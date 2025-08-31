«Это всего лишь другая иконка в углу». Чемпион Европы Смирнов — за нейтральный статус

До олимпийского отборочного турнира фигуристов в Пекине осталось совсем немного времени. Участие в соревновании примут Аделия Петросян и Пётр Гуменник, при этом в Китае, к сожалению, не будет чемпионов мира и бронзовых призёров Олимпийских игр Александра Галлямова и Анастасии Мишиной, а также опытных танцоров Александры Степановой и Ивана Букина.

На мастер-классе фигуристов клуба Тамары Москвиной в Игоре выступали как прошедший через политическое «сито» Гуменник, так и Мишина с Галлямовым, которых без объяснения причин оставили дома.

«Чемпионат» пообщался с тренером клуба Москвиной Александром Смирновым, чтобы узнать, в каком состоянии фигуристы находятся накануне олимпийского сезона, а также что специалист думает о самой практике выступления под нейтральным флагом.

«Двоих уже допустили до олимпийского отбора — небольшой шажок сделан»

– Какие впечатления у вас остались от мастер-класса? Редкий случай, когда не только стоите у бортика, но и сами выходите на лёд.

– Тамара Николаевна умеет удивлять, пригласила Юко Кавагути и заставила тряхнуть стариной. Очень неожиданно, приятно, давно не держались даже за руки, не то чтобы кататься вместе, делать поддержки.

– Не тренируетесь сейчас? Уже забытые ощущения от выступления?

– Нет времени, вообще не успеваю, много работы с ребятами. Помимо того, что мы трудимся с юниорскими парами в клубе Тамары Москвиной, я продолжаю работать в своём же клубе «Мастер», причём уже трое ребят, которые выступали сейчас на мастер-классе, это ученики Тамары Николаевны Москвиной, которые пришли из моего клуба. Это Константин Волков, он сейчас катается у Дмитрия Хромина, а также молодая пара Дарья Третьякова/Александр Саморуков – зажигательные охотники за привидениями.

Александр Смирнов с учениками Дарьей Третьяковой и Александром Саморуковым Фото: Рустам Имамов, «Чемпионат»

– В жизни не так часто сейчас пересекаетесь с Кавагути?

– Редко получается с ней встречаться, чаще видимся перед соревнованиями, она судит, а я привожу ребят – либо одиночников, либо парников – выступать.

Буквально перекидываемся с ней парой слов, но такого, чтобы где-то посидеть, поболтать, как раньше, сходить в театр – такого нет. Я хочу, но банально нет времени. То у Юко какие-то дела, то у меня. У всех много работы. Юко судит, а я тренирую.

– Какие ожидания от предстоящего сезона у ваших спортсменов?

– Очень бы хотелось, чтобы наши ребята, София-Диана Касинс с Александром Брегеем ворвались в сборную, оказались на пьедестале, поборолись за лидерство в сборной. Потому что пары серьёзные, мы только что вернулись с ними с контрольных прокатов в Новогорске, увидели соперников. Ребята тоже достойные, хорошие, но какие-то преимущества у нас есть, какие-то – у них.

– У вас была также пара Альбина Камалдинова/Дмитрий Родионов. Она распадается?

– Пара распадается, Дмитрий сейчас ищет себе партнёршу, а Альбина уже нашла себе мальчика из Санкт-Петербурга, они уже приступили к тренировкам и скатываются под руководством Артура Минчука.

– Если говорить про взрослых спортсменов, насколько нашим лидерам будет тяжело входить в очередной сезон без международных стартов? Всего двое прочувствуют их вкус.

– Почувствуют вдоволь. Но другие ребята тоже знают, зачем они катаются, какие цели они преследуют. Многие верят и ждут, что всё равно откроется окно на международные турниры.

Небольшой шажок уже был сделан, двоих допустили, верю, что дождёмся и полноценного допуска. Все болельщики будут рады, ждём с нетерпением.

– Аделии Петросян и Петру Гуменнику будет тяжело выступать на международном турнире после долгого отсутствия кого-либо из России уже три с лишним года? Прорывать дорогу в этот мир.

– Ребята справятся с этим на ура, я в них верю. Вы сами сегодня видели подготовку, Пётр в прекрасной форме, отличные программы, прекрасный тренерский состав. Он не молодой совсем человек, не совсем мальчишка.

Пётр уже бывал на международных соревнованиях. Уверен, что ни для него, ни для Аделии не составит труда взять себя в руки и выдать нужный результат. Возможно, менее эмоционально прокатать, но чище, чтобы набрать нужные баллы и спокойно отобраться на Игры.

– Вероятно, и Петросян, и Гуменнику стоит аккуратно подойти к отборочному турниру в Пекине и не чрезмерно рисковать, а уже в Милане показать максимум из своих возможностей?

– Верно подметили, в Пекине главное – выполнить технический момент с отбором. А в Милане на Олимпиаде катать уже наотмашь. Думаю, что так и будут тренеры настраивать ребят, они знают, что делать.

«Все начали понимать, что это была политика чистой воды»

– Вы наверняка часто общаетесь с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым. Насколько им тяжело было переживать всю историю с недопуском?

– Ребятам было тяжело всё это пережить, но, с другой стороны, у них были другие задачи. Александр получил травму, он лечился. У ребят была поставлена задача как можно скорее вернуться в строй, вернуть прежнее физическое состояние, все свои элементы, поставить новые программы. У них было очень много работы и банально не оставалось времени на всё это отвлекаться.

– То есть на фоне восстановления от травмы об Олимпиаде даже не думали?

– Не так сильно уже переживали на этот счёт, мысли о восстановлении закрыли все переживания. Буквально дали одно-два интервью на этот счёт и всё, ребята уже ушли восстанавливаться и потом приступили к тренировкам.

– На ваш взгляд, Мишина с Галлямовым смогут дотянуть до Олимпиады-2030?

– Очень бы этого хотелось, всё будет зависеть только от ребят, от их настроя. Опять же, и Тамара Николаевна, и я лично, и весь коллектив готовы помогать, поддерживать, делиться опытом – делать всё что угодно, только лишь бы поддержать ребят, помочь им с мотивацией.

Потому что все понимают, что класс у них очень высокий, и даже после травмы ребята очень красиво катаются, и презентация какая, и выбросы. Всё на месте.

– Всё больше видов спорта возвращается на международную арену. Это позитивный тренд?

– Прекрасная тенденция! И мне кажется, что все уже начинают понимать, что это всё была чистая политика. Чистой воды.

– Следили за другими видами спорта? За фехтованием, водными видами спорта…

– На сборах как раз были во время ЧМ по фехтованию, ЧМ по самбо, ЧМ по плаванию и другим водным видам. Болели за наших ребят, за девочек. Следим, конечно, наши пловцы большие молодцы, привезли столько медалей. Это успех!

– И про нейтральный статус в такой формации все уже забыли? Те же пловцы – в любом случае герои страны.

– Конечно, забыли! Это только какая-то другая иконка в углу экрана – и всё. Мы читаем фамилии, все читают и все прекрасно знают, прекрасно понимают, откуда этот спортсмен, где он выступал.

Мы часто видим и иконку другого флага в командах из других стран, но также понимаем, что это наши ребята. Всех знаем, все их знают. Они успели перейти в другие сборные, нашли такой выход, однако всё равно могут считаться представителями нашей спортивной школы, и все это понимают.

Конечно, когда развевается флаг России после победы, звучит гимн – это приятно, это незабываемые эмоции. Но главное – это тот факт, что наши российские спортсмены снова выступают и побеждают. И реализуют свой потенциал.