«Это было полнейшее неуважение». Рудковская пришла к Медведевой и разнесла Тутберидзе!

Лето в фигурном катании было насыщенным – и заканчивается оно настоящим костром. Наконец-то вышел новый выпуск шоу Евгении Медведевой «Бес комментариев» с особым спикером: в гостях у двукратной чемпионки мира побывала продюсер Яна Рудковская, жизнь которой уже давным-давно тесно связана с фигурным катанием.

В шоу Евгении Яна Александровна честно и открыто поделилась своим мнением насчёт огромного количества вещей – от подготовки выступления Билана с Плющенко на Евровидении до судов с «родителями-сектантами». Однако самая яркая часть, наверное, посвящена тренеру Этери Тутберидзе – сейчас спортсмены Евгения Плющенко постоянно конкурируют с её учениками на российских стартах.

«Чемпионат» собрал главные цитаты Рудковской о Тутберидзе – внизу много историй, которые Яна Александровна копила в себе почти четыре года.

Рудковская не забыла слова Тутберидзе в адрес Плющенко и указала ей на невежество

«Правильнее сказать, что у меня к ней неоднозначное отношение. У меня есть отношение к ней до её интервью, которое я увидела недавно, и после. Начну с последнего: мне прислали кусочек интервью, в нём Борисов задаёт такой же вопрос: «А какое оно, противостояние Плющенко и Тутберидзе?». Этери Георгиевна же, многозначительно смотря на ведущего, говорит: «А он есть?» Вот так отвечает на вопрос. Очень короткое предложение. На что Борисов, который даже не представляет, что такое фигурное катание, не знает все его подковёрные игры, отвечает: «Не знаю». Она в ответ: «И я не знаю».

«Плющенко… А он есть? Не знаю». Конечно, после этого интервью как я могу к ней относиться? Это как минимум странный ответ человека, который варится 24/7 в спорте, посвятил свою жизнь фигурному катанию. Безусловно, Евгений не является мастодонтом в тренерстве. Евгений является выдающимся российским одиночником и действительно мировой легендой спорта, самым титулованным спортсменом этого века и делит с Йиллисом Графстрёмом четыре олимпийские медали. У человека четыре олимпийские медали в четырёх различных Олимпиадах, 10 чемпионатов России, семь — Европы, три — мира, он выиграл четыре финала Гран-при. Ты можешь его не уважать как тренера или не считаться с ним как с тренером, но сказать про такого человека, который в спорте достиг… Ну, нет такого второго, да? Ты-то как раз в спорте ничего не достигла. Извини, я даже пыталась найти хоть одно её выступление. Тарасову Татьяну Анатольевну нашла, Мишина Алексея Николаевича с Москвиной Тамарой Николаевной нашла. Её я не нашла. Ты состоялась как тренер — молодец, никто не спорит. Но ты как можешь сказать про своего коллегу: «А он есть?»

Это странно. Почему? Потому что, если мы возьмём взрослых, всегда было противостояние, не один сезон: Муравьёва с Акатьевой, Муравьёва с Петросян. Прошлый сезон: Игнатов против Самсонова и Мозалёва. Среди юниоров: Алексахин и Сарновский против Федотова, Костылева против Базылюк и Двоеглазовой. Первое-второе места. То есть действительно постоянно идёт и на взрослых соревнованиях, и на юниорских стартах противостояние двух самых упоминаемых тренеров. К сожалению или к счастью, она это заслужила благодаря своей тренерской работе. Такое пристальное внимание к Евгению происходит за счёт того, что он — великий спортсмен, мол, получится или нет… Но всё-таки человек уже как-никак восемь лет тренирует, хотя мог бы ничего не делать и жить, положить денежки на счёт, сдать в аренду свои помещения и ничего не делать, однако человек работает.

Софья Муравьёва, Аделия Петросян и Камила Валиева на ЧР в Челябинске Фото: РИА Новости

Почему-то, когда Ярослав Хрулёв ушёл к Тутберидзе, никто не сказал, какой же он предатель, как же он мог покинуть великого Плющенко. Спокойно отпустили, сказали: «Ярослав, ты с нами был семь лет — конечно, иди». Но зато, когда к нам кто-то пришёл — это предательство, это ужас. Почему такие двойные стандарты, ребята? Мой муж тренировал пять лет Муравьёву, Хрулёва — семь лет. Огромное количество детей, которые сейчас у него тренируются. Он каждый божий день это делает. Почему я это знаю? Потому что у нас академия находится в 30 метрах от дома.

И если тебя спрашивают про человека, спортсмены которого занимают и первое, и второе места, а ты отвечаешь: «А он есть?» Я считаю, что это просто полнейшее неуважение. И вот такая Этери Тутберидзе – она мне непонятна.

Озвучен секрет Полишинеля: те, кого не берёт Тутберидзе, идут тренироваться к Плющенко

«У неё всё время считают, что кто-то кого-то переманивает. Никто никого не переманивает. Два года папа Саши Трусовой вёл переговоры с Евгением — Саша хотела уйти от Этери Георгиевны. Алёна Косторная, посмотрев, что Саша ушла, и, наверное, благодаря ещё Серёже Розанову, пошла за ним. Кто кого переманивал? Мы даём условия — люди приходят.

Огромное количество детей. Девочка пришла в прошлом году — Моногарова [Кира]. Они полгода не хотели давать зачётку. Мы всех подключали, в том числе федерацию, Евгений звонил и просил, мама звонила и просила. А у нас — пожалуйста. Попросили зачётку — сразу отдали. Какие проблемы? Парсегова [Арина] попросила зачётку — сразу отдали. Почему наши спортсмены, получается, к Этери Георгиевне все приходят, а мы всех переманиваем?

Этери Тутберидзе и Евгений Плющенко Фото: РИА Новости

И потом давай я открою небольшой секрет Полишинеля: майское окно, пошёл клич по всем городам и регионам, что можно перейти, мол, мы готовы к просмотру. И вот тогда огромное количество детей идёт к команде Этери Георгиевны. Они уже приходят к ней подготовленными спортсменами, которые три-три прыгают, четверные прыжки, три с половиной аксель. И, конечно, она видит, что они офигенные, она их берёт. И они соревнуются, крутятся в этой группе, и из них выживают, доходят до взрослых лучшие спортсмены.

Что, Серёжа Давыдов — плохой тренер? Кто знает Сергея Давыдова? Никто не знает, хотя 50% детей с ультра-си в этой стране воспитал Сергей. А потом они ему пишут посты: «Дорогая команда «Давыдов и Ко», спасибо за бесценно прожитые годы, что вы нас всему научили, но нам надо идти дальше». Куда идти дальше, друзья мои? Вас всему научили, вы обучились четверным прыжкам, всем тройным. Куда ещё лучше? За второй оценкой в команду Тутберидзе, так как она может воспитать олимпийских чемпионов.

Конечно, когда к ней со всей страны едут таланты и после они ещё отбирают, всё хорошо. Ты представляешь? И Сарновских она не взяла, и Титову, и Соню Муравьёву она не взяла. И вот те, кого не берёт Тутберидзе, идут к Плющенко. Это абсолютнейший факт».

Видит ли Рудковская позитивные стороны у Тутберидзе? Тренер всех «держит за яйца»

«Какая позитивная сторона у Этери Тутберидзе? Я прочитала её интервью и подписываюсь под каждым тезисом, особенно что касается отношений с родителями. У нас нет опции кому-то из родителей написать мне или Евгению. Есть огромное количество людей, методистов, администраторов, ассистентов, через которых мы общаемся. Мы полностью теперь закрыты от родителей. Поэтому теперь каждому родителю, который уходит, я дарю книгу. Точнее, две любимые книги. Первая — это «Сказка о золотой рыбке» Александра Сергеевича Пушкина. И вторая — «Золотая антилопа». В принципе, конец один и тот же у двух сказок. Чтобы вы, друзья мои, не остались у разбитого корыта. Потому что всё мало-мало-мало…

Прочитав интервью Тутберидзе, я её зауважала. Она была ноунеймом в спорте. Она не была «прыжковиком», она не прыгала, в отличие от Евгения, ультра-си, у неё не было ни одного титула в спорте, однако она смогла за счёт своего труда, за счёт того, что у неё классная коммуникация, менеджерская составляющая, создать прекрасную команду, где есть человек, который занимается прыжками, человек, который занимается программами. И она всё это менеджерит, прости за выражение, всех «держит за яйца». И они все работают, как и она.

Она абсолютнейший фанат фигурного катания, которая свою жизнь, как и Татьяна Анатольевна Тарасова, положила на этот спорт. Она живёт только работой, и она абсолютнейшая self-made woman в спорте, которая создала команду, выигравшую три последние Олимпиады».