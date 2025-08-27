Что такое танцы на льду и в чём особенности дисциплины

Танцы на льду – это одна из четырёх классических дисциплин фигурного катания, в которой фигуристы соревнуются парами. Это самая молодая и самая, по мнению многих фанатов, субъективная дисциплина, в которой сложно отличить один элемент от другого, а сами танцы представляют собой фактически единое полотно.

Людмила Пахомова и Александр Горшков Фото: РИА Новости

Когда появилась дисциплина

Танцы на льду – самый молодой из четырёх видов фигурного катания. Наиболее активно они начали развиваться в Великобритании: парное катание стало больше уходить в акробатику с 1930-х годов, в танцах же акцент делали на катание в близких позициях и адаптацию на льду различных бальных танцев.

В 1952-м танцы на льду впервые были включены в программу чемпионатов мира, в 1954-м эту дисциплину добавили и на чемпионат Европы. Первыми чемпионами мира и чемпионами Европы в танцах на льду стали фигуристы из Великобритании Джин Вествуд и Лоуренс Демми.

На Олимпийских играх танцы на льду появились в 1976 году. Первыми олимпийскими чемпионами в этой дисциплине стали представители СССР Людмила Пахомова и Александр Горшков.

Как менялись правила

Ранее соревнования в танцах на льду проводились в три этапа.

Обязательный танец состоял из стандартных шагов по определённой схеме с заданной музыкой. Благодаря этому можно было наглядно сравнить мастерство катания пар. В оригинальном танце спортсмены выполняли серии шагов танца в ритме, который задают каждый сезон – таким образом, отдавали дань тем бальникам, благодаря которым и появился вид. В произвольном танце фигуристы были ограничены только временем и количеством нужных элементов внутри постановки.

В 2010 году видов программы стало два: обязательный и оригинальный танец объединили между собой в короткий танец. С 2018 года эта дисциплина называется ритм-танец.

Начиная с сезона-2022/2023 в ритм-танце отсутствует секция паттерна, которая заменяла обязательный танец. Теперь спортсмены выполняют дорожку шагов в стиле паттерн, нет такого, что все пары на турнире в сезоне исполняют одинаковую комбинацию шагов от и до. Паттерн – это обязательный элемент программы, представляющий собой заданную последовательность шагов под определённый ритм и тему, которая должна быть одинаковой для всех пар на сезон.

Перед межсезоньем технический комитет ISU по танцам на льду принимает решение по виду музыки или теме ритм-танца, а также по обязательному танцу. По регламенту фигуристы обязаны исполнить предписанные шаги из обязательного танца в рамках одной из дорожек.

В прошлом сезоне фигуристы выбирали музыку из эпохи 1950-1970-х годов, а обязательным танцем, шаги из которого нужно использовать, был выбран пасадобль. Тема ритм-танца на сезон-2025/2026 – музыка 1990-х годов.

Чем отличаются танцы на льду от парного катания

Есть несколько основных различий, по которым сразу можно понять, кто перед вами на льду – спортивная пара или же танцевальная.

Во-первых, в танцах нет многооборотных элементов – прыжков, выбросов и подкруток. Партнёрш в танцах на льду не подкидывают и не выбрасывают. Максимум, что мы можем увидеть в танцах, – это прыжки с помощью ассистирующего партнёра, но спортсмены выполняют не более двух оборотов.

Во-вторых, в танцах на льду другие правила для поддержек – на выполнение каждой есть лимит времени, а партнёру запрещено поднимать партнёршу на вытянутых руках. Также, в отличие от парного катания, поддержки могут выполняться не только с продвижением по траектории, но и, например, с вращением на одном месте.

В-третьих, в парном катании не так чётко прописывают музыкальное сопровождение: в короткой программе спортивных пар нет таких ограничений, как в ритм-танце. Ещё одна особенность касается костюмов: в парном катании у партнёрш чаще всего юбки у платьев короче, чем у танцорш. До 2022 года партнёршам в танцах запрещали кататься в комбинезонах и в брюках, обязательное наличие юбки у костюма было закреплено в правилах.

Основные элементы в танцах на льду

Все элементы в танцах на льду можно разделить на несколько групп.

Дорожки шагов разных типов. В ритм-танце это дорожка в стиле паттерн, которая состоит из вариации с шагами заданного танца. Также в этом виде программы партнёры выполняют дорожку по центру катка (Midline Step Sequence), каждого спортсмена оценивают отдельно.

В произвольном танце фигуристы выполняют блок на одной ноге, во время которого партнёры едут параллельно друг другу. У дорожки с соприкосновением партнёров несколько вариаций: партнёры выполняют шаги по определённой траектории – по диагонали, по серпантину, по кругу или с перемещением посередине.

Хореографические элементы. У них маленькая базовая стоимость и всего один уровень сложности, но достаточно большие надбавки (чаще всего выше базы). В произвольный танец можно включить любые три элемента из списка:

вращательное движение;

поддержка;

прыжок или подъём с помощью партнёра;

твиззловое движение;

скользящее движение;

движение-гидроблейдинг.

К хореографическим элементам также относится ритм-секция, элемент ритм-танца. Её базовая стоимость — два балла, этот элемент появился в результате упразднения паттерна перед сезоном-2022/2023.

Александра Степанова и Иван Букин исполняют твиззлы Фото: РИА Новости

Секции твиззлов. Это элемент, во время которого оба партнёра синхронно выполняют твиззлы – вращение на льду с продвижением вперёд. Твиззлы в танцах на льду входят и в ритм-танец, и в произвольный танец.

Поддержки. Элемент, при котором партнёр понимает партнёршу в воздух и удерживает в одной или нескольких позициях на протяжении конкретного времени. Короткие поддержки выполняются за семь секунд, комбинации из двух поддержек – за 12. Соблюдение лимита времени обязательно, за его превышение пара получает штраф. У каждой поддержки от базового до четвёртого уровня сложности своя стоимость.

Вращения. Элемент, который сейчас присутствует только в произвольном танце, выполняют его партнёры вместе. Позиция вращения может быть любой, партнёры должны вращаться на одном месте вокруг общей оси на одной ноге или со сменой ноги.

Лучшие пары в танцах на льду

Прямо сейчас лучшей парой в танцах на льду в России можно назвать дуэт Александра Степанова/Иван Букин, они самые опытные и титулованные танцоры в сборной России. В паре они катаются больше 20 лет и за это время успели стать чемпионами мира среди юниоров, выиграть пять медалей на чемпионатах Европы – два серебра и три бронзы и четырежды победить на чемпионате России.

Александра Степанова и Иван Букин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В мире среди действующих фигуристов самые именитые и титулованные – это Мэдисон Чок и Эван Бэйтс из сборной США. Они являются трёхкратными чемпионами мира, трёхкратными победителями чемпионата четырёх континентов. Также Чок и Бэйтс в составе сборной США — обладатели олимпийского золота в командных соревнованиях на Играх в Пекине в 2022 году.

Мэдисон Чок и Эван Бэйтс Фото: Мария Катешова, «Чемпионат»

Именно Чок и Бэйтс владеют всеми текущими мировыми рекордами в танцах на льду – 93,91 балла в ритм-танце, 138,41 балла в произвольном танце и 232,32 балла по сумме двух прокатов.

Действующие олимпийские чемпионы в танцах на льду – это французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. В тройку призёров на Играх в Пекине также вошли российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов и Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью из США.