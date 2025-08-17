Трусова вышла на лёд с сыном! Прошло всего девять дней после родов

В это трудно поверить, но уже через девять дней после родов Александра Игнатова вернулась на лёд. Фигуристка родила 6 августа, а уже 15-го оказалась на катке. Как это произошло и к чему так торопиться? Кажется, у чемпионки всё идет по плану.

Выход на лёд Саша анонсировала в своём блоге: «Не знаю, сколько это будет, может, минут 20-30. Если все хорошо, то уже по плану попробовать выйти, понять свои ощущения».

На следующий день милым видео в соцсетях поделился Макар Игнатов – Саша не просто вышла на лёд сама, она вышла с новорождённым сыном Мишей! Малыша укутали в несколько слоёв одежды, чтобы он не замёрз.

К чему такая спешка? На 13 сентября запланирована ледовая дискотека Евгении Медведевой на ЦСКА-Арене, и Саша заявлена в качестве одной из участниц. Ещё до родов фигуристка отмечала, что откажется от прыжков на своём первом выступлении, но будет кататься.

Изначально первым шоу в расписании Игнатовой стояла «Спящая красавица» ко дню рождения Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге 2 ноября. Тогда бы от родов до первого выступления прошло около трёх месяцев. Но Саша была бы не Саша, если бы не бросила себе вызов – если всё пойдёт по плану, то момент появления малыша на свет и первое появление на публике в коньках всего 38 дней!

Бывало ли такое, что фигуристки экстренно восстанавливались после родов? В прошлом году Маргарита Дробязко совершила похожий подвиг: в начале декабря она родила дочь Николину, встала на коньки через восемь дней и уже в конце месяца начала выступать в новогодних шоу Татьяны Навки в Москве.

«У меня так все легко прошло, что Таня говорит: слушай, хочешь, за меня покатайся немножко, а то мне надо слетать на другие шоу. Я говорю: давай, я в принципе хорошо себя чувствую», – отметила Дробязко в интервью «Комсомольской правде». Ещё больше удивляет тот факт, что фигуристке на тот момент было 52 года и это были её первые роды – но при этом Маргарита находилась в такой крутой физической форме, что по возвращении на лёд чувствовала себя абсолютно нормально.

Случалось и такое, что фигуристкам после родов приходилось экстренно возвращаться в сезон. Изабель Делобель, фигуристка из Франции, провернула такой трюк прямо во время олимпийского сезона! В начале октября 2009 года Изабель родила мальчика, а уже к концу месяца они с партнёром Оливье Шонфельдером возобновили активные ледовые тренировки, чтобы набрать форму для выступления на Олимпийских играх в Ванкувере. В Канаде Изабель и Оливье стали шестыми.

Будем надеяться, что и у Саши всё пройдёт хорошо. В таком случае самое главное – это состояние здоровья мамы и малыша.