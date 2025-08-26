Щербакова рисковала здоровьем ради слёз счастья Тутберидзе. Героическая произвольная на ЧР

Карьеру Анны Щербаковой часто ассоциируют с преодолениями. В группе Тутберидзе были главная по прыжкам – Александра Трусова и главная по скольжению – Алёна Косторная. А ещё была Аня, которая, может быть, и не могла назвать себя абсолютно лучшей ни в одном из этих компонентов, но на достойном уровне владела каждым из них. Ей с детства приходилось искать своё место под солнцем среди более успешных конкуренток, которые вовсю выигрывали титулы на юниорском уровне. После их ухода от Тутберидзе появилось новое требование – в одиночестве с достоинством представлять честь своей группы. А там и ещё несколько – бороться с пневмонией, потерянным сложным каскадом, четверным лутцем, более молодыми фигуристами, норовившими отобрать у неё место на Олимпиаде.

Благо все эти сложности в итоге закончились триумфально – Аня взяла золото чемпионата мира, Европы и Олимпийских игр. Но с чего всё началось? Как кажется, именно с произвольной программы на чемпионате России – 2021, которая показала Ане, что всё возможно, и стала важным рубиконом на пути к будущим вершинам. Так что, ностальгируя по лучшим прокатам последних 10 лет, «Чемпионат» не мог обойти стороной её «Дом тёмных бабочек».

Гениальное выступление после двусторонней пневмонии

Чемпионат России – 2021 можно назвать самым сложным соревнованием в карьере Ани. На тот момент она только переболела сложнейшей формой пневмонии и не успела войти в нужные кондиции. Тем не менее перед участницами соревнований стояла важная задача – отобраться на чемпионат мира в Стокгольме. Несмотря на победы Щербаковой на главном российском старте в два предыдущих года, никто не делал для неё послаблений, так что только победительница текущего чемпионата страны могла быть уверена в своём участии в ЧМ. Короткая программа Ане далась особенно сложно. Она чисто исполнила все элементы, в том числе сложнейший каскад тройной лутц – тройной риттбергер, но при выходе со льда не могла отдышаться и буквально рухнула в объятия тренеров.

Казалось, что в этом случае о продолжении участия в соревнованиях не может быть и речи. И Этери Тутберидзе, и Даниил Глейхенгауз, и родители девушки настаивали на снятии со старта. Однако стойкая Аня не собиралась сдаваться и готовилась выходить на лёд. Её не смущали ни не получающиеся прыжковые элементы на утренней тренировке, ни идеальные прокаты её конкуренток.Под слова комментирующих чемпионат Александра Гришина и Алексея Ягудина – «она не сдаётся ни при каких обстоятельствах», «мы знаем, насколько сложно сейчас ей, она – тот человек, у которого есть внутренний стержень» – вышла на лёд. У неё был последний стартовый номер.

Начав со знаменитой позы, в которой она прикрывает глаза руками, Щербакова начала скользить в такт музыке со свойственной ей артистичностью. Дальнейший разгон предшествовал великолепно исполненному четверному лутцу, за который она получила от судейской бригады практически пять баллов в графе GOE. После был исполнен коронный для Ани четверной флип, надбавка за который была такой же баснословной – 4.56. Следом за этим Щербакова сделала каскад тройной флип – тройной тулуп, а также сольный двойной аксель. Всё это обрамлялось изысканными спиралями, качественными беговыми, подсечками, вращениями и прочими связующими элементами.

Анна Щербакова Фото: РИА Новости

Во второй части программы происходила смена музыки, которую Аня качественно обыграла. Сразу после стояли каскады тройной лутц – тройной риттбергер, тройной флип – ойлер – тройной сальхов, а также сольный тройной лутц и вращение. На излюбленной дорожке шагов Щербакова, как всегда, была особенно эмоциональна. Грациозно рассекая воздух руками и выполняя шаги, Аня буквально парила в воздухе и заставляла всю публику и, возможно, саму себя забыть о недавнем недуге. Ей оставалось собраться на два заключительных вращения, чтобы встать в финальную позу – в итоге всё получилось.

Слёзы Тутберидзе и Глейхенгауза после проката ученицы

После проката Анны на экране показали её тренерский штаб. Обычно спокойный Сергей Дудаков радостно взмахнул кулаком. Обычно скупая на эмоции Этери Тутберидзе стояла и смотрела в камеру, стараясь буквально не разрыдаться. Даниилу Глейхенгаузу это не удалось – он, не стесняясь, уже вытирал красные от слёз глаза. Сама Аня, выходя со льда, сразу бросилась в объятия своих наставников и долго не расставалась с ними. Отдельно поддержать свою ученицу решила Тутберидзе, она гладила Аню по голове и мило прижимала её лоб к своему. Было видно, насколько все горды тем, что Щербакова так ярко представила тренерский штаб, а также, что самое главное – не сдалась. Уже тогда было понятно, что все усилия фигуристки потрачены не зря и Аня станет трёхкратной чемпионкой страны.

Анна Щербакова и Даниил Глейхенгауз Фото: РИА Новости

Именно этот сложнейший турнир стал важным этапом, через который нужно пройти на пути к дальнейшим вершинам. Полученный за эти дни в Челябинске опыт преодоления, веры в себя и свои силы, поддержи от тренеров, несмотря на сложные обстоятельства, явно сделал Щербакову ещё более сильной фигуристкой. Уже через несколько месяцев, возможно, памятуя трудный, но счастливый опыт чемпионата России, она с этими же программами выиграла чемпионат мира в Стокгольме. Через год стала победительницей Олимпийских игр в Пекине. И, как кажется, именно «Дом тёмных бабочек» сделал Аню той, какая она предстала перед зрителями к окончанию своей спортивной карьеры – со всеми её титулами, умениями, опытом.

С этим мнением были согласны и большинство экспертов, которые высказались о выступлении Анны в произвольной программе ЧР-2021. Известный тренер в танцах на льду Александр Жулин дал комментарий «Чемпионату»: «Щербакова без вопросов была первая, она сделала более сложные прыжки. Потрясён тем, как Анна смогла докатать программу, зная, что у неё была двусторонняя пневмония. Честь ей и хвала. Это лучший в истории чемпионат России. Все девчонки просто фантастические. Судьи отсудили грамотно, и всё было абсолютно честно».

Татьяна Тарасова заявила ТАСС, что растрогалась после проката спортсменки: «Я плакала после проката Ани. Люблю смотреть, когда человек преодолевает себя, может быть, это жестоко. Но вчера было видно, что она после болезни, что ей очень тяжело это даётся. А она превозмогла всё, сделала лучший прокат».

Ирина Роднина заявила, что Щербакова является фигуристкой, в которой успешно соединяются все необходимые для фигуристки навыки: «Девушки – молодцы, катались очень здорово. Мне очень понравилась Щербакова, у которой потрясающе сложные элементы выполнены на очень хорошем уровне. Аня – фигуристка, у которой всё ладно. И программа, и техника, и исполнение, и даже костюмы. Просто всё. И потрясающая стабильность – третий год подряд она становится чемпионкой России, это завидное постоянство».

Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Игнатова (Трусова) Фото: РИА Новости

Безусловно, в стороне не остались и тренеры Щербаковой. Хореограф Глейхенгауз в эфире Первого канала ярко заявил: «Мы безумно рады и гордимся. По нам видно, как мы сейчас опустошены. Мы были готовы к тому, что Ане, возможно, надо будет сниматься с произвольной программы. В этом не было бы ничего страшного. Хотя внутри я понимал, что она всё равно не согласится, а выйдет и покажет то, что она в итоге и сделала».

Этери Тутберидзе после турнира также оставила послание девушке на личной странице в соцсетях: «Завершился чемпионат России — 2021. Мы испытали вершину эмоций — настолько сложный для нашей команды был год. Результат этого чемпионата — это огромная компенсация за проделанную нашей командой работу. Анна сегодня всем объяснила, что спорт — преодоление. Преодоление обстоятельств и возможностей. Спасибо всем, кто за нас болел и радовался вместе с нами».

Если оглянуться назад, кажется, что Анна сделала абсолютно правильный выбор, решив, несмотря на риск для здоровья, не сниматься с чемпионата России. Что поделать, если всю карьеру Щербаковой можно охарактеризовать этим словом?