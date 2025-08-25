Куница променяет беременную жену на молодую партнёршу. Так ли это на самом деле?

Дуэт чемпионки Европы Алёны Косторной и её мужа Георгия Куницы за первый совместный сезон-2023/2024 сумел достичь немалого. Пара боролась с судейскими оценками, была близка к пьедесталу на этапе Гран-при России в Омске, выступила на чемпионате России и отобралась на Спартакиаду в числе лучших восьми дуэтов страны. Год назад они представили программы «Ангел» и «Мастер и Маргарита» на контрольных прокатах. Несмотря на восторженные отзывы болельщиков, пара отказалась от полноценного соревновательного сезона и пообещала вернуться после Олимпиады-2026 в Милане. Сейчас Косторная ждёт ребёнка, но Куница планирует выступить с новой партнёршей. Зачем ему это нужно и каковы перспективы?

Кто станет новой напарницей?

Новой партнёршей Куницы стала 16-летняя Анастасия Коробейникова из Ижевска. Она выступала в парном катании на юниорском уровне в категории кандидатов в мастера спорта (КМС). В сезонах-2022/2023 и 2023/2024 её партнёром был Аким Степаненко. Позже Анастасия вернулась в одиночное катание, где выступала по первому спортивному разряду, хотя до перехода в парное катание имела звание КМС и в этом виде.

В 2022 году о ней сняли сюжет на удмуртском телевидении, где отмечалось, что фигуристка хочет попробовать себя в парном катании. На юниорском этапе Гран-при России в Сочи в паре со Степаненко они показали ограниченный набор элементов: параллельный тройной лутц пока не получался, подкрутки и выбросы ограничивались двумя оборотами. Большинство элементов оценивались лишь на базовый уровень.

Анастасия Коробейникова с Акимом Степаненко на пьедестале турнира «Южный бриз» — 2023 Фото: Из личного архива Анастасии Коробейниковой

Зачем Кунице новый дуэт?

В фигурном катании звание кандидата в мастера спорта присваивается на три года. Затем его необходимо либо подтвердить, либо выполнить более высокий разряд. В отличие от КМС, звания выше — мастер спорта и мастер спорта международного класса — остаются навсегда и не требуют обновления.

Георгий Куница получил КМС ещё в 2021 году на первенстве Санкт-Петербурга по старшему возрасту, тогда он выступал с Евгенией Тумановой. В это же время его будущая жена Алёна Косторная уже выигрывала медали на международных этапах Гран-при и имела статус мастера спорта международного класса.

Чтобы подтвердить КМС, спортсмену нужно откатать две программы и показать минимальный набор элементов. При этом тройные прыжки, выбросы и подкрутки вовсе не обязательны — достаточно двойных. Звание можно заработать на соревнованиях любого уровня — от региональных до всероссийских, главное условие: не менее шести участников в категории. По сути, для Куницы и Коробейниковой будет достаточно выступить на первенстве Москвы или Петербурга, показав программы уровня юниоров второго эшелона.

«Я не бросаю Алёну, ни в коем случае. Но мне нужно подтвердить разряд», — объяснил Георгий. А тренер Сергей Росляков добавил: «Для Анастасии это хорошая возможность развиваться в парном катании».

Алёна Косторная/Георгий Куница на контрольных прокатах сезона-2024/2025 Фото: РИА Новости

Проблема шире, чем кажется

История Георгия не исключение. Подобные трудности испытывают многие фигуристы, особенно юниоры. Например, 13-летняя Арина Парсегова около года тренируется в паре, но, чтобы сохранить первый спортивный разряд, вынуждена заявляться одновременно и в одиночное, и в парное катание. Дело в том, что спортивные звания в разных дисциплинах могут не совпадать: можно быть мастером спорта в паре, однако иметь лишь первый разряд в одиночном — и наоборот.

Из-за правил и возрастных ограничений в своё время не смогли продолжить совместные выступления Дарья Карева и Валерий Ангелопол. «К сожалению, мы с Дашей в силу возраста и из-за различий в спортивных классификациях не можем выступать на соревнованиях», — писал Ангелопол в соцсетях. На момент начала их сотрудничества Дарье было 15 лет, и она не могла получить звание мастера спорта в танцах на льду. При этом у Валерия этот статус уже был, а по правилам такие спортсмены не допускаются на юниорский уровень.

Дарья Карева/Валерий Ангелопол Фото: Из личного архива Валерия Ангелопола

Ситуация Куницы и Коробейниковой ярко показывает: система спортивных разрядов в фигурном катании порой диктует решения, которые со стороны кажутся странными. Для Георгия это не новый виток карьеры, а необходимость сохранить свой статус.