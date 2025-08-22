Медведева и Кацалапов осваивают профессию актёра! А кто ещё из фигуристов снимался в кино?

На днях мир фигурного катания в один день облетели сразу две новости на схожую тему – наши известные спортсмены штурмуют мир кинематографа! Двукратная чемпионка мира и Европы в одиночном катании Евгения Медведева и серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Никита Кацалапов уже в ближайшее время приступят к освоению актёрской профессии. По этому поводу «Чемпионат» предлагает вспомнить главных российских фигуристов, которые действительно оставили свой след в кинематографе.

Евгения Медведева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Именитая фигуристка сыграет одну из главных ролей в фильме «Тренировка гнева». В нём расскажут о женской футбольной команде «Динамо», тренер которого мотивирует своих спортсменок оскорблениями и угрозами. Несмотря на победу в матче, общество требует «отменить» наставника, поэтому руководство клуба ставит ему ультиматум: увольнение или терапия с психологом. Режиссёр Виталий Дудка сообщил, что актёрский состав фильма будет по-настоящему звёздным. Главную роль в картине исполнит Сергей Гармаш, Анастасия Талызина сыграет спортивного психолога, а фигуристка Евгения Медведева – футболистку. Сама фигуристка является большой поклонницей футбольного клуба «Динамо». Фильм выйдет в прокат в 2027 году.

Это будет не первый опыт Медведевой в киноиндустрии. В марте 2025 года стало известно, что Евгения появится во втором сезоне сериала «Универ. Молодые». Там, однако, она не столько вживалась в новую роль, сколько сыграла саму себя, но с неожиданной ноткой. Её образ планировался гипертрофированным: зрители увидят «звёздную» версию Медведевой — популярную, капризную и избалованную вниманием.

Ангелина Стречина и Никита Кацалапов Фото: РИА Новости

Для Кацалапова роль в фильме «Кумпарсита» станет первой в творческой карьере. Особая ответственность в том, что эта картина будут посвящена истории жизни и спортивного пути олимпийских чемпионов и шестикратных чемпионов мира в танцах на льду Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова. Название отсылает к одному из самых известных произведений в жанре танго. Именно эту мелодию использовали первые в истории танцев на льду олимпийские чемпионы для одной из своих культовых программ.

По словам режиссёра картины Нурбека Эгена, зрителей ждёт ледовый мюзикл, поскольку именно такой жанр может передать суть танцев на льду. Никита Кацалапов сыграет Горшкова, роль Пахомовой исполнит известная актриса Ангелина Стречина. Пара планирует исполнять все элементы без дублёров. Ангелина также имеет опыт катания и выступлений, поскольку она участвовала в проекте «Ледниковый период». Ранее Фонд кино выделил на картину 150 млн рублей. Дату съёмок и выхода фильма в прокат пока держат в секрете.

Что из последнего посмотреть с участием фигуристов?

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева совсем не скучает во время дисквалификации. В начале августа стало известно, что фигуристка снялась в сериале с известным актёром Сергеем Буруновым. Картина называется «Корпорация добра», Бурунов играет босса этой организации, а Камила – руководителя департамента доступного спорта. Первые серии вышли уже 7 августа, а их выпуск продолжится вплоть до 4 сентября. Всего планируют показать девять эпизодов.

Камила Валиева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Этот опыт в кругу больших актёров и спортсменов (например, Александра Овечкина) безусловно был важным для Камилы. Однако она уже не новичок в мире кино. Ещё в 2023 году Валиева снялась в комедийном сериале «Котострофа», где, согласно титрам, ей была выделена специальная роль — Блогерка. Также у Камилы был опыт съёмок в нескольких музыкальных клипах — у Вани Дмитриенко и Натальи Подольской.

Всё ещё действующая российская фигуристка Вероника Жилина в прошлом году обрадовала поклонников своим неожиданным появлением в культовом для России фильме. Речь идёт о франшизе «Лёд». В третьей части этого кинохита, который вышел в 2024 году, Жилина исполнила роль Альбины, основной соперницы главной героини картины. На съёмках Вероника исполнила четверной тулуп и одну из своих программ.

Тогда она пропускала соревновательный сезон на российских стартах из-за травмы и могла попробовать себя в другой сфере деятельности. Академия Евгения Плющенко, где тренируется Вероника, была очень рада этим возможностям. В стороне не осталась и Татьяна Тарасова, назвавшим прекрасным событием появление фигуристки в кино. Сама Вероника заявила, что хочет сняться в будущих частях франшизы, если они будут.

Александра Игнатова (Трусова) и Макар Игнатов Фото: РИА Новости

Александра и Макар Игнатовы

Новоиспечённые родители ещё год назад активно взялись за покорение кинематографа. В августе 2024 года Трусова вместе со своим мужем вице-чемпионом России Макаром Игнатовым приняла участие в съёмках фантастической комедии «Нейробатя». Компанию паре составили известные актёры Денис Власенко, Валентина Ляпина, Виталий Хаев, Настасья Самбурская, Александр Обласов, а также блогер Wylsacom. Премьера картины состоялась 17 июля 2025 года. Фигуристы появились на экране в качестве камео-персонажей.

Несмотря на эпизодические роли, этот опыт явно дал паре толчок двигаться дальше в актёрском направлении. Сразу после выхода фильма Трусова написала на личной странице в соцсетях, что фанатам стоит ждать их новых появлений в кино в скором времени: «Мы уверены, что это лишь начало нашего пути в мире кинематографа, потому что уже поступают новые предложения».

Мэтры российского фигурного катания тоже снимались в кино

Несмотря на то что молодое поколение активно вливается в актёрскую сферу и начинает участвовать как в узкопрофильных проектах, так и в больших хитах всероссийского уровня, тенденцию на участие фигуристов в фильмах всё равно заложили спортсмены прошлых лет.

Алексей Ягудин в сериале «Жаркий лёд» Фото: Star Media

Всё началось с 2008 года и фильма «Жаркий лед», снятого на волне успеха проекта «Ледниковый период» и туринской Олимпиады. В нём появилось сразу несколько именитых атлетов. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин сыграл главного героя сериала Рому Козырева, провинциального фигуриста, стремящегося к вершине пьедестала. Компанию ему составил чемпион мира Алексей Тихонов, получивший приглашение на ещё одну главную роль в проекте — фигуриста Николая Рокотова.

Кроме того, там же засветился олимпийский чемпион Роман Костомаров. С тех пор на счету Ягудина множество ролей разных жанрах, а также постоянное участие в театральных постановках. У Тихонова опыта даже больше – 19 работ, из которых всего две – камео. Костомаров в 2010-х годах исполнил несколько эпизодических ролей в кино, а в 2024 году представил миру документальный фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды», повествующей о его страшной болезни и возвращении к нормальной жизни.

Роман Костомаров Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

В эпизодических ролях появлялись в кино и другие именитые спортсмены прошлого. Например, действующий президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе снялся в сериале о школьниках под названием «ОБЖ» (2005 год). Там он появился в одной из серий в необычной роли – сыграл самого себя, но маскирующегося под ресторатора и буфетчика. Интересно, что изначально на эту роль пробовался Алексей Ягудин. Также в нескольких киноэпизодах засветилась двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая. Она дебютировала в фильме 2007 года «Трое и Снежинка», где компанию ей составил известный телеведущий Иван Ургант.