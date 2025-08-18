Тутберидзе берёт в группу фигуристку из Казани? Что известно о Дине Хуснутдиновой

В группе Этери Тутберидзе – пополнение после контрольных прокатов в Новогорске. Источники Р-Спорт и ТАСС сообщают, что тренировки под руководством Этери Георгиевны начала 16-летняя Дина Хуснутдинова. Ещё на прошлой неделе она приехала на прокаты из Казани, чтобы показать свои программы, а теперь начала работу в сильнейшем штабе страны.

Сама Дина в комментарии для ТАСС отметила, что находится на просмотре. «Чемпионат» рассказывает, что известно о Дине Хуснутдиновой и как она раньше сотрудничала со штабом Этери Тутберидзе ещё до возможного перехода.

Родилась Дина в селе Аксарине, какое-то время училась и жила в Заинске, где занималась в спортивной школе «Яшьлек», а затем переехала в Казань. Тренировалась Хуснутдинова в спортивной школе «Стрела», которая располагается на северо-западе города. Её наставники – Надежда Заякина и Алия Хальфина. Заякина профессионально занималась балетом, была одной из солисток Челябинского театра оперы и балета имени Глинки, в начале 2000-х участвовала в гастролях театра в США с балетом «Щелкунчик». Балетное прошлое находило отражение в подготовке учеников Надежды, в частности в выборе музыки для постановок.

Обе программы Дины на сезон-2025/2026 – балетные. В короткой программе второй год подряд фигуристка катается под фрагмент балета «Шурале» Фарида Яруллина – «Танец девушек». В произвольной программе у Хуснутдиновой «Щелкунчик» в современной аранжировке. В прошлом сезоне Дина воплощала образ Кармен.

Из ультра-си Хуснудинова исполняла на соревнованиях тройной аксель. Этот прыжок, например, получился в произвольной программе на этапе Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске в 2024 году, тогда Дина завоевала бронзовую медаль. На тренировках фигуристка исполняет четверной тулуп и четверной риттбергер, видео с попытками Дина выкладывала на своих страницах в соцсетях.

Дина Хуснутдинова и Надежда Заякина на этапе Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске в 2024 году Фото: Из личного архива Дины Хуснутдиновой

Выделяется Дина ещё и уникальными вращениями. Растяжка помогает фигуристке принимать замысловатые позиции во время исполнения заклона – к примеру, фигуристка выходит в позицию бильман и опускает голень очень близко к голове, лезвие конька почти касается шеи. В соцсетях эту позицию уже начали называть Dina Spin.

Пока медаль этапа Гран-при России – наивысшее достижение фигуристки, на первенстве России в феврале 2025 года Дина заняла 13-е место. Также в 2023 году она стала второй на международных спортивных играх «Дети Азии», которые состоялись в Новокузнецке.

Интересно, что с Этери Тутберидзе Хуснутдинова сотрудничала и раньше. В апреле 2025 года Дина принимала участие в шоу «Чемпионы на льду» в Казани. Спортсменка выступила со своей колоритной короткой программой «Шурале» – номер идеально подошёл для открытия шоу.

По возрасту Дина имеет право выступать по взрослым в текущем сезоне. В короткой программе она исполняет один тройной аксель, а в произвольную уже может вставлять два – и это весьма сильный набор для взрослых турниров. Конкуренция у девушек в олимпийский сезон, кажется, обещает быть весьма серьёзной.