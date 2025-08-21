Скидки
Главная Фигурное катание Статьи

Интервью с бывшим тренером Аделии Петросян Алексеем Шеметом: работа с Ириной Страховой, воспоминания, олимпийский отбор

Какой была Аделия Петросян до группы Тутберидзе? Рассказывает один из её первых тренеров
Анастасия Матросова
Интервью с бывшим тренером Аделии Петросян
Аудио-версия:
Побеседовали с Алексеем Шеметом – двукратная чемпионка России неоднократно благодарила его за хорошо заложенную базу.

Лучшая фигуристка страны прямо сейчас Аделия Петросян всем известна как спортсменка группы Этери Тутберидзе. Но до 12 лет она тренировалась совсем не в «Хрустальном», а в СШОР «Москвич» на Волгоградском проспекте – ныне это отделение «Легенда» Московской академии фигурного катания на коньках. Начинала Аделия в группе Ирины Борисовны Страховой – в августе 2011 года она пришла к тренеру на просмотр и, как потом вспоминала, попала в группу последней.

За годы работы Страхова поставила на коньки огромное число фигуристов – у неё начинали Элизабет Турсынбаева, Софья Шевченко, Александра Прокопец, Карина Акопова… Начинала и Аделия Петросян. Несколько лет вторым тренером в этой команде был Алексей Шемет – он активно работал с Аделией над элементами, вместе с Ириной Борисовной закладывал техническую базу и выводил юную спортсменку на соревнования.

«Чемпионат» пообщался с одним из первых наставников Аделии Петросян и узнал, какой фигуристка была, пока каталась в «Москвиче».

Сейчас Аделия – сильнейшая фигуристка России последних лет по части ультра-си:
32 успешных ультра-си за цикл! Чем Аделия Петросян будет удивлять на Олимпиаде?
– Можете немного рассказать о своей спортивной карьере? Из того, что есть в общем доступе в интернете – кататься вы начинали в Казани.
– В фигурное катание я попал довольно-таки поздно, в семь лет. До 11 лет это было, как говорится, для здоровья, потому что секция находилась возле дома. Тренировались пару месяцев в году на открытом катке, но этого казалось мало, и я перешел в дворец спорта уже в спортивную группу, был в одиночном катании до 17 лет. После этого мой тренер Вячеслав Николаевич Павлов отправил меня в Москву на просмотр в парное катание к Владимиру Викторовичу Захарову, у которого я занимался вплоть до завершения спортивной карьеры. Были призерами этапов Кубка России, входили в юниорский состав сборной.

По завершении спортивной карьеры поступил в МГУ, в магистратуру по социологии, и не мог подумать, что жизнь меня снова окунёт в мир фигурного катания. Моя близкая подруга Оксана Гозева, на тот момент специалист школы «Москвич», предложила временно помочь Ирине Борисовне Страховой в работе с удочкой и техническими нюансами. Но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. Так постепенно я вошёл в её команду и стал полноценно с ней работать.

– Каким тренером была Ирина Борисовна?
– Ирина Борисовна была строгим требовательным тренером. Для неё всегда были важны классическая база фигурного катания и эстетика этого спорта, но при этом она всегда могла найти нестандартные пути для того, чтобы объяснить ребенку ту или иную задачу. Дети всегда с замиранием дыхания её слушали, ведь она горела и жила фигурным катанием. Высокопрофессиональный тренер с большим добрым сердцем и железной дисциплиной… Для меня она – пример, на который стоит равняться.

В команде Страховой я работал в качестве её помощника, постановками занималась хореограф школы Елена Юрьевна, именно ей принадлежит авторство всех программы Аделии, с которыми она выступала от «Москвича».

– Как вы начали работать с Аделией и долго ли продлилось это сотрудничество?
– Работать с Аделией мы начали, ещё когда она выступала по третьему юношескому разряду – и до первого спортивного включительно. В общей сложности это порядка четырёх лет ежедневной кропотливой работы.

– Выделялась ли Аделия чем-то на тренировках?
– С самого детства она выделялась, во-первых, горящим взглядом. Ей нужно было быть лучшей, обратить на себя внимание… Помню, как она скребла пальцем по руке Ирины Борисовны со словами: «Посмотрите, так?»

Во-вторых, у неё всегда был боевой характер, она очень требовательна к себе и к тому, что делает. Работа с ней была всегда очень интересная и динамичная.

В-третьих, это безусловное доверие к специалистам, с которыми она работала. Она пробовала новые заходы, специальные упражнения, не пытаясь сказать, что ей неудобно или что она не хочет – просто шла и делала, даже если не получается, ведь понимала: если тренер даёт задание, то оно для чего-то нужно (улыбается). С Аделией было очень приятно работать всей нашей команде.

– Была ли сильная конкуренция в группе? Возможно, кто-то ещё из того набора ярко себя проявил?
– Конкуренция была скорее не в рамках группы, а в рамках школы, фигуристки того же возраста тренировались, например, у Натальи Петровны Дубинской. Были девочки, за которыми стоило тянуться, такие как Анастасия Шаботова и Камила Валиева. В одной группе с Аделией занимались Карина Акопова, которая катается в парах сейчас, Михаил Могилен, он тренируется в Канаде.

– Какую роль в тренировочном процессе играли родители?
– В принципе, в фигурном катании важна цепочка тренер – спортсмен – родитель. Полина, мама Аделии, всегда поддерживала свою дочь и верила в неё, никогда не вмешивалась в тренировочный процесс, но всегда старалась помочь. На неё можно было положиться – если ты попросишь обратить на что-то внимание дома, это обязательно будет отработано.

– На чём закончилось ваше сотрудничество с Аделией? Продолжили ли вы следить за её успехами, когда она перешла в другую группу и вышла на взрослый уровень?
– Аделия покинула группу на первом спортивном разряде, владея всем набором тройных и каскадами 3-3. Мы понимали, что ей нужно развиваться дальше, на тот момент она была сильнейшей спортсменкой школы. Поэтому очень рад её успехам и результатам.

Аделия Петросян на турнире памяти первого тренера Ирины Борисовны Страховой

Аделия Петросян на турнире памяти первого тренера Ирины Борисовны Страховой

Фото: Из личного архива Аделии Петросян

Не могу сказать, что мы поддерживаем связь, но я всегда с удовольствием её встречаю на соревнованиях, Аделия была приглашенным гостем на турнире памяти Ирина Борисовны. После победы на чемпионате России в Челябинске я написал поздравление в СМС-сообщении и сказал, что горд за неё. В ответ получил: «Алексей, спасибо огромное! От вас особенно приятно».

– Как бы вы могли оценить перспективы Аделии в наступающем сезоне?
– Я не буду оценивать или делать прогнозы на сезон, пусть этим займутся другие. Я просто знаю – она сможет.

