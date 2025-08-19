Тренеры создали шедевр для Кагановской и Ангелопола. И чуть не уничтожили их своей ошибкой

Пока фигуристы проводят сборы и ставят программы в летнее межсезонье, «Чемпионат» думает о прекрасном. Предлагаем нашим читателям вспомнить лучшие прокаты наших спортсменов за последние 10 лет. И пусть не все выступления позволили им стать великими или взять значимую медаль — их выдающееся катание навсегда останется в памяти поклонников как достойное «золотого фонда». 13-м героем рубрики станет молодой дуэт, у которого были перспективы стать лидером мировых танцев на льду, но золото на дебютном юниорском этапе Гран-при утекло от них из-за ошибки тренеров. И это Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол с их произвольной программой Ave Maria. Ах, если бы не было того злополучного скандального распада!..

Крылова подготовила ученикам программу для яркого дебюта

В танцах на льду каждый дуэт неизменно сталкивается с так называемой очередью, но случаются и феноменальные исключения, когда талант спортсменов настолько велик, что у судей не остаётся возможности придержать их. Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол — как раз из этой серии, и им очень повезло, что они попали к тренеру, который чутко уловил их сильные стороны и раскрыл их сразу, без единого колебания. Двукратная чемпионка мира Анжелика Крылова вложила душу в постановки фигуристов, найдя лучшие темы и добавив уникальные находки.

Для дебюта своих подопечных Анжелика Алексеевна и вовсе постаралась на славу: Василиса и Валерий вышли на мировой лёд на юниорском этапе Гран-при с великолепной произвольной программой Ave Maria. Эта сложная технически и артистически постановка под композицию Томаса Спенсера-Уортли мгновенно сделала из Кагановской и Ангелопола фаворитов сезона. И, надо сказать, по большей части они оправдали ожидания специалистов: лишь на двух стартах спортсмены упустили золото.

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол во время проката произвольного танца на этапе Гран-при среди юниоров в Кошице Фото: Jurij Kodrun/GettyImages

А всё потому, что их катание оказалось удивительно нежным и проникновенным. Василиса и Валерий, несмотря на юный возраст и стресс из-за повышенного внимания к новичкам, выступали бесстрашно: на бешеной скорости, с нетипичной для начинающих чёткостью, с плавным коньком и нестандартными элементами, которые и некоторые взрослые неспособны качественно исполнить. Так, Кагановская и Ангелопол продемонстрировали несколько трудных поддержек, которые органично вписались в программу. Фирменной стала та, где партнёр стремительно раскручивал партнёршу, находившуюся вниз головой. (Спойлер: в следующем сезоне она будет усовершенствована и сделана более смело, в некотором роде даже рискованно).

Казалось, ничто не предвещало беды: спортсмены выступили на голову выше соперников. Везде максимальный четвёртый уровень, кроме секции на одной ноге и диагональной дорожки. Но внезапно на табло высветился штраф в два балла, что стало фатальным для Василисы и Валерия. Эта именно та разница, которая их лишила золота.

Кагановская и Ангелопол упустили победу из-за глупого штрафа

Решение технической бригады сразу же стало предметом жарких споров. Казалось, россиян, безупречно выступивших в произвольном танце, откровенно засудили. По мнению арбитров, Кагановская и Ангелопол совершили падение на одном из элементов, хотя, разумеется, никто из них не падал. За ошибку судьи приняли момент, когда фигуристы прокатились по льду на коленях во время исполнения хореографической дорожки.

К сожалению, у странного и редкого вердикта арбитров всё-таки были основания. По правилам Международного союза конькобежцев, падением считается потеря спортсменами равновесия, в результате которого бо́льшая часть массы тела оказывается на льду. Также в этот момент запрещена опора на любую часть тела, включая кисти рук и колени. Правда, конкретно для танцев на льду существуют дополнительные требования, которые фигуристы обязаны соблюдать.

«Касание льда рукой (руками) не разрешается, за исключением двух элементов: характерной хореографической дорожки и хореографического скользящего движения. Стоять или скользить на двух коленях или сидеть на льду не разрешено, за исключением хореографического скользящего движения; это будет рассматриваться технической бригадой как падение», — говорится в своде правил ISU.

Элемент, выполненный Кагановской и Ангелополом, является хореографической дорожкой шагов, следовательно, ошибка была, и баллы были сняты справедливо.

Большой загадкой осталось, почему данный просчёт не был замечен во время выступлений в России и как в группе такого мастера, как Крылова, вообще допустили такой спорный элемент. Анжелика Алексеевна много лет тренировала в Америке и должна была великолепно ориентироваться в правилах. Её коллеги Олег Овсянников и Максим Ставиский также были посвящены в тонкости данной дисциплины.

Анжелика Крылова, Валерий Ангелопол и Василиса Кагановская на этапе Гран-при среди юниоров в Кошице Фото: Jurij Kodrun/GettyImages

История любви, которая завершилась скандальным распадом

К счастью, наставники быстро среагировали и внесли необходимые коррективы, и Ave Maria засияла ярче прежнего, позволив фигуристам собрать немалый урожай из золотых медалей. Эта программа и их прокаты в том сезоне на самом деле были примерно на одном, неизменно высоком, уровне, и фанаты могли бы наслаждаться удивительными выступлениями, при этом отмечая постоянный прогресс, если бы не обидное обстоятельство — последовавший скандальный разрыв.

Оставшаяся в одиночестве Василиса заявила, что Валерий заставлял её подписать контракт, по которому она должна была финансово содержать его. Также в адрес спортсменки полетели обвинения в насилии и плохой трудоспособности. В ответ на это Ангелопол рассказал свою версию, где, по его словам, Кагановская умело играла на эмоциях.

В общем, искры между фигуристами летели нехилые. К сожалению, их искренние чувства были вложены в конфликт, а не в программы, как раньше. А ведь именно это делало их дуэт по-настоящему заметным. Будь то невинная история святой Марии, или нежная любовь Джульетты, или же страсть в восточном антураже — Василиса и Валерий были крайне убедительными. Но их трогательная история подошла к концу, о чём поклонники фигурного катания сожалеют до сих пор.