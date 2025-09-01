Подъём без будильника, «Арцах» и любовь к допингу. 12 интересных фактов об Аделии Петросян

Совсем немного остаётся до олимпийского отборочного турнира в Пекине. Наши фигуристы – пока едва ли не единственные «зимники», у которых есть шанс выступить в Милане в феврале 2026-го, поэтому и к Петру Гуменнику, и к Аделии Петросян приковано колоссальное внимание.

Со СМИ нейтральные атлеты общаться во время турнира не могут, однако мы, журналисты, вполне можем рассказать о них всему миру. «Чемпионат» собрал в одном материале интересные факты об Аделии, причём не только о её спортивных, но и об обычных жизненных талантах. В чём-то из этого списка вы, возможно, даже увидите себя.

1. Добилась высот с Тутберидзе, но начинала не у неё

Первые шаги в фигурном катании Аделия делала не в группе Этери Тутберидзе и даже не в «Хрустальном». Петросян начинала в школе «Москвич» – сейчас это отделение на Волгоградском проспекте носит название «Легенда». Первым тренером Аделии стала Ирина Страхова – она работала с Элизабет Турсынбаевой, Кариной Акоповой и многими другими фигуристами, которые добились немало.

2. Сама захотела пойти в фигурное катание, когда ей было два (!) года

Всему виной «Ледниковый период». В те годы шоу было очень популярным, и его просмотр породил в маленькой девочке желание выйти на лёд. Тогда Аделии было всего два года! Родители подождали пару лет, но порыв никуда не делся, и Петросян всё же отвели в школу.

«Если я не ошибаюсь, то как-то раз увидела передачу «Ледниковый период». Взрослые выступали, мне прямо понравилось, как они катались, делали поддержки. И мне тоже захотелось попробовать. Мой детский разум захотел», – рассказывала о начале своей карьеры Аделия.

3. Каталась под «Арцах», но отказалась переходить в сборную Армении

В сезоне–2020/2021 Аделия выступала с произвольной программой под известную армянскую композицию «Арцах». Фигуристке это близко – она сама наполовину армянка по линии папы. Отмечали, что Аделии даже предлагали выступать за сборную Армении, однако фигуристка не стала никуда переходить – она будет кататься только за Россию.

4. Исполняла четыре разных элемента ультра-си в программах

На соревнованиях Аделия радовала болельщиков сразу четырьмя разными элементами ультра-си. Она успешно собирала 4Lo, 4T, 4F, а также 3A – как в короткой, так и в произвольной программе. Четверной риттбергер и четверной флип Аделия исполняла не так часто, а вот тулуп и аксель – её хорошие друзья, которые принесли не одну золотую медаль за прошедшие несколько сезонов.

5. Есть прыжок, который Аделия не любит — это сальхов

При своей разносторонности в плане прыжков Аделия признавалась, что меньше всего ей нравится сальхов, этот прыжок просто неудобен. При этом на тренировках Петросян собирала даже четверной сальхов – это получилось случайно и благодаря порыву души.

«Совершала ли я на эмоциях резкие поступки? Конечно. Допустим, на четверной сальхов я пошла и с первого раза прыгнула на эмоциях. Просто какой-то день был такой. Шла тренировка, прыгали по заданиям. И вот тренеры просят прыгнуть тройной сальхов или, кто умеет, четверной. Я внезапно думаю: «А дай-ка я попробую». Вжих — и выехала!» – рассказывала Аделия Sport24.

6. Первая фигуристка, которая чисто сделала четверной риттбергер на соревнованиях — и до сих пор единственная

Аделия – поистине уникальная фигуристка, потому что только ей из всех ныне известных одиночниц удалось приземлить на официальном старте четверной риттбергер. Это случилось в декабре 2021 года. Это достижение не является мировым, поскольку соревнования были внутрироссийскими – но за четыре года никто на мировой арене так и не смог повторить успех Аделии, так что она может предпринять попытки вписать своё имя в историю квадов уже по версии ISU.

7. Аделия настолько миниатюрная, что её не поднимает грузовой лифт

Этим интересным фактом поделилась команда фигурной Лиги чемпионов «Тихоокеанские сивучи» (кстати, что там с Лигой чемпионов?..). Вес Аделии настолько небольшой, что фигуристку просто не чувствует грузовой лифт – нужно утяжеление.

8. Папа Аделии — не скрипач Тигран Петросян

Ещё один факт от «Сивучей» – отца фигуристки действительно зовут Тигран Петросян, но он просто полный тёзка известного скрипача Тиграна Петросяна.

9. Для создания образа в произвольной программе Yo Soy Maria приглашали визажиста

Визуальные образы и макияж для всех своих программ Аделия прорабатывала самостоятельно – и каждый раз перед выступлением красится сама. Исключением стала только одна программа, знаковая для фигуристки – танго Yo soy Maria:

«На произвольную программу — я не буду скрывать – мы каждый раз приглашали визажиста, потому что для меня такой макияж немного сложен, особенно нарисовать эти длинные ровные стрелки. Я сильно волнуюсь перед произвольной программой, поэтому здорово, что мне помогали с макияжем, я за него была всегда спокойна».

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

10. Аделия обладает уникальным талантом — просыпается в точное время без будильника

Уникальные таланты есть у фигуристки не только на ледовой площадке. Фигуристка признавалась в интервью журналу «Мир фигурного катания», что умеет просыпаться без будильника. Спортсменка признавалась, что она скорее жаворонок, потому что легко встаёт по утрам:

«У меня есть такая особенность: я могу без будильника просыпаться точно по времени, когда надо. Ещё бывает, что я просыпаюсь сама в одно и то же время, например, в 7.07. И так может долго продолжаться, пока я случайно не встану в другое время».

11. Аделия признавалась, что она шопоголик

В одном из интервью у фигуристки спрашивали – какую мечту она бы осуществила, если бы её можно было оплатить одним касанием? «Я шопоголик – одним касанием не получилось бы», – отвечала фигуристка с улыбкой.

Во влоге Алины Загитовой для Первого канала фигуристка признавалась: «Топ последних импульсивных покупок? Косметический магазин – там всегда очень много покупок. Либо у нас было три доставки на дом с одеждой».

12. За все свои старты Аделия не выбросила ни одной аккредитации

Это действительно так – интересным фактом делилась команда «Сивучей». Фигуристка хранит аккредитации со всех стартов, а в последние годы её фотографии начали появляться на аккредитациях крупных российских стартов.

С этим связана одна забавная история: на этапе Гран-при в Москве у Аделии спросили в микст-зоне, каково ей, когда её изображение везде – на афишах, баннерах и даже на аккредитации персонала. В ответ на это Петросян пошутила, что фотография, которую выбрали – ужасная и что в программе у неё даже нет такого лица: «Даниил Маркович сказал, что человек, который выбирал фотографию, ненавидит фигурное катание».

Верим, что совсем скоро коллекцию Аделии пополнят новые аккредитации с долгожданных международных турниров.