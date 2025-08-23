Китайцы украли золото Олимпиады у Тарасовой и Морозова? Прокат россиян в Пекине — на века

В преддверии отборочного олимпийского турнира в Пекине «Чемпионат» предлагает вернуться в недалёкое прошлое – в 2022 год, когда в столице Китая проходила Олимпиада. На Играх-2022 было много запоминающихся сюжетов для российских болельщиков, особенно в фигурном катании. И всё-таки один, есть ощущение, остался незаслуженно забыт.

Речь про выступление пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов – именно эти фигуристы стали нашими героями сегодня в ностальгической рубрике «Чемпионата». Некогда первый дуэт страны к тому моменту уже потерял свои позиции даже внутри страны. Не все были согласны даже с тем, что их в принципе стоит отправлять на Олимпиаду, и точно никто особо не ждал от ребят борьбы за медали – куда больше внимания было к парам Тамары Москвиной. Но Владимир и Евгения откатались так, что в любой другой стране они бы стали олимпийскими чемпионами. Только не в Китае.

Для начала – краткая ремарка. Этот материал может отличаться по духу и стилистике от текстов моих коллег по «Чемпионату». Всё-таки недаром аудитория фигурного катания прежде всего женская, и среди журналистов-мужчин искренне этим видом спорта тоже интересуются единицы. Обсуждение костюмов, эстетики программ, харизмы и патетики – это всё скорее женская история, когда хочется окунуться в мир грёз и унестись вслед за любимым фигуристом. Мужской взгляд на спорт совершенно иной, чётче всего его определил Уинстон Черчилль, обозначив спортивные состязания как суррогат войны. Рассуждениям о тонкостях хореографии в такой парадигме с трудом находится место, поэтому эстетические виды спорта и остаются в тени футбола, хоккея или лёгкой атлетики. Тем удивительнее, что прокат Евгении Тарасовой и Владимира Морозова смог пробить на сильные эмоции даже человека, который предпочтёт баскетбол или прыжки в воду практически любому турниру по фигурному катанию.

Красоту момента создают драматургия и предыстория. Когда говоришь про Тарасову и Морозова, первая ассоциация – упущенные возможности. Это пара, которая практически всю свою жизнь была перспективной и интересной. Но не побеждающей. Две победы на чемпионатах Европы в 2017-м и 2018-м, а затем как отрезало – ни одного действительно серьёзного международного титула за весь олимпийский цикл. Цикл, в который они входили на правах первой пары страны. После окончательного ухода из спорта героев Сочи-2014 именно на Евгению и Владимира свалилась вся ответственность за отечественное парное катание. Другое дело, что помогать с ней им не особо хотели. Сначала с дуэтом работал Максим Траньков, которому приходилось выкраивать время для тренировок в своём плотном графике, где и шоу, и ТВ, и другие проекты. Затем – переезд в США к Марине Зуевой, специалисту скорее по танцам на льду и по хореографии.

Вот и вышло так, что к 2022 году вместо блестящей зачётки Тарасова и Морозов подходили к главному старту в жизни с историей неудач. И с шаткими позициями в сборной. Две пары из команды Тамары Москвиной – Александра Бойкова с Дмитрием Козловским и Анастасия Мишина с Александром Галлямовым – за два сезона перебили все достижения Евгении и Владимира. Под вопросом было даже их третье место в олимпийском составе. Критично близко подошёл дуэт Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин. Даже отчаянный шаг, переход к Этери Тутберидзе, для которой это был первый полноценный опыт работы с парным катанием, не сказать что дал какой-либо существенный эффект. Проблема, которая преследовала пару на протяжении всей карьеры, завал одной из двух программ, никуда не ушла. Выиграть короткую, но всё отдать в произвольной – так заканчивался далеко не один их старт.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов с тренерами на Олимпиаде в Пекине Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Поэтому даже успешное выступление в короткой программе на ОИ в Пекине едва ли делало ребят существенными претендентами на итоговую медаль, тем более трудно было поверить в реальную борьбу за победу с китайцами Суй Вэньцзин/Хань Цун. Обыграть один из лучших дуэтов в истории спорта у них же дома, казалось, что если и было кому-то под силу, то разве что Мишиной с Галлямовым. По крайней мере, им это удалось год назад на чемпионате мира, в то время как Тарасова и Морозов ни разу до этого обойти извечных соперников из Поднебесной за цикл не смогли. К домашним Играм китайцы подходили в звенящей форме. Вернули старую программу, которая нравилась судьям, добавили четверную подкрутку, одним словом, и так сильные спортсмены стали ещё сильнее и увереннее в себе. Тем удивительнее, какой была развязка.

После проката Евгении и Владимира плакали все – сами фигуристы, их тренеры, комментаторы трансляции в прямом эфире, ведь казалось, что пара сотворила невозможное. В произвольной программе Тарасова и Морозов катались под композицию Lighthouse (с английского – «Маяк»), и ведь это действительно было то, о чём они так мечтали, им нужен был свет маяка, чтобы наконец выплыть из этого океана бедствий. И это случилось именно на Олимпиаде.

По элементам к Тарасовой и Морозову в этот день было не придраться – лучшая в мире подкрутка, за которую не поставили меньше, чем +5, наконец, собранные прыжки, крепкие выбросы, поддержки, в которых оба партнёра взаимодействовали друг с другом и не допускали глупых ошибок, как раньше. В компонентах у российской пары – две десятки, ни у кого в тот день не было больше.

Можете считать меня излишне патриотичным (тем более что Тарасова – моя землячка), но я уверен – в любой другой стране мира, кроме Китая, на первое место Вэньцзин/Цун никто бы не поставил. И дело глобально не в том, что Суй и Хань ошибались, наоборот, выступление было прекрасным, за исключением ошибки на прыжке. Её фигуристы компенсировали четверной подкруткой и более дорогим тодесом. Только вот Тарасова и Морозов были восхитительны. Марина Зуева в своё время сказала, что взялась за Владимира и Евгению только потому, что увидела в них нечто особенное, чего нет ни у одной другой пары мира. Только вот раскрыть свой потенциал полностью им так и не удавалось. Вплоть до 19 февраля 2022 года. Серебро «с золотым отливом» – это такое клише, которое в спортивной среде даже считают уничижительным, но это именно тот редкий случай, когда оно не просто уместно, а необходимо.

В тот день Тарасовой и Морозову на олимпийском льду Пекина не было равных. Делает это победу Вэньцзин/Цун несправедливой? Отнюдь, тем более что в целом они наработали на неё всей своей карьерой, куда более цельной и успешной. Но Евгения и Владимир отдали всё, что есть, всё, что у них было. И даже немножко больше. В этом прокате был ответ на все их неудачи. У Тарасовой и Морозова были тысячи причин всё бросить, вспомнить, хотя бы какой драмой закончилась для них предыдущая Олимпиада в Пхёнчхане. Однако они нашли в себе силы и показали всё, на что были способны, в тот момент, когда в них наверняка перестали верить даже самые преданные поклонники и никто от них ничего уже не ждал. По законам Голливуда, завершиться всё должно было иначе, но жизнь – не Голливуд, как бы нас не убеждал в этом Роман Скворцов.

Делай, что должно и будь, что будет – в словах Марка Аврелия много истины. Мы не можем повлиять на всё в этом мире, и не стоит сильно переживать о том, что от нас не зависит. Но то, что нам под силу – это за нами. Тарасова и Морозов сделали для победы всё, что могли, и им точно не нужно переживать за итог – само выступление вошло в историю.