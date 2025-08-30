«Круэлла» Трусовой на ОИ-2022 принесла рекорды, но не золото! Пять четверных того стоили?

Александра Трусова полюбилась публике задолго до олимпийского сезона. Она выигрывала два юниорских чемпионата мира подряд, первой приземлила четверные лутц, тулуп и флип, а также первой собрала два, три, четыре четверных прыжка в одной программе. Однако наибольшую популярность девушка приобрела благодаря истории, в ходе которой ей покорилось, как кажется, невозможное. Во время женского турнира Олимпийских игр 2022 года она показала миру свою произвольную программу. В ней Саша не только передала дерзкий образ Круэллы, но и первой среди женщин сделала пять четверных прыжков в одной программе. «Чемпионат» точно не мог обойтись без этого культового проката в своей ностальгической рубрике о лучших выступлениях наших фигуристов последнего десятилетия.

Прокат будущего

Трусова с детства говорила, что Олимпийские игры – её главная цель в спортивной карьере. По словам девушки, чемпионаты мира и Европы проходят каждый год, а Олимпиада – раз в четыре. Спортсменка планировала идти на два цикла и завершать карьеру в 22 года, пройдя Игры в Пекине и в Милане. Когда смотришь на это сейчас, хочется добавить, что у жизни на всех людей точно есть свои собственные планы. Однако как минимум одна Олимпиада в карьере Александры всё-таки была, и можно сказать, что она закончилась для неё достаточно удачно.

Как и бывало в эру четверных прыжков, которую открыли русские фигуристки, настоящая борьба за медали начиналась только в произвольной программе. Это же произошло и в Пекине, когда Трусова остановилась после короткой на четвёртом месте. Подняться выше помешал тройной аксель, который не поддавался Саше весь сезон и с которого она ожидаемо упала в первый день соревнований. Однако вряд ли это заставило фигуристку опустить руки. Тем более что у Трусовой уже был богатый опыт, как падать с этого прыжка, но благодаря произвольной залетать в топ-3 на каждом из стартов. Только сейчас старт необычный – Олимпиада… Да и была бы Трусова довольна именно попаданием в призовую тройку?

Делать ничего не оставалось – надо было рисковать. С этим настроем Саша и вышла на соревновательный лёд, если судить по нескольким десяткам секунд на льду прямо перед прокатом, когда она продолжала разминать прыжки. Встав в характерную позу, фигуристка сосредоточилась, и это было заметно.

Александра Трусова Фото: РИА Новости

На её лице не промелькнула ни одна радостная эмоция, что было понятно, ведь буквально через несколько секунд Трусова уже исполнила сольный четверной флип. Правда, получила не такие высокие надбавки, как могла бы, так как судьи отметили на прыжке неясное ребро. Сделав несколько характерных движений руками, Саша уже зашла на следующий четверной – сальхов со сложным выездом. Этот прыжок был исполнен близко к идеалу и получил 3,19 балла в качестве надбавки. Буквально через 20 секунд после этого Саша зашла на ещё один четверной – тулуп. Однако спортсменке не удалось показать чисто исполненный выезд, из-за чего технические специалисты отняли от базовой стоимости элемента почти три балла.

Дальнейший каскад двойной аксель – тройной тулуп также был выполнен не чисто. Девушку повело на приземлении с последнего прыжка, на что тренер группы Тутберидзе Сергей Дудаков очень ярко отреагировал у бортика. Видимо, было грустно терять заветные баллы на таком лёгком элементе при заявленных пяти четверных. Дальше Трусова сделала два вращения. Саша никогда не славилась очень высокой второй оценкой и всегда выделялась технической составляющей, поэтому в целом получила здесь хорошие для себя баллы.

Вторая часть программы ознаменовалась сменой музыкального сопровождения – со словесной части на инструментальную с вокализом, что позволило зрителю сосредоточиться исключительно на прокате Саши. Именно в этот момент фигуристка показала свой фирменный элемент в хореосеквенции – кантилевер, а также набралась сил для исполнения оставшихся элементов программы.

Александра Трусова Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Фигуристка блестяще исполнила сложнейший каскад четверной лутц – тройной тулуп, став той, кто набрал за этот элемент больше всего баллов в истории. Следом пошёл последний четверной прыжок – ещё один лутц, но уже сольный. Трусова его также выехала, однако сделала это с недокрутом в четверть, поэтому элемент отминусовали на чуть меньше чем один балл от базовой стоимости.

Прямо в такт приземлённому прыжку началась третья часть программы, музыка в которой уже стала драйвовой, с ярко выраженным инструменталом, а также со словами. Тогда Саша сделала последний заявленный каскад – тройной лутц – ойлер – тройной сальхов. В этот момент уже упомянутый Сергей Дудаков победно вскинул руки, а Саша наконец-то первый раз за всю программу улыбнулась и, окрылённая этими эмоциями, резво пошла делать хорео, дорожку шагов и вращения. Игривая Круэлла де Виль появилась именно здесь, а завершила её образ Трусова уже ставшим известным жестом с поднятым кулаком.

Александра Трусова Фото: Annice Lyn/Getty Images

В итоге Александра подарила нам один из главных прокатов в истории фигурного катания, ведь пять четверных прыжков в одной программе до этого не делала ни одна из фигуристок. Зрители и эксперты остались в восторге, а Татьяна Тарасова даже назвала катание Саши «будущим фигурного катания».

Детская реакция

Однако, как часто бывает, в истории не всегда остаются только положительные моменты. Так случилось и с прокатом Трусовой, который буквально за несколько часов в глазах тренеров, спортсменов и фанатов из гениального превратился в тот, что обсуждают и с негативной стороны. Сразу после того, как Саша поняла, что не выиграла главное соревнование в своей жизни, отдав победу Анне Щербаковой, она в глубоко расстроенных чувствах начала плакать. И, как мы знаем, этот момент активно транслировали вещатели.

Так, весь мир услышал уже закрепившиеся за образом Саши известные фразы:

«Ненавижу! Никогда в жизни не вернусь на лёд! Я ненавижу этот спорт! Ненавижу всё это!.. У всех есть золотая медаль! А у меня нет. Я ненавижу этот спорт. Больше никогда в жизни… Я больше никогда в жизни не выйду на лёд. Это невозможно. Так нельзя! Так. Нельзя. Вы всё знали. Вы всё знали».

Александра Трусова Фото: РИА Новости

Как ни странно, именно это привлекло наибольшее внимание общественности. На этот счёт высказались многие известные люди фигурного катания. Татьяна Тарасова, ранее назвавшая прокат Трусовой гениальным, заявила Sport24: «Был хоть один судья, который поставил её на первое место? Не было. Наверное, сейчас в Саше говорит обида. Но винить во всем надо саму себя. Я считаю, программа Саши сделана на много лет вперёд. Она вообще ни с кем не сравнима. Если бы откатала чисто, золото правда было бы её. А если Саша катается грязно, то нет смысла о чём-то говорить и обижаться. Надо искать дерьмо в себе, а не в других, как говорил мой папа».

Про истерику после проката тренер высказалась отдельно: «Ничего особенного не произошло. Просто Трусова откатала свою программу, которую наверняка, знаете, как детям говорят: «Сделаешь пять чистых четверных – и у всех выиграешь». Это же всегда так, потому что это, конечно, рекорд. Ничего у неё такого не было. Абсолютно детская реакция».

Разгромно выступила Ирина Роднина, заявив «Собеседнику», что, несмотря на количество четверных, больше половины из них были сделаны нечисто: «Попытка не пытка. Видно, это плохо объяснили Саше Трусовой. В фигурном катании оценку ставят за чисто выполненный элемент. А если ты пытаешься выполнить элемент, но делаешь это не чисто, то твою оценку даже снижают. Поэтому все вопли, что она сделала пять четверных… Она чисто всего, может, два-три еле-еле сделала».

Она также назвала слова девушки после проката глупостью: «Глупости этой девочки я комментировать не хочу. Есть результаты, и они на бумаге. Золотые медали надо получать на катке».

Поддержало Трусову немного людей, однако в числе них была двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. Пожалуй, никто лучше Жени не знает, как это — проиграть главную медаль в своей карьере, к которой шёл всю жизнь: «Когда я увидела эмоции Саши, первым моим чувством была зависть, потому что она смогла себе позволить выплеснуть эти эмоции, а я — нет. Я очень сдержанно себя вела в 2018 году, когда узнала оценки. Но Сашкины эмоции полностью понимаю».

Здесь возникает закономерный вопрос: насколько правильно оценивать прокат фигуристки, связывая его с обидными словами, которые она могла сказать сразу после него в порыве гнева и усталости от происходящего? Реакция Саши никак не отменяет самого факта – она подарила зрителям исторический прокат, о котором будет вспоминать ещё множество поколений. Роднина сказала правильно – происходящее обжалованию не подлежит. А на льду у нас точно были пять приземлённых четверных. И этого у Саши никто никогда не отнимет, что изначально делает прокат и саму личность девушки легендарными в рамках фигурного катания.