До отбора фигуристов на Олимпиаду — месяц! Что по готовности у Петросян и Гуменника?

Можно начинать обратный отсчёт – до отборочного турнира в Пекине осталось 30 дней, уже 18 сентября наши фигуристы начнут тренировки на льду National Indoor Stadium.

«Чемпионат» собирает всё, что известно о подготовке наших нейтральных атлетов за месяц до старта пекинского турнира.

Против кого будут биться Аделия и Пётр: кандидаты частично известны

Пока в ISU ещё не опубликовали полноценную заявку на турнир, но некоторые федерации самостоятельно объявили фигуристов, которые будут бороться за олимпийскую квоту. Чехия, например, отправила Михаэлу Враштякову в женском одиночном катании, Георгия Рештенко – в мужском. Австралия выставила Викторию Алькантару и Дугласа Гербера соответственно.

В женском турнире ждём участие бельгийки Луны Хендрикс, а также грузинки Анастасии Губановой. Луна вернулась на лёд после операции и должна будет подтверждать вторую олимпийскую квоту для своей страны, право на которую обеспечила на ЧМ Нина Пинзаррон.

В мужском турнире третью квоту будет подтверждать представитель Франции, пока неизвестно, отправила федерация Люка Экономидеса или Франсуа Пито. За путёвку для Германии могут побиться Никита Старостин или Генрих Гартунг. Мексиканец Донован Каррильо не сумел пройти в произвольную программу на ЧМ-2025, так что ему тоже придётся биться за олимпийскую квоту.

Петросян совсем недавно появилась на публике, Гуменник — пока в тени

В недавнем интервью Sports Рафаэль Арутюнян отметил, что у фигуриста есть проблема с инвентарём. «После его отъезда мы тоже на связи, вот недавно он написал, что есть проблема с ботинками, надо будет ею заниматься, но время пока есть, ничего страшного», – отметил тренер. После сезона-2024/2025 Гуменник перешёл на модель фирмы Aura, на которой сейчас катаются многие российские одиночники.

На мастер-классе Тамары Москвиной в Игоре в конце июля Гуменника не было, однако так изначально и планировалось – тогда группа одиночников только-только вернулась с тренировочных сборов в Сочи. Хореограф Петра Николай Морошкин подтвердил «Чемпионату» на мастер-классе, что со здоровьем у Петра всё в порядке.

Аделия Петросян провела мастер-класс на открытом катке в «Лужниках». На катке вместе с топ-одиночницей оказались 60 человек с совершенно разными навыками катания, и всем им спортсменка старалась уделять внимание. Ходили слухи, что летом фигуристке пришлось столкнуться с травмой, но они ничем не подкреплены – Петросян появилась на льду на публике, хотя могла вполне и не делать этого.

О программах Аделии на олимпийский сезон пока ничего не известно. Команда Тутберидзе регулярно выкладывает видео с процессом постановки программ на новый сезон, но пока до Петросян очередь не дошла.

Неплохо идут дела и у запасных. Алина Горбачёва больше месяца пробыла на заграничных сборах в Европе, поработала с Максимом Стависким, Албеной Денковой и Сергеем Розановым.

Алина Горбачёва на сборах в Европе Фото: Из личного архива Горбачевой

Владислав Дикиджи работал на произвольной программой с постановщиками Натальей Бестемьяновой и Игорем Бобриным. «Если в прошлом сезоне Влад принимал наши замечания и без вопросов исполнял то, что мы предлагали, то в этом году прямо с начала постановки программы он не останавливаясь повторял движения, которые предлагались, все время интерпретируя их по-разному. Его работа над собой идет в несколько раз эффективнее, чем год назад», – отметила Бестемьянова в недавнем интервью Team Dikidzhi Official.

Примерно за месяц до пекинского турнира должны пройти закрытые прокаты фигуристов, которые получили нейтральный статус, в Новогорске. На них планируется просмотреть готовность атлетов. Пока никаких новостей об этом нет, но, вполне возможно, скоро мы узнаем какие-то подробности.