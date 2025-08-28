Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Фигурное катание: яркие программы россиян, оставшиеся без международных соревнований

Драма Туктамышевой или трагедия Валиевой? Выбери программу, заслуживающую мировой арены
Мария Кравченко
Программы, достойные успеха на международной арене
Аудио-версия:
Комментарии
Какие постановки наших фигуристов могли бы выстрелить на международных стартах? У нас есть минимум 12 вариантов.

Впереди олимпийский сезон и долгожданное, пусть пока и неполное, возвращение российских спортсменов на международную арену. Программы олимпийского года всегда отличаются особой яркостью и эмоциональностью. Аделия Петросян в этом сезоне решила обратиться к проверенному материалу — короткой программе под попурри Майкла Джексона и чемпионскому танго в произвольной.

За четыре года отстранения у российских фигуристов накопилось немало постановок, которые могли бы вызвать фурор на мировой арене. Редакция «Чемпионата» собрала их в рейтинг и предлагает выбрать наиболее достойную. Здесь есть как постановки действующих фигуристов, так и программы тех спортсменов, которые пока на паузе или больше не катаются вместе.

В рейтинге «Чемпионата» вы можете отдать голос как за одного фаворита, так и за все программы, которые достойны международной славы.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: программы российских фигуристов, достойные успеха на международной арене
Skrillex — Марк Кондратюк
Фото: РИА Новости
1 место

Skrillex — Марк Кондратюк

Короткая программа Марка Кондратюка сезона-2024/2025 под дабстеп-композиции американской группы Skrillex стала одной из самых смелых работ последних лет. Яркая хореографическая дорожка после дропа и максимально насыщенный прыжковый контент сделали её по-настоящему взрывной. В течение сезона Марк экспериментировал со второй частью музыкального сопровождения, но постановка при любых изменениях сохраняла уникальный драйв и энергетику.

«Дориан Грей» — Пётр Гуменник
Фото: РИА Новости
2 место

«Дориан Грей» — Пётр Гуменник

В сезоне-2023/2024 Гуменник воплотил на льду образ героя романа Оскара Уайльда. Сам Пётр признавался, что эта история ему не близка, однако на льду удалось поверить в неё: «Могу согласиться с тем, что я верю в эту историю. Но на себя в повседневной жизни я этот образ примерить не могу. Однако на льду получается». Программа впервые вывела фигуриста за рекордную отметку в 300 баллов и принесла бронзу чемпионата России.

«Одиночество» — Елизавета Туктамышева
Фото: РИА Новости
3 место

«Одиночество» — Елизавета Туктамышева

Произвольная программа на музыку Игоря Крутого стала для Туктамышевой особенной. Это была история женщины, потерявшей зрение и идущей к исцелению. Здесь Лиза предстала в непривычном для зрителей образе: не лёгкой и весёлой, а глубокой и драматичной. Мощный контент — два тройных акселя — только усиливал впечатление. В сезоне-2022/2023 26-летняя фигуристка неизменно поднималась на пьедестал всех турниров, где принимала участие.

K-pop — Евгений Семененко
Фото: РИА Новости
4 место

K-pop — Евгений Семененко

Необычная произвольная программа Евгения Семененко после Олимпиады-2022 была поставлена под попурри песен южнокорейской группы TXT. Сам фигурист не раз признавался в любви к корейской поп-культуре, и этот выбор стал для него органичным. После Пекина Семененко раскрылся с новой стороны: программа принесла ему первое золото чемпионата страны. Перед каждым прокатом фигурист перекрашивал волосы по совету тренера Алексея Мишина.

«Шоу Трумана» Камилы Валиевой
Фото: РИА Новости
5 место

«Шоу Трумана» Камилы Валиевой

Произвольная программа постолимпийского сезона была откликом Валиевой на допинговый скандал в Пекине. На контрольных прокатах в ней звучали фрагменты новостей, а сама фигуристка в конце программы закрывала лицо капюшоном. Позже от этого отказались, оставив только образ, в котором Камила к финалу словно освобождается и исцеляется. Сама спортсменка признавалась, что катать этот номер ей тяжело психологически, однако в итоге именно он помог ей справиться с пережитым.

«Восток» — Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол
Фото: РИА Новости
6 место

«Восток» — Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол

После ярких побед в юниорской международной серии Гран-при пара ворвалась во взрослое катание, выиграла финал Гран-при России и могла бы составить серьёзную конкуренцию Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину на чемпионате страны. Помешала болезнь Кагановской. Постановка «Восток» выделялась необычной хореографией, акробатическими поддержками и свежим взглядом на танцы на льду.

I See Red — Камила Валиева
Фото: РИА Новости
7 место

I See Red — Камила Валиева

Короткая программа сезона-2023/2024 стала новым образом для Валиевой — сильной, независимой девушки, далёкой от привычного хрупкого амплуа. Постановка могла стать новым витком её карьеры, но судьба распорядилась иначе: зрители увидели её только в первой половине сезона. В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу на четыре года.

«Ангел» — Алёна Косторная/Георгий Куница
Фото: РИА Новости
8 место

«Ангел» — Алёна Косторная/Георгий Куница

Парная версия программы «Ангел» продолжила историю одиночного номера Косторной – та программа принесла ей золото чемпионата Европы в 2020 году. Теперь к ангельскому образу Алёны добавился второй персонаж в лице Георгия Куницы, что сделало постановку ещё более трогательной. На контрольных прокатах Алёна выступала даже в том же платье, что и в одиночном катании. Увы, дуэт отказался от полноценного сезона, и программа так и не раскрылась в полной мере.

«Челентано» — Роман Савосин
Фото: РИА Новости
9 место

«Челентано» — Роман Савосин

Зажигательная программа на музыку Адриано Челентано оказалась настолько удачной, что Савосин выступал с ней два сезона подряд — и она не потеряла свежести. Постановка стала для Романа вторым дыханием: после перерыва он быстро ворвался в борьбу с лидерами — Евгением Семененко и Петром Гуменником. Такой номер смотрелся бы великолепно и на Олимпиаде в Милане.

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
Фото: РИА Новости
10 место

«Убить Билла» — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский

Сезон, ставший одним из самых трудных для пары, подарил публике одну из их самых запоминающихся коротких программ. Постановка по мотивам культового фильма «Убить Билла» удачно сочетала сюжетность и технику: дуэт насытил программу сложными элементами, сохранив при этом целостность истории. При чистом прокате именно такие работы лучше всего отражают фразу Дмитрия: «Это было вау!».

Александра Степанова/Иван Букин
Фото: РИА Новости
11 место

«Пассажиры» — Александра Степанова/Иван Букин

Возвращение на лёд после перерыва оказалось для дуэта триумфальным: произвольный танец по мотивам фильма «Пассажиры» в сезоне-2023/2024 сразу ворвался в топ российских постановок. Нежность, гармония и сильная хореография помогли Александре с Иваном уверенно выигрывать турниры и брать золото с большим отрывом от соперников на каждом старте, где они принимали участие.

Tango от Mgzavrebi — Анна Фролова
Фото: РИА Новости
12 место

Tango от Mgzavrebi — Анна Фролова

Первая программа Анны Фроловой в группе Евгения Рукавицына стала символом зрелого женского катания. Грузинское танго получилось одновременно нежным и драматичным. Без рискованных ультра-си, но с безупречной стабильностью — именно чистота исполнения сделала эту постановку любимой у зрителей.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android