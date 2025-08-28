Корочка медсестры, любовь к ценным бумагам и стратегия. Интересные факты о Петре Гуменнике

Фигурист, у которого есть полноценная жизнь за пределами льда. Вспоминаем самые любопытные моменты из биографии нашей олимпийской надежды.

На олимпийский отбор в Пекине поедут лишь двое российских фигуристов — Аделия Петросян и Пётр Гуменник. За ними традиционно будет наблюдать вся страна и, по обыкновению, интересоваться, в чём же проявляется их исключительность.

Редакция «Чемпионата» не стала тянуть и собрала все самые интересные факты из жизни Аделии и Петра. И сегодня мы поговорим о том, почему Гуменника неизменно называют самым умным фигуристом, откуда у него «корочка» младшей медсестры и за сколько секунд он разбирает автомат.

1. Сдал ЕГЭ на 300+ баллов и добился «сотки»

Пётр Гуменник заработал себе репутацию интеллектуально продвинутого фигуриста, и не просто так. Один из самых любопытных и вместе с тем широко известных фактов о спортсмене — то, что и за пределами льда Пётр добивается невероятных успехов — в учёбе в том числе.

Гуменник решил податься в IT и поступил в Национальный исследовательский университет ИТМО на факультет программной инженерии и компьютерной техники. Чтобы добиться этого, он прошёл сложный путь сдачи ЕГЭ, и его итоговые баллы оказались впечатляющими — 300+ за четыре предмета: 98 — по русскому языку, 97 — по химии, 74 — по математике и 73 — по биологии.

Однако фигурист внезапно отказался от поступления и поставил своё обучение на паузу. Спортсмен был не удовлетворён оценками по химии и биологии и собрался пересдавать их, чтобы улучшить собственный результат. Пётр своё слово сдержал, так ещё и с первой попытки выбил «сотку» по информатике.

«Я давно хотел заниматься биоинформатикой, поэтому и планировал поступить в медицинский вуз, чтобы впоследствии стать генетиком или биотехнологом. Мне интересны генные модификации и лечение генетических заболеваний. Сейчас существуют препараты, которые помогают бороться с такими недугами, но они либо очень дорогие, либо у них много побочных эффектов. Мне хотелось бы попробовать сделать такие лекарства лучше. Но в итоге я решил: чтобы достичь своей цели, лучше выбрать путь через IT-сферу, для меня он будет более простым. Информатика — более универсальное направление», — объяснял свой выбор Гуменник в интервью ITMO.NEWS.

2. Отец-священник и мать-невролог — залог успеха

Успехи спортсмена в образовании — следствие сильного культурного воспитания от родителей, сфера знаний которых необычайно объёмна — от религии до медицины. Отец семейства Олег Гуменник, например, священник в Церкви Покрова Пресвятой Богородицы при Политехническом институте. В молодости он учился в этом вузе на инженера, однако впоследствии осознал, что его призвание — служить православной религии. Олег закончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию и более 20 лет работает в церкви.

При этом, по словам его супруги, мужчина просит прихожан своей церкви молиться за сына, когда у него трудности. Такая поддержка не может не влиять на настрой спортсмена и его коллег по цеху — Александра Бойкова как-то заметила, что Петру «на турнирах бог помогает».

Мать Гуменника оказывает содействие своему сыну несколько иначе. Елена — детский невролог, лечит эпилепсию и занимается наукой. Именно она сделала неоценимый вклад в интеллектуальное развитие спортсмена и помогла ему осознать, что фигурное катание — это навсегда.

Пётр Гуменник с мамой Еленой и двумя младшими братьями Иваном и Николаем Фото: из личного архива Елены Гуменник

«По своему опыту могу сказать: работающая мама — это здорово. Дети видят, что я увлечена своим делом, приношу пользу обществу. Ходить на работу, трудиться, помогать людям и ещё получать за это деньги — интересно! Они с детства впитывают такую установку и разделяют мои увлечения. Старшие сыновья, например, любят биологию. А ещё работа-то у меня тяжёлая морально. Приходится видеть много боли — и физической, и внутренней. Поэтому творческие кружки сыновей для меня — некая отдушина. Я вижу детский мир со стороны радости и увлечений», — рассказывала Елена в разговоре с «Матч ТВ».

3. Фигурист с дипломом младшей медсестры

Несмотря на отличные результаты на экзаменах и в целом тягу к знаниям, Гуменнику пришлось однажды сменить школу из-за того, что стал неудобен руководству из-за частого пропуска занятий. Родители Петра отвели его в медицинскую православную гимназию, где всё наладилось: фигурист не только познакомился с хорошими педагогами, но и закрепил свой интерес к учёбе.

Спортсмен удивил всех, когда осознанно поступил на курс в Медицинский колледж №1 в Санкт-Петербурге и получил корочку по специализации «Младшая медсестра». За квалификационный экзамен Пётр получил оценку хорошо. Случилось это 12 мая 2018 года.

Удостоверение «младшей медсестры» Петра Гуменника. Фото: из личного архива Елены Гуменник

4. Плакал, срывался, но побеждал ещё ребёнком

Очевидно, что амбиции у спортсмена и правда огромные. На носу — олимпийский отбор, за спиной — курсы по медицине, в голове — учёба в ИТМО. И всегда он обязан быть лучшим — это пошло из детства, когда Гуменник со слезами на глазах выполнял ежедневные задания от мамы в летнем лагере или вращался до потери пульса, чтобы вырвать золотую медаль.

Первый тренер фигуриста Татьяна Юрышева рассказывала, каким упорным ребёнком был Пётр и отчего у него случались срывы:

«У него не было природной прыгучести, он её развил. Советовала: «Прыгайте на одной ноге, когда идёте домой, чтобы развивать это не только на тренировках, а постоянно». Пете скажешь пропрыгать четыре ступеньки — он 24 пропрыгает, скажешь пробежать два круга — будет рыдать, но пробежит. Петя был настроен на победу во всём: если это эстафета — должен быть лучшим, если тренировка — у него должно всё получиться. Проигрывать было морально тяжело. Это мы потихоньку лечили, говорили ему: «Такое бывает, надо быть выше на две головы, чтобы приняли прыжок, чтобы засчитали докрученный». Ребёнку было трудно объяснить, что бывает и такое — откатал чисто, но, к сожалению, не стал первым. Больше всего боялась Петькиных срывов. Он привык быть лучшим».

5. В 15 лет не прыгал тройной аксель у Мишина

Тем болезненнее оказался факт, что в 15 лет Гуменник попал в зону застоя, причём не у кого-нибудь, а у одного из самых профессиональных тренеров за всю историю одиночного фигурного катания (того, кто подарил этому миру легендарный триксель Елизаветы Туктамышевой). Сотрудничество Пети с Алексеем Мишиным лишь поначалу приносило плоды — когда время подошло к изучению ультра-си, включая базовый для мужчин тройной аксель, что-то сломалось. Наставник не смог раскрыть потенциал фигуриста, что привело к вечным сомнениям:

«Было неприятно. Я помню, в Питере часто приходил на тренировки и ничем другим не занимался, только пытался этот тройной аксель прыгнуть. Понимал, что шансов выехать этот прыжок на соревнованиях у меня крайне мало, раз уж не выходит в рабочем режиме, но упорно вставлял аксель в программу с какой-то призрачной надеждой: вдруг получится?» — приводит слова спортсмена RT.

Отчаяние было столь велико, что он хотел уйти из спорта, но, к счастью, родители отговорили и попросили попробовать себя у другого специалиста. Им стала Вероника Дайнеко, с которой Гуменник по-настоящему засиял.

Вероника Дайнеко Фото: РИА Новости

6. Поборол «популярный» синдром Осгуда-Шляттера

Наставница начала восстанавливать форму Петра в 2017 году. Его физические показатели были низкими, но уже через три месяца после старта тренировок фигурист выехал тройной аксель, свободно исполняя его на соревнованиях. Потрудилась Вероника Анатольевна и над артистизмом подопечного, ставя ему нестандартные программы, которые совпадают с музыкальными вкусами спортсмена, известного своей придирчивостью в этом плане (уроки у знакомого педагога по балетному искусству в Академии Вагановой оказались как нельзя кстати).

В общем, работа Дайнеко и Гуменником была проделана огромная, однако его будущее всё равно оказалось под угрозой. В карьере спортсмена снова начался период травм — именно тогда у него обнаружили популярный среди фигуристов синдром Осгуда-Шляттера. Проблемы с суставами буквально преследовали Петра, а за три дня до чемпионата России — 2021 он сорвал спину.

«Мы даже не сразу поняли, насколько это серьёзно. Из-за карантина не могли быстро сделать МРТ, и сын уехал в Челябинск в подвешенном состоянии. Выступил на обезболивающих, а когда вернулся, выяснилось, что это спазм мышц. Очень обидно: он ведь был прекрасно готов, на тренировках вся программа получалась!» — делился воспоминаниями Олег Гуменник в разговоре с «Матч ТВ».

Однако терпение и квалифицированная помощь врачей вернули фигуриста в строй — результаты мы наблюдаем в реальном времени, когда он без проблем скручивает старшие квады и зарабатывает очень высокие оценки.

7. Восемь лет держит связь с тренером Малинина и Чена

Ну и, конечно, большое влияние оказала работа с тренерами — не только с Вероникой Дайнеко, но и с наставником, который воспитал олимпийского чемпиона Нэйтана Чена и, вероятно, будущего триумфатора Олимпиады двукратного чемпиона мира Илью Малинина. Рафаэль Арутюнян сразу разглядел в Гуменнике талант и взял Петра под своё крыло. Их сотрудничество длится уже долгих восемь лет.

В 2017 году фигурист съездил в США на встречу, которая изменила всё. Поначалу Арутюнян не хотел брать к себе в группу новых спортсменов, но, увидев Гуменника, быстро передумал — видимо, в голове специалиста-стратега что-то щёлкнуло.

Рафаэль Владимирович оказался очень заинтересован в Петре: по его словам, у спортсмена необычное строение тела, которое замедляет процесс изучения многооборотных прыжков. Тем не менее постоянное общение в дистанционном формате с грамотными комментариями Арутюняна позволило Гуменнику отточить почти все четверные прыжки. Риттбергер появился в арсенале фигуриста как раз в начале их совместного пути, и, хотя этот прыжок до сих пор слегка проблемный, остальные квады — лутц, флип, сальхов — именно под присмотром наставника из США стали получаться стабильно. Речь шла даже про кваксель, но спортсмен вовремя отказался от этой идеи, не став излишне рисковать.

8. Опередил Малинина, но уступил золото Мозалёву

Впрочем, даже без внушительного технического запаса Пётр был крайне опасен как соперник. Когда возникают споры о целесообразности выбора в пользу Гуменника в вопросе Олимпиады, одним из аргументов за обычно называют опыт фигуриста на международной арене. И это правда: будучи юниором, ещё «зелёным» спортсменом без набора ультра-си, он показывал отличные результаты.

В сезоне-2018/2019 Гуменник выиграл оба этапа Гран-при, а в финале серии взял серебро, при этом обойдя Адама Сяо Хим Фа, двукратного чемпиона Европы и на текущий момент одного из ведущих одиночников в мире.

Его же и ряд других звёзд Пётр превзошёл на чемпионате мира среди юниоров — 2020. Он выиграл бронзовую медаль, а золото досталось Андрею Мозалёву. При этом среди вступивших Гуменнику был сам Илья Малинин!

9. Набрал одинаковые баллы с Семененко и проиграл

Впрочем, были в карьере фигуриста и более обидные поражения. На чемпионате России — 2023 случилось одно из самых эпичных противостояний в нашем фигурном катании. Евгений Семененко зарубился с Гуменником и… не смог продемонстрировать своё превосходство. По итогам короткой программы Пётр был даже выше Евгения, и всё решила произвольная. Три квада, две чудесные постановки и заколдованные баллы «295,07» — вот такой была развязка турнира. Спортсмены показали абсолютно одинаковый результат, но из-за помарок Гуменник оказался ниже по итогам произвольной программы и, следовательно, лишился победы.

10. Схлопотал «музыкальный» бан за эксцентричный рок

К слову о постановках, которые помогают побеждать Петру — иногда это вовсе не так. И дело не в том, что спортсмен филонит — порой он с командой воплощает в жизнь такие задумки, о которых даже шёпотом не говорят. Если проще, то Гуменник всегда экспериментирует и не боится идти наперекор. Именно поэтому однажды он выбрал в качестве музыкального сопровождения песню эпатажной немецкой рок-группы Rammstein. А обернулось всё в итоге глупым баном.

О ситуации высказывалась Вероника Дайнеко — ещё за несколько дней до контрольных прокатов она написала комментарий в социальных сетях.

За день до отъезда в Москву к ней подошла Тамара Москвина и показала электронное письмо, смысл которого был в том, что Rammstein — это непатриотично. Затем письмо было направлено министру спорта Олегу Матыцину, его автором был некий Евгений Картушин. Москвина сказала Дайнеко, что это «дело государственной важности», а сборная России по фигурному катанию не может ставить свои интересы выше государственных. В федерации Веронике Анатольевне сказали, что кататься под Rammstein нежелательно, хотя никаких прямых намёков на наказание не было.

Музыку всё же поменяли, но с одной оговоркой… Пётр катался под российский кавер трека от группы RadioTapok.

11. Блестящий стратег, играющий с теорией вероятности

Случай с «музыкальным» баном должен был научить фигуриста всё досконально рассчитывать, но на самом деле это было необязательно, потому что он и так показал себя блестящим стратегом. Шутки про шансы Гуменника на поездку на Олимпиаду в процентах навсегда войдут в историю: от 5% к 6% и далее, а в итоге — все 100%. Именно Петя убедил ФФККР в том, что достоин представлять Россию на главном старте четырёхлетия, а затем он прошёл проверку ISU и теперь будет бороться за попадание на Игры.

Помогать ему в этом будет… теория вероятности. В голове спортсмена словно есть небольшой калькулятор, который высчитывает победный контент в программах.

«Если на тренировках у меня получается из 10 попыток шесть, то на соревнованиях примерно такая же вероятность. В 40% я падаю. Пять баллов за падение, за чистый прыжок — 12, в среднем — девять баллов. Так сравниваю. А может, лучше прыгать чистый сальхов, на котором 90% вероятности? У меня есть такая корреляция: прыгнуть лутц и риттбергер — это не два независимых события. Например, после чистого лутца прыгнуть чистый риттбергер — это вероятность 90%. После падения — вероятность 40%. На тренировках, если я не уставший, выспался, готов, то получаются два из трёх прокатов чистые», — примерно так это работает, по словам фигуриста в интервью «Спорт-экспрессу».

12. Боевая подготовка и разобранный за 11 секунд автомат

Всё это нужно, чтобы спортсмен был в полной боевой готовности. Метафора. А на деле Гуменник и правда успел пройти службу в вооружённых силах, получил в спортивной роте навыки, не связанные с фигурным катанием:

«Строевой подготовкой занимался, автомат разбираю за 11 секунд. Надеюсь, что всё-таки что моей основной боевой подготовкой будет олимпийская», — рассказывал Пётр «РИА Новости».

13. Тайная страсть — фондовый рынок

До событий в Милане ещё далеко, но ISU уже собирает досье на потенциальных участников турнира. И даже тут Гуменник выделился, ведь в базе среди своих увлечений он указал, помимо понятных биологии и биоинформатики, более простых езды на велосипеде и путешествий, фондовый рынок! Иногда кажется, что этот парень знает всё.

14. «Лучший фигурист среди пианистов»

И умеет тоже. Ведь Пётр мог бы построить музыкальную карьеру — он отлично играет на фортепиано. Раньше участвовал в конкурсах и занимал призовые места, но любовь к спорту победила. Тем не менее навыки Гуменника по-прежнему сильны и признаны специалистами.

Пётр Гуменник выступает с Дарьей Шелаевой на концерте незадолго до финала Гран-при России:

«Когда я начинал заниматься музыкой, у нас на школьных концертах одним из членов жюри был гроссмейстер Марк Евгеньевич Тайманов, которого называли лучшим шахматистом среди пианистов и лучшим пианистом среди шахматистов. Ну и про меня потом начали говорить, что я лучший пианист среди фигуристов и лучший фигурист среди пианистов», — цитирует фигуриста RT.

15. Дружит со своим «олимпийским соперником» Дикиджи

Наконец, такой исключительный человек, как Гуменник, и в дружбе исключителен: его невероятно тёплые отношения с Владиславом Дикиджи, с которым они боролись за олимпийский отбор (за статус основного и запасного), не перестают умилять поклонников. Казалось бы, разница в характерах очевидна: один — серьёзный «аристократ», а второй — настоящий бунтарь. Пётр всё свободное время уделяет учёбе, а Влад любит танцевать и активно развивает социальные сети. Тем не менее спортсмены действительно являются лучшими друзьями.

На соревнованиях они называют друг друга своими любимыми фигуристами и поддерживают после прокатов. Вне льда они тоже проводят время вместе: ходят по ресторанам, на концерты, выставки, а также этим летом участвовали в совместных сборах в «Сириусе». Нет сомнений, что эта дружба с годами станет только крепче.