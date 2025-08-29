Пётр к олимпийскому отбору готовит техническую бомбу. А ведь в мире всего 14 человек пытались сделать то же самое — успеха добились единицы!

Гуменник стремится в элиту фигурного катания с пятью квадами. А кто уже в этом клубе?

Вся Россия пристально следит за подготовкой Аделии Петросян и Петра Гуменника перед стартом олимпийского сезона. Надежда лишь на них двоих, поэтому спортсмены сделают всё возможное, чтобы не ударить в грязь лицом.

Ученик Вероники Дайнеко отважился на серьёзные эксперименты с контентом — он готовит «пятиквадку». К этому давно шло, но Гуменник должен быть уверен в своих силах. В случае успеха Пётр войдёт в мировую элиту, ведь за последние 10 лет всего 14 человек попытались сотворить историю, и получилось у единиц. Стоит ли игра свеч? Станет известно во время турнира в Пекине.

А пока вспоминаем тех «отчаянных» спортсменов, штурмующих пять и более четверных в одной программе.

1. Илья Малинин

Феномен Ильи Малинина неоспорим — этот фигурист сделал, казалось бы, невозможное, впервые чисто исполнив аксель в четыре с половиной оборота в сезоне-2022/2023. Но на этом американец не остановился и на Гран-при США, помимо квакселя, замахнулся ещё на четыре квада, упав с одного из каскадов. Конечно, результат Илью не удовлетворил, и он начал готовиться к тому, чтобы отточить «пятиквадку» до идеала. В финале серии пять четверных были сделаны, но из-за ошибок в короткой программе даже с отличной произвольной победить не удалось.

Меж тем попытку усложнить контент Малинин предпринял на чемпионате США, а затем и на мировом первенстве в Японии, вот только речь шла уже не о пяти, а о шести квадах! Почти получилось.

Зато в следующем сезоне были стабилизированы все элементы. Пять четверных воспринимались как само собой разумеющееся, а шесть (всех видов, включая аксель) в финале Гран-при стали весомой заявкой на олимпийский год. Фигурист уже сообщил, что продолжит попытки приземлить семь квадов.

2. Нэйтан Чен

Предшественником Малинина был другой гений сборной США — Нэйтан Чен. Причём, как и Илья, он фокусировался не на «пятиквадке», а на «шестиквадке». В сезоне-2017/2018 Чен повторял флип в первой половине и тулуп — во второй, а также добавлял к ним лутц и сальхов. Можно было обойтись без четверного риттбергера, которого Чен попросту боялся. На Олимпиаде Нэйтан смазал один из флипов, а на чемпионате мира выезд с сальхова получился в степ-аут.

В начале пекинского олимпийского цикла было введено правило, согласно которому можно повторять только один квад, а не два. Фигурист пытался построить «шестиквадку» и по новым правилам, с риттбергером, но так её и не выкатал. Попытка случилась на Skate America в сезоне-2021/2022, и тогда Чен допустил две «бабочки» — на лутце и на сальхове. Дальше по сезону он к такому набору не возвращался: доехать здоровым до Олимпиады и выиграть её было важнее.

И он это сделал! С невероятным набором из пяти четверных.

3. Юдзуру Ханю

Главный конкурент Чена Юдзуру Ханю всё-таки предпочитал делать ставку на артистизм, но без безупречной техники ему бы не достались два олимпийских золота. Японец пытался и четверной аксель исполнить, и также крутил по пять квадов – впервые «пятиквадку» ему удалось собрать в финале Гран-при в сезоне-2019/2020. Тогда он смог выкатать набор из риттбергера, лутца, сальхова и двух тулупов, хотя и не без помарки в каскаде на тройном прыжке.

4. Сёма Уно

Сёма Уно был первым фигуристом в истории, которому покорился четверной флип на соревнованиях. Это случилось в 2016 году. Впоследствии именно этот прыжок стал его визитной карточкой и помогал спортсмену совершенствовать технический набор. В следующем цикле Уно дошёл до пяти квадов, и именно это помогло ему завоевать первый титул чемпиона мира в 2022 году, хоть один из прыжков и был сделан с помаркой. В привычный набор входили флип, риттбергер, сальхов и два тулупа.

5. Винсент Чжоу

Ещё один американец в списке экспериментаторов, но, в отличие от коллег по команде, Винсент Чжоу справлялся с пятью ультра-си в четыре оборота гораздо реже. В 2021 году на Гран-при США он приземлил лутц, флип, сальхов и два тулупа, однако в протоколе судьи отметили массу недокрутов.

6. Адам Сяо Хим Фа

На исходе сезона-2024/2025 Адам решил попробовать сделать пять четверных прыжков в произвольной программе на командном чемпионате мира. Увы, эта попытка завершилась неудачно: два падения, не совсем уверенный прокат, как итог – Сяо Хим Фа больше 10 баллов проиграл Джейсону Брауну, который вовсе обошёлся без квадов. В одной программе Адам пытался собрать лутц, два тулупа, флип и сальхов.

Адам Сяо Хим Фа Фото: Maddie Meyer/Getty Images

7. Марк Кондратюк

Среди российских фигуристов первым блеснул Марк Кондратюк, который после проблем со спиной собрал-таки свою «пятиквадку». Первая попытка на открытых прокатах в 2022 году завершилась неудачей, через два года фигурист попробовал ещё раз – и собрал пять четверных три раза подряд: на открытых прокатах, на мемориале Гринькова и на этапе Гран-при России в Магнитогорске. Тогда на Урале Марк продемонстрировал шикарный четверной лутц с руками наверх, а затем так же красиво исполнил квад-флип. Четверной тулуп получился без проблем, а вот на каскаде из двух трикселей был небольшой сбой. Однако Марк не остановился и прыгнул каскад из четверного сальхова и двойного тулупа, потом добавив в прокате сольный квад-сальхов.

8. Александра Игнатова (Трусова)

Кондратюк, вероятно, вдохновился примером своей бывшей возлюбленной, всеми любимой Русской ракеты Александры Трусовой, которая до сих пор является единственной женщиной, исполнившей пять четверных. От первой и до успешной попытки на публике прошло около двух лет. Сначала Саша триумфально открыла олимпийский сезон на контрольных прокатах в образе Круэллы, а затем драматично уступила золото Анне Щербаковой в Пекине, потому что четверные, как оказалось, далеко не всегда являются гарантом победы. Два лутца, флип, сальхов и тулуп не принесли ей максимальные баллы.

9. Макар Игнатов

Как бы иронично это ни было, но второй спутник Игнатовой, а теперь её муж Макар Игнатов также пробовал «пятиквадку». В 2025 году на Кубке Первого канала он с ошибкой сделал стартовый четверной флип, дальше по базе приземлил четверной сальхов и риттбергер, но не получил за них надбавки. Во второй половине программы выполнил каскад четверной тулуп — тройной тулуп, а также ещё один четверной тулуп — тройной сальхов.

«Я сразу сказала, но мне не дали микрофон, чтобы сказать на всю арену. Челябинский лёд нам действительно помогает, видимо, это у нас семейное – делать тут пять четверных прыжков», — весело прокомментировала ситуацию Игнатова.

10. Николай Угожаев

На последнем чемпионате России в Омске удивил Николай Угожаев, впервые попробовавший пять прыжков в четыре оборота в одной программе. К сожалению, чисто их сделать не удалось, но Коля смотрел на это по-философски:

«К чемпионату России я подходил в хорошей форме. В физической уж точно, а в моральной — не знаю, видимо, не очень хорошо. Попробовал пять четверных и понял, что это вполне реально, просто мало ещё накатал. После короткой всё равно терять было нечего, вот и попробовал».

Николай Угожаев на чемпионате России в Омске Фото: РИА Новости

11. Лев Лазарев

Сергей Давыдов уверял, что его ученик Лев Лазарев способен прекрасно катать контент с пятью квадами. И тренер не лукавил. На этапе Гран-при России в Красноярске фигурист зашёл на них, но не справился с лутцем. Зато на Кубке Первого канала спортсмен представил флип, лутц, тулуп, сальхов и ещё один лутц (во второй половине в секвенции!).

12. Никита Сарновский

В последнее время Никита Сарновский считается одной из тёмных лошадок и определённо звездой группы Евгения Плющенко, поскольку способен выкатывать сложнейший контент. На Кубке Первого канала среди юниоров «пятиквадка» завершилась развалом, но это знак, что в списке экспертов по многооборотным прыжкам скоро появится новое имя.

13. Егор Рухин

Егор Рухин решил посоревноваться с Марком Кондратюком за звание российского короля квадов, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе на том же этапе Гран-при России в Магнитогорске. Фигурист приземлил каскад четверной лутц — тройной тулуп, справился с квад-флипом, осёкся на квад-риттбергере, допустив степ-аут, однако восстановился и вколотил в лёд сольные четверные сальхов и тулуп. При этом триксель также был на месте.

14. Евгений Семененко

Евгений Семененко постепенно выходил на пик формы в течение нескольких сезонов. Даже без возможности выступать на международной арене ученик Алексея Мишина предпочитал развиваться и становиться в один ряд с лидерами мирового фигурного катания. Для этого спортсмен «пропустил» этап «пятиквадки» (хотя попытки позже были) и добавил к набору ещё один четверной прыжок. Опробовать новый контент Женя попробовал на мемориале Панина год назад, но, увы, не преуспел. На флипе было зафиксировано неясное ребро, лутц оказался сдвоен, на риттбергере судьи увидели недокрут в четверть, а сальхов завершился падением.

15. Пётр Гуменник

Лишь немногие фигуристы отваживаются на экстремальные эксперименты с контентом, однако иногда это необходимо делать. Пётр Гуменник готовится к олимпийскому отбору с особой тщательностью, и вовсе не сюрприз, что и он решился собрать пять четверных в одной программе. Попытка на этапе Гран-при в прошлом году завершилась неудачей, однако тогда казалось, что фигурист не был к этому готов. А вот уже сейчас, на контрольных прокатах сборной Санкт-Петербурга, Пётр исполнил 4Lz, 4F, 4Lo, 4S+3T, 4S, а также один 3A — не без труда, но всё же это мощная заявка перед стартом, возможно, главного сезона в его карьере.