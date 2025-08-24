Скидки
Ефимова/Митрофанов посвятили программу Гордеевой/Гринькову, сотрудничество с Гордеевой, 30 лет со дня смерти Гринькова

Любовь, которая обернулась трагедией. Как чемпионы США посвятили программу гениям СССР
Екатерина Авдонина
Чемпионы США посвятили программу гениям СССР
Алиса Ефимова и Миша Митрофанов расскажут на льду невероятную историю Екатерины Гордеевой и Сергея Гринькова. Неужели зрители будут плакать?

Экс-россиянка Алиса Ефимова и её партнёр Миша Митрофанов удивят в этом сезоне новой программой. Чемпионы США в парном катании выбрали в качестве темы для произвольной невероятную историю любви двух великих фигуристов СССР — Екатерины Гордеевой и Сергея Гринькова.

Алиса и Миша отдадут дань памяти Сергею, который трагически скончался на льду во время тренировки. Их постановка обещает быть уникальной, ведь в её разработке непосредственное участие принимала сама Екатерина.

Ефимова и Митрофанов поставили программу о Гордеевой и Гринькове

В олимпийском сезоне многие фигуристы осторожничают с программами, делая ставку на понятные, уже «объезженные» сюжеты, которые произведут на зрителей и судей нужное впечатление. Некоторые же, наоборот, словно уходят в отрыв и экспериментируют как с формой, так и содержанием. Многочастные постановки, музыка, не входящая в «золотой фонд», эффектные костюмы или даже запрещённые элементы — вариантов великое множество. Однако есть спортсмены, которые используют более тонкую материю и закладывают в свои программы глубокий смысл. Например, посвящают их кому-то. Бабушке, маме, дочери, родителям, которых больше никогда не увидишь, как сделал Максим Наумов. А вот чемпионы США в парном катании Алиса Ефимова и Миша Митрофанов вдохновились не менее трагичной историей любви советских гениев, двукратных олимпийских чемпионов Екатерины Гордеевой и Сергея Гринькова.

«Произвольная программа Алисы и Миши Love Story — это искренний трибьют двукратным олимпийским чемпионам, легендарной паре Кате Гордеевой и Сергею Гринькову — нашим настоящим кумирам в мире фигурного катания.

В этом году исполняется 30 лет со дня смерти Сергея, но их наследие продолжает вдохновлять нас. Мы невероятно счастливы и вдохновлены тем, что сама Катя пришла работать над этой программой. Их программа — символ их любви, их совместной жизни, их выдающейся карьеры и нерушимой связи, которую они разделяли, — история красоты, страсти и силы как на льду, так и вне его», — говорится в сообщении на страницах фигуристов в социальных сетях.

История большой любви, или Сказка про белых лебедей
Гордеева и Гриньков любили друг друга, но их разлучила трагедия на льду

Обращение именно к этой истории, возможно, имеет какое-то сакральное значение для спортсменов, ведь Гордеева и Гриньков — это пример того, как построить великую карьеру и при этом сохранить самые тёплые человеческие отношения между партнёрами. Екатерина и Сергей три раза выигрывали чемпионат Европы, четыре — мировое первенстве и дважды — главный турнир четырёхлетия (на который Алисе и Мише лишь предстоит поехать в будущем — в начинающемся сезоне вероятность этого крайне мала из-за отсутствия у фигуристки американского паспорта). При этом работа на льду не мешала паре искренне любить друг друга.

В программах Гордеева чаще всего представала маленькой неопытной девушкой, рядом с которой находился Гриньков — мужчина, готовый подставить своё плечо. Так было и в реальной жизни, поэтому им не приходилось играть, а оценки за артистизм всё равно неизменно улетали в космос. Вкупе с невероятной техничностью это делало пару сильнейшей в мире. В 1988 году Екатерина и Сергей не столкнулись с сопротивлением на Олимпиаде, а в 1994-м, хоть и не без борьбы, они завоевали второе золото, доказав, что равных им нет.

Казалось, после триумфального возвращения в любительский спорт Гордеева и Гриньков ещё могли немного «пошуметь», однако счастье закончилось в одночасье. 20 ноября 1995 года Сергею стало плохо во время тренировки. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. Выяснилось, что за день до смерти он перенёс микроинфаркт.

Горе Екатерины было необъятным — поначалу она и вовсе практически закрылась от всего мира.

Прерванное счастье. Триумф и трагедия российской фигуристки
Гордеева чтит память Гринькова и помогает другим помнить о Сергее

Тем не менее благодаря дочери, родившейся в браке с Гриньковым, Гордеева нашла в себе силы двигаться дальше. Сначала — в профессиональном плане, возобновив участие в ледовых шоу, а затем и в личном — долгое время Екатерина избегала новых отношений, однако после встречи с олимпийским чемпионом Ильёй Куликом всё изменилось.

Поначалу фигуристам было непросто найти общий язык из-за неловкости, но затем они стали хорошими приятелями. Со временем тёплая дружба переросла во что-то большее. В 2001 году Екатерина и Илья поженились, однако об этом никто не знал. Супруги скрывали свой брак, понимая, что общественность может не понять отношений молодой вдовы с олимпийским чемпионом.

«Он был на шесть лет моложе меня, в то время это казалось огромной разницей. Также мне нужно было думать о дочери Дарье. Я знала, что многие люди и в спорте, и вне спорта подумают, что это неправильно или что это не вовремя для меня. Но я поняла, что должна быть с ним. Он не был зациклен на том, что со мной происходило, на моём прошлом. Воспринимал меня просто как девушку Катю», — рассказывала спортсменка.

Однако, даже после того, как они стали полноценной семьёй, в которой росли уже два ребёнка (Илья — отец второй дочери Екатерины), Гордеева не переставала чтить память своего бывшего супруга. Вместе с Куликом до их расставания в 2016 году они вместе воспитывали старшую дочь Дарью и младшую Елизавету, и обе девочки не были лишены тепла, равно как и сама Екатерина. Она снова смогла улыбаться.

«Он был на шесть лет моложе меня». Как знаменитые российские фигуристы скрывали свой брак
Вот и сейчас, если судить по фотографиям с радостной фигуристкой, становится понятно, что Гордеева смогла устроить свою жизнь так, чтобы не быть жертвой трагедии прошлого. Екатерина уверенно смотрит в будущее, а её история вдохновляет фигуристов делать уникальные вещи. Алиса и Миша наверняка подготовили что-то очень интересное для зрителей, но главное — они дали повод отдать дань памяти двум великим фигуристам, навсегда оставшимся в наших сердцах.

