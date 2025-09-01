Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Аделия Петросян, интересные факты о российской фигуристке: четверные прыжки, Армения, родители, риттбергер, аккредитации

Подъём без будильника, «Арцах» и любовь к допингу. 12 интересных фактов об Аделии Петросян
Анастасия Матросова
Аделия Петросян
Аудио-версия:
Комментарии
Собрали 12 пунктов, которые доказывают: Аделия — действительно уникальная фигуристка.

Совсем немного остаётся до олимпийского отборочного турнира в Пекине. Наши фигуристы – пока едва ли не единственные «зимники», у которых есть шанс выступить в Милане в феврале 2026-го, поэтому и к Петру Гуменнику, и к Аделии Петросян приковано колоссальное внимание.

Со СМИ нейтральные атлеты общаться во время турнира не могут, однако мы, журналисты, вполне можем рассказать о них всему миру. «Чемпионат» собрал в одном материале интересные факты об Аделии, причём не только о её спортивных, но и об обычных жизненных талантах. В чём-то из этого списка вы, возможно, даже увидите себя.

1. Добилась высот с Тутберидзе, но начинала не у неё

Первые шаги в фигурном катании Аделия делала не в группе Этери Тутберидзе и даже не в «Хрустальном». Петросян начинала в школе «Москвич» – сейчас это отделение на Волгоградском проспекте носит название «Легенда». Первым тренером Аделии стала Ирина Страхова – она работала с Элизабет Турсынбаевой, Кариной Акоповой и многими другими фигуристами, которые добились немало.

«Чемпионат» недавно беседовал с одним из первых наставников Аделии Алексеем Шеметом:
Какой была Аделия Петросян до группы Тутберидзе? Рассказывает один из её первых тренеров
Эксклюзив
Какой была Аделия Петросян до группы Тутберидзе? Рассказывает один из её первых тренеров

2. Сама захотела пойти в фигурное катание, когда ей было два (!) года

Всему виной «Ледниковый период». В те годы шоу было очень популярным, и его просмотр породил в маленькой девочке желание выйти на лёд. Тогда Аделии было всего два года! Родители подождали пару лет, но порыв никуда не делся, и Петросян всё же отвели в школу.

«Если я не ошибаюсь, то как-то раз увидела передачу «Ледниковый период». Взрослые выступали, мне прямо понравилось, как они катались, делали поддержки. И мне тоже захотелось попробовать. Мой детский разум захотел», – рассказывала о начале своей карьеры Аделия.

3. Каталась под «Арцах», но отказалась переходить в сборную Армении

В сезоне–2020/2021 Аделия выступала с произвольной программой под известную армянскую композицию «Арцах». Фигуристке это близко – она сама наполовину армянка по линии папы. Отмечали, что Аделии даже предлагали выступать за сборную Армении, однако фигуристка не стала никуда переходить – она будет кататься только за Россию.

4. Исполняла четыре разных элемента ультра-си в программах

На соревнованиях Аделия радовала болельщиков сразу четырьмя разными элементами ультра-си. Она успешно собирала 4Lo, 4T, 4F, а также 3A – как в короткой, так и в произвольной программе. Четверной риттбергер и четверной флип Аделия исполняла не так часто, а вот тулуп и аксель – её хорошие друзья, которые принесли не одну золотую медаль за прошедшие несколько сезонов.

Мы посчитали актуальную статистику по ультра-си у Аделии:
32 успешных ультра-си за цикл! Чем Аделия Петросян будет удивлять на Олимпиаде?
32 успешных ультра-си за цикл! Чем Аделия Петросян будет удивлять на Олимпиаде?

5. Есть прыжок, который Аделия не любит — это сальхов

При своей разносторонности в плане прыжков Аделия признавалась, что меньше всего ей нравится сальхов, этот прыжок просто неудобен. При этом на тренировках Петросян собирала даже четверной сальхов – это получилось случайно и благодаря порыву души.

«Совершала ли я на эмоциях резкие поступки? Конечно. Допустим, на четверной сальхов я пошла и с первого раза прыгнула на эмоциях. Просто какой-то день был такой. Шла тренировка, прыгали по заданиям. И вот тренеры просят прыгнуть тройной сальхов или, кто умеет, четверной. Я внезапно думаю: «А дай-ка я попробую». Вжих — и выехала!» – рассказывала Аделия Sport24.

6. Первая фигуристка, которая чисто сделала четверной риттбергер на соревнованиях — и до сих пор единственная

Аделия – поистине уникальная фигуристка, потому что только ей из всех ныне известных одиночниц удалось приземлить на официальном старте четверной риттбергер. Это случилось в декабре 2021 года. Это достижение не является мировым, поскольку соревнования были внутрироссийскими – но за четыре года никто на мировой арене так и не смог повторить успех Аделии, так что она может предпринять попытки вписать своё имя в историю квадов уже по версии ISU.

7. Аделия настолько миниатюрная, что её не поднимает грузовой лифт

Этим интересным фактом поделилась команда фигурной Лиги чемпионов «Тихоокеанские сивучи» (кстати, что там с Лигой чемпионов?..). Вес Аделии настолько небольшой, что фигуристку просто не чувствует грузовой лифт – нужно утяжеление.

8. Папа Аделии — не скрипач Тигран Петросян

Ещё один факт от «Сивучей» – отца фигуристки действительно зовут Тигран Петросян, но он просто полный тёзка известного скрипача Тиграна Петросяна.

9. Для создания образа в произвольной программе Yo Soy Maria приглашали визажиста

Визуальные образы и макияж для всех своих программ Аделия прорабатывала самостоятельно – и каждый раз перед выступлением красится сама. Исключением стала только одна программа, знаковая для фигуристки – танго Yo soy Maria:

«На произвольную программу — я не буду скрывать – мы каждый раз приглашали визажиста, потому что для меня такой макияж немного сложен, особенно нарисовать эти длинные ровные стрелки. Я сильно волнуюсь перед произвольной программой, поэтому здорово, что мне помогали с макияжем, я за него была всегда спокойна».

Аделия Петросян

Аделия Петросян

Фото: РИА Новости

10. Аделия обладает уникальным талантом — просыпается в точное время без будильника

Уникальные таланты есть у фигуристки не только на ледовой площадке. Фигуристка признавалась в интервью журналу «Мир фигурного катания», что умеет просыпаться без будильника. Спортсменка признавалась, что она скорее жаворонок, потому что легко встаёт по утрам:

«У меня есть такая особенность: я могу без будильника просыпаться точно по времени, когда надо. Ещё бывает, что я просыпаюсь сама в одно и то же время, например, в 7.07. И так может долго продолжаться, пока я случайно не встану в другое время».

11. Аделия признавалась, что она шопоголик

В одном из интервью у фигуристки спрашивали – какую мечту она бы осуществила, если бы её можно было оплатить одним касанием? «Я шопоголик – одним касанием не получилось бы», – отвечала фигуристка с улыбкой.

Во влоге Алины Загитовой для Первого канала фигуристка признавалась: «Топ последних импульсивных покупок? Косметический магазин – там всегда очень много покупок. Либо у нас было три доставки на дом с одеждой».

12. За все свои старты Аделия не выбросила ни одной аккредитации

Это действительно так – интересным фактом делилась команда «Сивучей». Фигуристка хранит аккредитации со всех стартов, а в последние годы её фотографии начали появляться на аккредитациях крупных российских стартов.

С этим связана одна забавная история: на этапе Гран-при в Москве у Аделии спросили в микст-зоне, каково ей, когда её изображение везде – на афишах, баннерах и даже на аккредитации персонала. В ответ на это Петросян пошутила, что фотография, которую выбрали – ужасная и что в программе у неё даже нет такого лица: «Даниил Маркович сказал, что человек, который выбирал фотографию, ненавидит фигурное катание».

Верим, что совсем скоро коллекцию Аделии пополнят новые аккредитации с долгожданных международных турниров.

Собрали и интересные факты о Петре Гуменнике, который тоже готовится выступать в Пекине:
Корочка медсестры, любовь к ценным бумагам и стратегия. Интересные факты о Петре Гуменнике
Корочка медсестры, любовь к ценным бумагам и стратегия. Интересные факты о Петре Гуменнике
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android