуацию с сестрой, о которой я не могу говорить без слёз. Огромное спасибо Татьяне Тарасовой, которая нашла деньги, и сейчас моя сестра стала мамой», — сказала Сотникова ТАСС.

При этом сама наставница, когда её спросили о её поступке, наотрез отказалась признавать свои заслуги, отметив, что так поступить должен был любой человек.

Материалы по теме
Мама забытых побед. Почему Татьяну Тарасову уважает весь мир фигурного катания
Мама забытых побед. Почему Татьяну Тарасову уважает весь мир фигурного катания

Боролась с алкоголизмом Ягудина во время карьеры

Скромность и благородство Татьяны Анатольевны в этой ситуации вызывает восхищение. Но, наверное, она и правда привыкла уже выручать своих учеников, когда те сталкиваются с трудностями. Любимец Тарасовой олимпийский чемпион Алексей Ягудин вполне мог пострадать от алкоголизма, однако тренер всеми силами пыталась вразумить молодого человека и заставить его заботиться о своём здоровье.

«На первом же сборе с Татьяной Анатольевной она мне сказала: «Умоляю тебя, не пей, а то козлёночком станешь, и я тебя выгоню». Сбор заканчивается, я не удержался, выпил — открываю глаза утром, а передо мной Татьяна Анатольевна: «Просила же тебя. Но чемодан я твой уже собрала, так что принимай душ и поехали», — вспоминал Ягудин.

На публике наставница всегда защищала воспитанника и не позволяла никому портить его репутацию.

Материалы по теме
«Запивает водку пивом». У великих фигуристов прошлого были серьёзные проблемы с алкоголем
«Запивает водку пивом». У великих фигуристов прошлого были серьёзные проблемы с алкоголем

Поддержала Медведеву после ухода от Тутберидзе

Ученики для Тарасовой всегда превыше всего, а иногда случалось так, что спасти их она могла, только приютив их в своей группе. Так, например, произошло с олимпийским чемпионом Ильёй Куликом, который мог бы пропасть с радаров, так и не впечатлив всех выступлением в жирафовом костюме. Предыдущий тренер не верил в фигуриста, и тот, будучи на грани, пришёл к Татьяне Анатольевне и честно признался: «Меня там не любят».

Наставница не смогла не пожалеть уставшего от постоянного стресса юношу и начала бороться за него: сначала с чиновниками Спорткомитета, которые не хотели отдавать спортсмена специалисту без опыта работы с одиночниками, затем – с врачами, которые после операции на ноге из-за травмы пророчили долгое восстановление и упущенные возможности. Легендарная фраза «Идиот, ты будешь первым!» на Олимпиаде, когда после блестящей произвольной программы Кулик сомневался в своей победе, как нельзя лучше иллюстрирует то, что Тарасова крайне экспрессивна и очень переживает за всех.

Даже за тех, кто никогда у неё не катался. В самый трудный момент Татьяна Анатольевна поддержала двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву — когда та перешла от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру, но была вынуждена вернуться в Россию из-за пандемии.

«Она приходила на каждую тренировку, как бы тяжело это ни было, всегда старалась мне помочь, программу подправляла. Как раз замечания были про мелочи, про детали, составляющие искусство программы. Татьяна Анатольевна в тяжёлый период жизни мне очень сильно помогла как тренер», — делилась Медведева.

Материалы по теме
«Она уже ничего не добьётся». Как Медведева сломала карьеру, уехав от Тутберидзе в Канаду
«Она уже ничего не добьётся». Как Медведева сломала карьеру, уехав от Тутберидзе в Канаду

Приютила американку Коэн и нашла квартиру семье Букина

Помощь Тарасовой, что ни разу не странно, предназначалась не только российским фигуристам. Американка Саша Коэн пришла к наставнице в надежде на усиление и получила его. В сезоне-2002/2003 Саша выиграла два из трёх этапов Гран-при в Канаде и Франции и в итоге взяла золото в финале серии. Фигуристка восхищалась работой с нашим тренером, и та отвечала ей взаимностью: отношения у них были прекрасные и более напоминали общение мамы с дочерью.

«Саша Коэн любит об этом вспоминать. Я готовила просто, но вкусно. Ей нельзя было много, она постоянно следила, чтобы не поправиться на 300 г. Но когда я делала индейку с яблоками и черносливом, Саша её бесконечно расхваливала. У нас был вполне русский дом. Меня не смущало, что я не говорю по-английски. С американцами, с Коэн я разговаривала на русском», — рассказывала о том времени наставница.

Татьяна Анатольевна всегда называла учеников своей семьёй и была в любой момент прийти им на выручку. Так, даже несмотря на обиду на Андрея Букина, заведшего роман с Ольгой Абанкиной, она, поняв, что их чувства сильны, поспособствовала тому, чтобы молодожёны получили квартиру. Для этого тренер обратилась к своему хорошему другу Иосифу Кобзону. Большая жилплощадь пригодилась Андрею и Ольге — вскоре у них родился сын.

Материалы по теме
«Четыре года продолжалась наша двойная жизнь». Драматичная история любви фигуриста Букина
«Четыре года продолжалась наша двойная жизнь». Драматичная история любви фигуриста Букина

Войтюк предала Тарасову после помощи с её сыном

Тем не менее не все истории закончились счастливо для Тарасовой. В момент, когда она рассчитывала на поддержку одной из первых учениц, та её предала. Татьяна Войтюк сбежала из ледового театра «Все звёзды», когда тот переживал кризис. И Татьяна Анатольевна посчитала это ударом в спину, ведь в то же самое время она сделала доброе дело для сына Войтюк.

«Меня бросила моя чуть ли не первая ученица Таня Войтюк — мне трудно говорить о ней и о её муже Славе. Они меня попросту использовали, подписывая контракт с моими недругами. Я моталась в Москву — их ребёнка выгнали из хореографического училища, и я пыталась вернуть его обратно… Пока я в Москве занималась его устройством, они оба в тот же момент слиняли, как только узнали, что с мальчиком всё в порядке. Страшное предательство. Как же после этого жить», — писала Тарасова.

Материалы по теме
«Страшное предательство». Почему Тарасова обиделась на свою первую успешную фигуристку
«Страшное предательство». Почему Тарасова обиделась на свою первую успешную фигуристку

К счастью, этот неприятный опыт никак не повлиял на альтруистичную натуру Татьяны Анатольевны. Она помогала, помогает и будет помогать фигуристам, пока у неё есть такая возможность. И нам стоит лишь выразить ей сердечную благодарность за то, что её усилиями мы увидели столько талантливых спортсменов, которых не сломили жизненные обстоятельства.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android