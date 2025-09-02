Что такое вращения в фигурном катании

Помимо прыжков, в фигурном катании много важных элементов, которые входят в арсенал спортсмена и определяют его профессиональный уровень. Вращения — один из них. Они не только приносят солидную сумму баллов и улучшают итоговую оценку, но и делают прокаты фигуристов красивее.

Давайте разберёмся, что такое вращения и какими они бывают.

Вращения в фигурном катании: что это

В фигурном катании вращения — это неотъемлемая часть программы. Судейская система различает несколько видов вращений: стоя, сидя, либелу, заклон и комбинированное. Для каждого из этих элементов существуют варианты с прыжковым заходом и со сменой ноги, которые оцениваются выше. В парном катании также учитывается совместное вращение – оно может быть простым или со сменой ноги.

В одиночном катании предусмотрено три вращения в короткой программе: комбинированное со сменой ноги и использованием как минимум трёх основных позиций, прыжок во вращение (волчок или либела), а также заклон для женщин и вращение со сменой ноги в позиции, отличной от позиции прыжка во вращение, для мужчин; в произвольной программе не более трёх вращений: комбинированное со сменой ноги, прыжок во вращение и вращение без смены позиции.

В парном катании предусмотрено одно парное вращение в короткой программе и одно парное и одно раздельное вращение в произвольной.

Михаил Коляда исполняет либелу Фото: РИА Новости

Либела

Либела — это вращение, при котором свободная нога спортсмена находится сзади, а колено поднято выше бедра. Такую позу часто называют «ласточкой». Во время выполнения элемента обе ноги фигуриста должны быть прямыми. Свободную ногу нужно поднять до уровня бедра или выше, а корпус держать параллельно льду. Положение рук может быть разным. В классическом варианте они параллельны корпусу, а голова находится на одной линии с корпусом или поднята вверх.

Сложные вращения в фигурном катании помогают фигуристам получить высокие оценки, поэтому спортсмены добавляют в базовые элементы новые детали. Один из вариантов усложнения — либела вперёд. В этом случае линия плеч фигуриста должна быть параллельна льду.

Ещё один вариант — либела в сторону. В этом случае элемент отличается от стандартного вращения тем, что плечи находятся в вертикальном положении (перпендикулярно льду). Такое вращение также называют «бубликом» или «кольцом» из-за положения руки и свободной ноги, которые образуют круг.

Третья сложная позиция — либела вверх. В этом случае спортсмен выворачивает плечи сильнее, чем в вертикальном положении, и смотрит вверх.

Евгения Медведева выполняет вращение волчок Фото: РИА Новости

Волчок

Волчок — элемент, исполняя который фигурист располагает верхнюю поверхность бедра опорной ноги параллельно льду, при этом находясь в положении сидя. В противном случае такое вращение засчитано техническим специалистом не будет.

В классическом исполнении волчка спортсмен может вытянуть вперёд свободную ногу. При этом он должен сделать сильный замах левой рукой и плечом. Когда начинается вращение, правая рука также движется влево. В этот момент фигурист сгибает левую ногу в колене и отводит туловище назад. Затем он делает мах свободной ногой, а опорная нога выполняет шаг «тройку», после чего начинается вращение. Элемент делается на передней части конька.

Существует несколько сложных вариаций вращения волчка, которые различаются положением свободной ноги. В первом случае нога находится спереди, а корпус во время вращения максимально приближен к вытянутой ноге. Эта комбинация называется «складка».

В другом — нога находится в стороне, это называется «собачка» или «ломаный волчок». Для выполнения этой вариации фигурист должен развернуть корпус и вытянуть ногу в сторону.

Третья сложная позиция — нога сзади. Фигурист ставит свободную ногу назад, удерживая её рукой. Эта вариация называется «грибок».

Анна Щербакова исполняет бильман Фото: РИА Новости

Стоя (винт, бильман, заклон)

Вращения стоя — самые многочисленные в фигурном катании. Такие позы, как винт, бильман, заклон и подобные им, считаются элементами этой категории. Вращение стоя считается выполненным, если во время него опорная нога находится в вытянутом или слегка согнутом положении. Главное отличие — позиция не должна повторять либелу.

Для выполнения вращения можно добавлять сложные элементы. Один из них — наклон вперёд. Это позволяет изменить баланс во время вращения. Разновидностью такого вращения является «гвоздик» — когда туловище наклонено вперёд параллельно льду, а свободная нога находится на шее. Элемент должен выполняться на одном месте без смещения.

Другой вариант — вращение в сторону. В этом случае свободная нога поднимается вверх сбоку, нарушая баланс во время выполнения элемента. Корпус может быть наклонён в сторону этой ноги. Похожая позиция — стоя прямо, когда фигурист ставит вытянутую вверх ногу перед собой.

Одно из самых красивых вращений в фигурном катании с прогибом — бильман — также относится к сложным элементам. Свободная нога фигуриста должна быть максимально поднята вверх и удерживаться за лезвие конька.

Заклон отличается от обычного вращения стоя, хотя и является его разновидностью. Фигурист должен сильно наклонить корпус назад. Нога при этом может быть наклонена в сторону или отведена назад. Как правило, бильман и заклон выполняют женщины. Но многие мужчины-одиночники также умеют делать эти элементы.

Исключение из правил

Эксперименты фигуристов иногда приводят к созданию новых элементов, которые не подходят ни под одно из вышеперечисленных определений. Тогда вращение считается небазовой позицией — оно может быть исполнено один раз в составе комбинированного вращения.

Стоимость вращений в фигурном катании

Техника вращения в фигурном катании оценивается по нескольким критериям:

скорость и ускорение,

время центровки,

сбалансированность,

количество оборотов,

позиция,

оригинальность,

контроль,

соответствие музыке.

В парном катании ещё учитываются идентичность позиций партнёров, стабильность расстояния между фигуристами, лёгкость, плавность и непрерывность.

Кроме того, вращения получают уровни исполнения, от которых зависит итоговая оценка. Всего их четыре — количество характерных признаков соответствует номеру уровня. Среди таких черт: сложность варианта, смена ноги, прыжок во время вращения без смены ноги, смена позиции на одной ноге, сложность захода во вращение, отчётливость смены ребра конька, вращение в разных направлениях, увеличение скорости, более восьми оборотов.

Стоимость вращения либела

Либела базового уровня оценивается в 1,10 балла. Первого — в 1,40, второго — в 1,80, третьего — в 2,30, четвёртого — в 2,60. Прыжок добавляет 0,5 балла, а смена ноги — 0,6. Всё это без учёта надбавки GOE.

Стоимость вращения волчок

Волчок базового уровня стоит 1,10 балла. Первого — 1,30, второго — 1,60, третьего — 2,10, четвёртого — 2,50. Смена ноги приносит дополнительные 0,5 балла, а прыжок — 0,6.

Стоимость вращений стоя

Базовая позиция стоя принесёт фигуристу 1,00 балла. Позиция первого уровня — 1,20, второго — 1,50, третьего — 1,90, четвёртого — 2,40.

Базовый заклон оценивается в 1,20 балла. Заклон первого уровня — в 1,50, второго — в 1,90, третьего — в 2,40, четвёртого — в 2,70.

Дополнительные полбалла фигурист может получить за вращение с прыжком, если есть смена ноги — это тоже может принести 0,5 балла.

В парном катании либела может принести от 1,7 до 3,5 балла за вращение без смены позиции, со сменой — от 1,8 до 3,5, а комбинированный элемент — от 2,5 до 4,5. Элемент волчок оценивает по такой же схеме, равно как и вращение стоя.