«Артист» Тена или «Дюна» дерзких испанцев. Как появился тренд на многочастные программы

Фигуристы всё чаще стали обращаться к сложным историям и объединять постановки одной идеей. У кого получилось это сделать удачнее всего?

Татьяна Тарасова жёстко прошлась по программам юниоров по итогам контрольных прокатов. Заслуженный тренер СССР осталась совершенно не удовлетворена качеством постановок, почти прямым текстом сообщив, что без уникальной истории безупречную технику с бесконечными ультра-си фигуриста не ждёт ничего хорошо. И с ней трудно не согласиться. Программы — важный элемент в фигурном катании, поэтому опытные спортсмены уделяют этому почти столько же внимания, сколько и оттачиванию элементов. Некоторые решаются на отчаянные эксперименты.

Недавно стало известно, что Матвей Ветлугин, один из самых артистичных одиночников России, поставил программу под гимн Российской империи. История правления российского императора Александра II явно будет выделяться на общем фоне, так что у Матвея есть шанс заполучить пару дополнительных баллов от судей за нестандартный подход. Хотя были у Ветлугина интересные находки и раньше. Например, многочастная программа сезона-2023/2024.

Матвей Ветлугин Фото: РИА Новости

В последние годы тренд на подобные «сериалы» в фигурном катании стал столь силён, что и в России, и за рубежом спортсмены неустанно работают над небанальными постановками. Адам Сяо Хим Фа вдохновил и Матвея Ветлугина, и Андрея Мозалёва. Оливия Смарт и Тим Дик, по всей видимости, готовят бомбу. А благодарить за такую смелую тактику реализации программам все должны всеобщего любимца Дениса Тена. «Чемпионат» провёл своё исследование и выявил знаковые программы из нескольких частей, а также собрал инсайды на новый сезон.

«Артист» Тена сломал систему и сделал фигуриста известным

Ещё за год до чемпионата мира в Лондоне Денис Тен оставался талантливым фигуристом с безусловно большим потенциалом, но без крупных наград. Всё изменилось в сезоне-2012/2013, когда представитель Казахстана решил сломать систему и создать программу, которая не была бы похожа ни на какую другую. В его желании удивить Тена поддержали именитый хореограф Лори Николь и Стефан Ламбьель, который знал толк в красивых историях. В итоге Денис представил постановку под музыку из оскароносного фильма Мишеля Хазанавичуса «Артист». И главной фишкой её стало то, что идея объединяла как короткую, так и произвольную программы.

Команда Тена с ним во главе тщательно изучила чёрно-белый фильм о звезде немого кино конца 1920-х годов Джордже Валентайне и пришла к выводу, что трагедия человека искусства, переживающего личный и профессиональный кризис, — та самая история, мимо которой нельзя пройти. Короткая программа Дениса была посвящена беззаботным дням Валентайна — до банкротства и пожара, в котором сгорел его дом и мог погибнуть сам Джордж. Удивительно, но настроение и сюжетные детали фигурист смог передать без слов, только благодаря языку тела.

Денис Тен Фото: РИА Новости

В произвольной же он рассказал зрителям, как спасся Валентайн, как Пегги Миллер подарила ему надежду своей заботой, что вопреки всему в итоге привело к ужасающим последствиям — попытке самоубийства, как герой нашёл в себе силы жить дальше, вполне счастливо. Череду масштабных событий Тен уместил в несколько минут, в течение которых проживал чужие эмоции — почти натурально страдал, а затем улыбался, имитировал повадки Джорджа, не забыв включить в танец его фирменные движения.

Работа была проделана колоссальная, так что неудивительно, что «Артист» стал вехой в фигурном катании, помог Денису взять серебро мирового первенства, обойдя Хавьера Фернандеса и Юдзуру Ханю, и сделал спортсмена по-настоящему известным.

Асада сменила имидж и показала «Ритуальный танец огня»

Спустя несколько лет после триумфа Тена повторить его успех смогла Мао Асада. В отличие от Дениса, она взяла за основу балет «Любовь-волшебница» Мануэля де Фальи, а если точнее, то отдельный акт «Ритуальный танец огня».

Мао Осада Фото: Atsushi Tomura/Getty Images

По сюжету молодая андалусская цыганка по имени Кандела нашла новую любовь, но обрести истинное счастье ей мешал призрак погибшего мужа. Тогда девушка проводит специальный ритуал, чтобы избавиться от него, — исполняет таинственный танец около костра. Именно этот эпизод Асада использовала в своих программах, сменив при этом имидж. В короткой она предстала волшебной чёрной птицей, которая символизировала тревоги юной Канделы, уставшей от преследований призрака, а в произвольной обрела силу и обернулась пламенной девушкой.

Причём самым интересным остался выбор хореографического рисунка для обеих постановок. По обыкновению, короткая программа является более скоростной, где первая часть чаще быстрее второй, однако у Мао всё оказалось наоборот: напряжение героини она показала через плавные линии, красивые отточенные вращения, и лишь на дорожке шагов в самом конце настал апогей её чувств. При первом просмотре постановка казалась несбалансированной, странной, но, когда фигуристка исполняла произвольную программу, всё становилось на места: эти прокаты были более экспрессивными, наполненными разнообразными сложными элементами и имели более торжественную атмосферу. В конечном счёте спортсменка произвела неизгладимое впечатление на всех — от судей до простых зрителей.

Астахова и Рогонов не смогли сохранить величие «Куклы»

В том же сезоне-2016/2017 поклонники фигурного катания могли любоваться одной из самых интересных программ от российских спортсменов Кристины Астаховой и Алексея Рогонова. Пара обрела фанатов благодаря «Кукле» — истории про ожившую куклу и её создателя, а затем решила порадовать всех, представив продолжение.

Алексей Рогонов и Кристина Астахова Фото: РИА Новости

«По замыслу нашего неизменного постановщика Сергея Комолова, на самом деле, отдав кукле своё сердце в прошлом сезоне, я не погиб, а лишь притворился мёртвым. И вот начинается новая жизнь двух людей, — мальчика и девочки. Но проходит время, и бывшая кукла превращается в красавицу-фифу, которая осознаёт свою привлекательность, меняется её характер, возникают бытовые проблемы, начинается непонимание, и на место любви приходит конфронтация. Кукла становится злой, и подчеркнуть эту агрессивность нам помогла музыка из рок-оперы «Моцарт», во время которой мы исполняем мощную хореографическую последовательность. Наконец, в третьей части в порыве безысходности на эмоциях я разбиваю ей сердце, и красавица снова превращается в неживую куклу. Всё возвращается на круги своя. Искусственное не может быть живым. Эта история переплетается со сложными взаимоотношениями мужчины и женщины, возникающими в реальной жизни. Романтика не может длиться вечно, любовь приходит и уходит…» — таков был замысел, по словам Рогонова. Сложный и требующий больших усилий, однако, к сожалению, вторая программа не имела такого же шарма, как первая.

Сяо Хим Фа задал тренд и вдохновил Ветлугина и Мозалёва

С момента экспериментов Астаховой и Рогонова, которые завершились не слишком удачно, фигуристы с осторожностью относились к программам, состоящим из нескольких серий. Но только не Адам Сяо Хим Фа, зарекомендовавший себя как одиночник-бунтарь, способный и запрещённое сальто прыгнуть, и подготовить мелодраматичную историю и разделить её на две постановки.

Адам Сяо Хим Фа Фото: Antti H'm'l'inen/AP Photo/ТАСС

В сезоне-2022/2023 он выступал под Rain, In Your Black Eyes исполнителя Ezio Bosso в короткой программе и под квинтэссенцию треков Woodkid в произвольной. Необычное сочетание, если учитывать, что прокаты логично дополняли друг друга. Тем не менее фигуристу удалось добиться единства за счёт находок хореографа Бенуа Ришо. Характерные жесты — касания головы и груди, почти идентичные костюмы, различающиеся только цветом, повторяющийся звук тиканья часов — все эти выразительные средства помогли прочувствовать эмоции героя, который совершил ошибку и расстался с любимой девушкой, а затем решил исправить и всё вернуть на круги своя. Адам показал небольшой спектакль на льду, и это имело удивительный эффект.

Выступления Сяо Хим Фа вдохновило двух российских фигуристов на сложные программы. Упомянутый ранее Матвей Ветлугин вместе с Татьяной Прокофьевой и Ильёй Авербухом подготовил драму взаимоотношений мужчины и женщины в двух актах и был не менее убедителен, чем французский спортсмен. А вот Андрей Мозалёв собирался с мыслями несколько лет, однако решился только после успеха зарубежного коллеги.

«Это история падшего Ангела, его Книга Жизни. Короткая программа — глава первая, сюжет открывается с изгнания Ангела на Землю. Он в растерянности и смятении бредёт в сторону большого города, его чёрные крылья бессильно шелестят за спиной… Будучи уверенным в абсолютной человеческой греховности и порочности, он будет долго и мучительно искать свой путь на Земле, свой способ сосуществования с нами.

Вторая глава — произвольная программа — расскажет о трансформации чувств, сознания, телесной оболочки Ангела. Люди открываются для него с иной стороны, его глубоко трогает то, как мы умеем любить, дружить, сопереживать. И, желая испытывать такой же спектр чувств, он принимает сложное, но однозначное решение — он хочет стать человеком. Для этого ему нужно освободиться из клетки, которой стало его бесплотное ангельское тело, уже чужое и инородное. И вот крылья решительно сброшены, и впервые за всю его бесконечную жизнь ему очень больно. Теперь он смертен, теряя сознание от боли, он слышит звуки приближающейся машины скорой помощи… Он знает и верит — его обязательно спасут», — рассказывал он «Матч ТВ».

Глубоко философская история покорилась Андрею, который с помощью фирменной пластики показал разницу между движениями человека и мистического существа. А костюм-книга Мозалёва и вовсе заслужил отдельных аплодисментов.

Муравьёва сыграла двух лебедей, а Бойкова/Козловский — агента 007

Однако были в истории российского фигурного катания серии и попроще. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, например, были невероятно органичны в произвольной программе к сезону-2019/2020 от Николая Морозова. «Джеймс Бонд» стал их визитной карточной: с яркими костюмами, сильными музыкальными акцентами и чистейшим катанием. Именно поэтому пара приняла решение продлить наслаждение и порадовать фанатов новой историей об агенте 007, но уже в рамках показательного выступления, однако, надо отдать должное, качественного и тщательно продуманного. Это не был перенос соревновательной программы в шоу — они создали отдельное произведение.

Меж тем Софья Муравьёва показала классическую борьбу белого и чёрного лебедей. Никита Михайлов поставил одиночнице короткую и произвольную программу. Причём диаметрально противоположные образы едва не сыграли с фигуристкой, переживающей кризис, злую шутку: ошибки Сони появлялись в том числе и из-за упущенных тонкостей. Но если отбросить всё, то постановки очень точные, соответствующие духу оригинального балета. Да и Муравьёва в конечном итоге смогла перевоплотиться в антагонистку:

«Поначалу мне было даже немного не по себе, и я осторожно к этой роли подходила. Но в отрицательном персонаже заложена не менее, а может, даже более яркая экспрессия, разные эмоции. И в работе над этим образом и программой я вошла во вкус настолько, что постановка шла быстро, на другой ноте», — говорила она.

Дерзкие испанцы Смарт и Дик продолжат свою знаковую «Дюну»

И вот наконец настало время инсайдов: танцоры из Испании Оливия Смарт и Тим Дик дали намёк, что подготовят новую версию «Дюны», их прошлогодней постановки, которая помогла им прогреметь на крупных стартах. При этом всё указывает на то, что спортсмены не сохранят программу, а именно сделают продолжение, как, собственно, и происходит с текущим выпуском масштабного фантастического блокбастера. «Дюна» в последние годы крайне популярна, однако ещё никто не пытался раскрыть все детали запутанного сюжета, да ещё и в нескольких сезонах. Так что со стороны Смарт и Дика это очень смелый, даже дерзкий ход. Но если у Оливии и Тима получится удержать предыдущий уровень хореографии, то их программы точно войдут в историю.