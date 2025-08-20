В парном катании кризис или новая эра? Чего ждать от юниорских контрольных прокатов

Контрольные прокаты юниорской сборной России продолжаются. В этом сезоне федерация фигурного катания решила разделить открытые презентации программ: сначала – одиночники, затем – спортивные пары и позже — танцоры. На очереди — парное катание. Ещё год назад многие говорили о кризисе в этом виде, однако сейчас в Новогорск пригласили 16 дуэтов. Число внушительное, но что за ним стоит — количественный рост или реальное развитие?

Первый канал не покажет половину пар: в ФФККР объяснили, с чем это связано

Среди участников есть дуэты, которые готовятся к переходу во взрослое катание. Так, Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик намерены провести плавный переход: «Если федерация даст разрешение, то ребята в следующем сезоне будут выступать и по юниорам, и по взрослым. Если не разрешат, то будут только по взрослым, это их решение», — приводит слова их тренера Арины Ушаковой ТАСС. Для пары новые программы поставил танцор Павел Дрозд. Ещё один перспективный дуэт — Таисия Щербинина и Артём Петров, воспитанники Павла Слюсаренко. Они уже проходили сборы вместе со взрослой командой.

Спортсменов, которые планируют переход в мастера, Первый канал не покажет широкому кругу зрителей: в стартовых листах они не числятся, хотя присутствуют в Новогорске. В Федерации фигурного катания России «Чемпионату» пояснили ситуацию: «Девять юниорских пар участвуют в прокатах, а остальные пары в рамках своих планов индивидуальной подготовки участвуют в сборе, который проходит в Новогорске. Они показывают свою программу специалистам. Изначально была не совсем верная формулировка, что 16 пар участвуют в контрольных прокатах. В контрольных прокатах участвуют девять юниорских пар, остальные семь — участвуют, согласно планам своей индивидуальной подготовки, в тренировочном сборе, который проходит в Новогорске».

Таисия Щербинина и Артём Петров Фото: fsrussia.ru

Особое внимание приковано и к новым составам. Перестановки здесь не менее заметны, чем во взрослых танцах на льду. Пётр Алексеенко, ранее катавшийся с Марией Симоновой, теперь выступит в паре с Анастасией Высоцкой. Алексеенко известен частыми сменами партнёрш — каждый сезон он начинает в новом дуэте. Возможно, с Высоцкой сотрудничество окажется более долгосрочным. 16-летняя Мария Симонова, бывшая партнёрша Алексеенко, теперь катается с 22-летним Денисом Кирсановым. До этого Симонова выступала вместе с Мартином Бреславским.

Третий новый дуэт — Полина Сажина и Алексей Белкин. О Полине пока мало информации, а вот Белкин в прошлом сезоне катался с Валерией Ходыкиной. Интересно, что Ходыкина уже успела сменить партнёра: на турнире памяти Ксенофонтова она выступала с Даниилом Бутенко и заняла первое место.

Меньше чем за сутки до начала прокатов из стартовых листов исчезли пары Сажина/Белкин и Высоцкая/Алексеенко, они приглашены в Новогорск только для открытой тренировки.

Ультра-си в юниорских парах становятся нормой

В парном катании набирает популярность новая тенденция — внедрение сложнейших элементов ультра-си. Особенно активно это практикуют пары тренерского штаба Этери Тутберидзе. Ольга Сабада и Павел Астахов в межсезонье пробовали четверной выброс. Таисия Гусева и Даниил Овчинников работали над четверным подкрутом. Лидеры юниорской сборной Полина Шешелева и Егор Карнаухов не ограничивались тренировками: они показывали ультра-си и на официальных стартах прошлого сезона.

Полина Шешелева и Егор Карнаухов Фото: РИА Новости

Подробностями о постановках юниорских пар с журналистами ТАСС поделился хореограф Николай Морошкин. У дуэта София Диана Касинс/Александр Брегей уже готовы две программы: «Короткая будет немного похожа на их прошлогоднюю, но более танцевальная. В произвольной они будут в совершенно новом амплуа». В короткой программе Анны Москалёвой/Артёма Родзянова будут абсолютно новые хореография, образ и идея.

Список участников: София Диана Касинс/Александр Брегей, Полина Шешелева/Егор Карнаухов, Зоя Ковязина/Артемий Мохов, Кира Доможирова/Илья Вегера, Ольга Сабада/Павел Астахов, Таисия Гусева/Даниил Овчинников, Альбина Камалдинова/Дмитрий Родионов, Виктория Двинина/Виктор Потапов, Юлия Филимонова/Илья Пыльнёв.

Пары на тренировочном сборе в Новогорске: Анастасия Высоцкая/Пётр Алексеенко, Вероника Меренкова/Даниль Галимов, Анна Москалёва/Артём Родзянов, Полина Сажина/Алексей Белкин, Мария Симонова/Денис Кирсанов, Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик, Таисия Щербинина/Артём Петров.

Расписание

20 августа, среда

15:00 – парное катание, короткая программа

21 августа, четверг

15:00 – парное катание, произвольная программа.

Где смотреть

Контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию покажет сайт Первого канала — там будут доступны в прямом эфире все выступления заявленных пар.