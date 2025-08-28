Драма Туктамышевой или трагедия Валиевой? Выбери программу, заслуживающую мировой арены

Впереди олимпийский сезон и долгожданное, пусть пока и неполное, возвращение российских спортсменов на международную арену. Программы олимпийского года всегда отличаются особой яркостью и эмоциональностью. Аделия Петросян в этом сезоне решила обратиться к проверенному материалу — короткой программе под попурри Майкла Джексона и чемпионскому танго в произвольной.
За четыре года отстранения у российских фигуристов накопилось немало постановок, которые могли бы вызвать фурор на мировой арене. Редакция «Чемпионата» собрала их в рейтинг и предлагает выбрать наиболее достойную. Здесь есть как постановки действующих фигуристов, так и программы тех спортсменов, которые пока на паузе или больше не катаются вместе.
В рейтинге «Чемпионата» вы можете отдать голос как за одного фаворита, так и за все программы, которые достойны международной славы.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Skrillex — Марк Кондратюк
Короткая программа Марка Кондратюка сезона-2024/2025 под дабстеп-композиции американской группы Skrillex стала одной из самых смелых работ последних лет. Яркая хореографическая дорожка после дропа и максимально насыщенный прыжковый контент сделали её по-настоящему взрывной. В течение сезона Марк экспериментировал со второй частью музыкального сопровождения, но постановка при любых изменениях сохраняла уникальный драйв и энергетику.
«Дориан Грей» — Пётр Гуменник
В сезоне-2023/2024 Гуменник воплотил на льду образ героя романа Оскара Уайльда. Сам Пётр признавался, что эта история ему не близка, однако на льду удалось поверить в неё: «Могу согласиться с тем, что я верю в эту историю. Но на себя в повседневной жизни я этот образ примерить не могу. Однако на льду получается». Программа впервые вывела фигуриста за рекордную отметку в 300 баллов и принесла бронзу чемпионата России.
«Одиночество» — Елизавета Туктамышева
Произвольная программа на музыку Игоря Крутого стала для Туктамышевой особенной. Это была история женщины, потерявшей зрение и идущей к исцелению. Здесь Лиза предстала в непривычном для зрителей образе: не лёгкой и весёлой, а глубокой и драматичной. Мощный контент — два тройных акселя — только усиливал впечатление. В сезоне-2022/2023 26-летняя фигуристка неизменно поднималась на пьедестал всех турниров, где принимала участие.
K-pop — Евгений Семененко
Необычная произвольная программа Евгения Семененко после Олимпиады-2022 была поставлена под попурри песен южнокорейской группы TXT. Сам фигурист не раз признавался в любви к корейской поп-культуре, и этот выбор стал для него органичным. После Пекина Семененко раскрылся с новой стороны: программа принесла ему первое золото чемпионата страны. Перед каждым прокатом фигурист перекрашивал волосы по совету тренера Алексея Мишина.
«Шоу Трумана» Камилы Валиевой
Произвольная программа постолимпийского сезона была откликом Валиевой на допинговый скандал в Пекине. На контрольных прокатах в ней звучали фрагменты новостей, а сама фигуристка в конце программы закрывала лицо капюшоном. Позже от этого отказались, оставив только образ, в котором Камила к финалу словно освобождается и исцеляется. Сама спортсменка признавалась, что катать этот номер ей тяжело психологически, однако в итоге именно он помог ей справиться с пережитым.
«Восток» — Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол
После ярких побед в юниорской международной серии Гран-при пара ворвалась во взрослое катание, выиграла финал Гран-при России и могла бы составить серьёзную конкуренцию Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину на чемпионате страны. Помешала болезнь Кагановской. Постановка «Восток» выделялась необычной хореографией, акробатическими поддержками и свежим взглядом на танцы на льду.
I See Red — Камила Валиева
Короткая программа сезона-2023/2024 стала новым образом для Валиевой — сильной, независимой девушки, далёкой от привычного хрупкого амплуа. Постановка могла стать новым витком её карьеры, но судьба распорядилась иначе: зрители увидели её только в первой половине сезона. В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу на четыре года.
«Ангел» — Алёна Косторная/Георгий Куница
Парная версия программы «Ангел» продолжила историю одиночного номера Косторной – та программа принесла ей золото чемпионата Европы в 2020 году. Теперь к ангельскому образу Алёны добавился второй персонаж в лице Георгия Куницы, что сделало постановку ещё более трогательной. На контрольных прокатах Алёна выступала даже в том же платье, что и в одиночном катании. Увы, дуэт отказался от полноценного сезона, и программа так и не раскрылась в полной мере.
«Челентано» — Роман Савосин
Зажигательная программа на музыку Адриано Челентано оказалась настолько удачной, что Савосин выступал с ней два сезона подряд — и она не потеряла свежести. Постановка стала для Романа вторым дыханием: после перерыва он быстро ворвался в борьбу с лидерами — Евгением Семененко и Петром Гуменником. Такой номер смотрелся бы великолепно и на Олимпиаде в Милане.
«Убить Билла» — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
Сезон, ставший одним из самых трудных для пары, подарил публике одну из их самых запоминающихся коротких программ. Постановка по мотивам культового фильма «Убить Билла» удачно сочетала сюжетность и технику: дуэт насытил программу сложными элементами, сохранив при этом целостность истории. При чистом прокате именно такие работы лучше всего отражают фразу Дмитрия: «Это было вау!».
«Пассажиры» — Александра Степанова/Иван Букин
Возвращение на лёд после перерыва оказалось для дуэта триумфальным: произвольный танец по мотивам фильма «Пассажиры» в сезоне-2023/2024 сразу ворвался в топ российских постановок. Нежность, гармония и сильная хореография помогли Александре с Иваном уверенно выигрывать турниры и брать золото с большим отрывом от соперников на каждом старте, где они принимали участие.
Tango от Mgzavrebi — Анна Фролова
Первая программа Анны Фроловой в группе Евгения Рукавицына стала символом зрелого женского катания. Грузинское танго получилось одновременно нежным и драматичным. Без рискованных ультра-си, но с безупречной стабильностью — именно чистота исполнения сделала эту постановку любимой у зрителей.