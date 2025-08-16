Победа русской фигуристки в США — реальность! Медведева сломала стереотипы и превзошла Ким

«Да вы, Саша, вместо сувенира выбросьтесь туда, и всё», – говорила Татьяна Анатольевна Тарасова после этого проката Евгении Медведевой своему напарнику по эфиру Александру Гришину. Тот, в свою очередь, заходился в восторгах: «Я готов. За такой прокат я готов». Тарасова не унималась: «Бегите туда вниз! Женька очень хорошо катала».

«Чемпионат» продолжает вспоминать лучшие прокаты последнего десятилетия от наших фигуристов. Сегодня на очереди – триумф Евгении Медведевой в Бостоне в 2016 году. Благодаря чистому и эмоциональному прокату произвольной «Слышу – не слышу» Женя с первой попытки выиграла взрослый чемпионат мира и сорвала своим прокатом стоячую овацию многотысячной арены «Ти-Ди Гарден».

Евгения Медведева на чемпионате мира в Бостоне Фото: РИА Новости

Расстановка сил: Медведевой приходилось догонять после короткой

Казалось бы, к чему волноваться? Тогда Медведева брала старт за стартом, с первой попытки взяла золото финала Гран-при, выиграла чемпионат Европы. По ходу сезона она обходила и Мао Асаду, и Эшли Вагнер с Грейси Голд, и более взрослых коллег по сборной России – Елену Радионову и Анну Погорилую. Но чемпионат мира – это совсем другой накал страстей.

Короткую программу на том ЧМ выиграла американка Грейси Голд, Женя шла третьей и отставала от неё почти на три балла. Фигуристка была готова к такому развитию событий: шёл всего лишь её первый взрослый сезон, да и турнир проходил в США. Нужно было во что бы то ни стало вырываться вперёд в произвольной программе, свои козыри у Жени имелись, однако чистый прокат был просто необходим.

В Медведеву верил постановщик Илья Авербух, «Слышу – не слышу» – это было первое их сотрудничество. «Произвольная программа Жени — самая сложная на чемпионате, при этом выполняет она бо́льшую часть трудных элементов во второй половине программы, в отличие от соперниц, которые стремятся их сделать уже с первых секунд. Поэтому Медведева способна набрать высокие баллы и пробиться на первое место. Несмотря на окончание сложного сезона, Женя в блестящей форме и обладает хорошим запасом прочности», – отмечал специалист.

В постановке Авербуху помогал слабослышащий хореограф Игорь Стрелкин. Программу посвятили дочери Этери Тутберидзе Диане Дэвис, у которой были проблемы со слухом – в конце программы фигуристка произносила фразу на жестовом языке. Изначально программу ставили для Юлии Липницкой, но фигуристка в итоге от неё отказалась, и идею смогла воплотить Медведева.

Тарасова и Гришин нарекли прокат лучшим в современности

В сильнейшей разминке Медведева каталась второй по очереди, сразу после Елены Радионовой. «Женя, всего тебе хорошего. Весь сезон ты вела», – благословляла на прокат фигуристку Татьяна Тарасова в прямом эфире телеканала «Матч Арена». Комментаторы практически на весь прокат замолкли, разве что тройной лутц Жени Татьяна Анатольевна сопроводила коротким: «Здорово».

Евгения Медведева после произвольной программы на чемпионате мира в Бостоне Фото: РИА Новости

Элемент за элементом Медведева ковала мировой рекорд и своё первое мировое золото. Все вращения и дорожка шагов – на четвёртый, максимальный уровень сложности, все прыжки – на хорошие плюсы. За три компонента из пяти («Перформанс», «Интерпретация», «Композиция и хореография») Женя получила в среднем больше девяти баллов, отдельные судьи ставили и 9,5.

Каждый элемент Жени встречали восторженными аплодисментами. На арене в Бостоне было достаточно российских флагов, кто-то приехал в Бостон специально ради проката Медведевой. Фигуристка не могла этого не чувствовать: «Мне на самом деле помогла эта арена, потому что я впервые выступала при таком огромном количестве людей. Я слышала их поддержку, даже слышала много выкриков на русском языке, что было очень приятно».

Программа завершилась фразой на языке жестов: «Я вас не слышу, у меня идут мурашки от того, что я вас чувствую сердцем, я вас не боюсь, я вам открываюсь». В эту секунду Медведева открылась миру, и многотысячная арена встала, чтобы её поприветствовать – как будто Женя выступала не в США, а в России.

Евгения Медведева с болельщиками на чемпионате мира в Бостоне Фото: Maddie Meyer/Getty Images

По признанию фигуристки, больше всего во время проката она думала о последнем двойном акселе. Именно на нём Женя допустила ошибку на чемпионате Европы и это смазало впечатление от победы. «Когда закончила, первой мыслью было — да, я сделала последний дупель, да!» – рассказывала Женя в интервью «РИА Новости».

«Браво! Такая сильная, такая повзрослевшая, в каждом шаге – сила. Такой каскад прыгнула в конце! Она всегда его прыгает, но так чтоб прыгнуть – никогда не прыгала. Я считаю, что это её лучший прокат», – восхищалась Тарасова после завершения выступления. Александр Гришин же и вовсе назвал выступление Медведевой лучшим прокатом современности.

После своего проката Женя обняла Этери Тутберидзе и сказала: «Мы сделали это!». Тарасова в эфире благодарила фигуристку и её тренера за работу: Спасибо ей большое за то, что она это всё вытерпела. Здорово крутит и с этой рукой – такие изумительные элементы!.. Мне кажется, что она стала оформляться и всё равно так откаталась».

Этери Тутберидзе во время чемпионата мира — 2016 в Бостоне Фото: РИА Новости

Никто из соперниц Медведевой не сумел замахнуться на мировой рекорд

150,10 – на четыре сотых балла Медведева обошла результат Ким Ю На на Олимпиаде в Ванкувере и установила новый мировой рекорд. Шесть лет держалось достижение олимпийской чемпионки из Южной Кореи, однако в Америке российская фигуристка получила лучшие баллы в истории. Это звучало как какое-то чудо, но Медведева своими руками это чудо сотворила.

Однако на тот момент никакой уверенности в победе не было: после Жени на лёд должны были выйти ещё четыре участницы, и каждая из них в теории могла оказаться выше. Но этого не произошло.

После своего невероятного проката Женя Медведева сидела в комнате ожидания и рассказывала Мао Асаде стих на японском – строчки из опенинга «Сейлор Мун», под который она будет кататься уже в следующем сезоне. После Жени на лёд вышли Сатоко Мияхара, Анна Погорилая, Грейси Голд и Эшли Вагнер. Ни одна из них не смогла даже приблизиться к оценкам Медведевой – второй в произвольной стала Вагнер, однако она уступила Жене около восьми баллов.

Эшли Вагнер, Евгения Медведева, Анна Погорилая на пьедестале ЧМ-2016 Фото: РИА Новости

Золото главного старта сезона, мировой рекорд в произвольной – это не все достижения Медведевой в Бостоне. Она стала первой в мире одиночницей, которой удалось выиграть взрослый чемпионат мира на следующий год после победы на юниорском ЧМ. И по сей день подобное никому из фигуристок так и не удалось сделать.

Чем тогда победила Медведева? Не компонентами, а стабильной техникой – той же Вагнер, к примеру, дали на 1,5 балла больше, хотя прокат оказался менее чистым. Пять прыжковых элементов программы Жени были во второй половине проката, в том числе каскад 3-3.

В каком-то смысле уже тогда Медведева установила тренд на усложнение: чтобы победить её, нужно было собирать более дорогой прыжковый набор. Через полтора года во взрослые вышла Алина Загитова, ещё через два сезона – трио Трусова – Щербакова – Косторная, и каждый раз уровень технической сложности взлетал до небес.

Но в тот день в Бостоне 16-летней Жене Медведевой равных не было. И этой победы у неё не отнять.