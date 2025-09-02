Вернулся, довёл до слёз Тарасову и победил. Ковтун на ЧР-2019 в Саранске не мог проиграть

В истории нашего фигурного катания не так много красивых возвращений. Просто взять и снова с головой окунуться в этот вид спорта после большого перерыва очень сложно. И такое смогли сделать единицы. Среди них — четырёхкратный чемпион России Максим Ковтун. Он думал завершать карьеру, занимался музыкой, но всё же решил вернуться – и сделал это триумфально.

Произвольная программа Ковтуна на чемпионате России в Саранске стала одним из самых ярких моментов турнира. А его четвёртое в карьере золото национального первенства — справедливой наградой за труды, которые проделал Максим. За это выступление ученика Елены Буяновой по праву попало в рубрику «Чемпионата» о ярчайших прокатах российских фигуристов за последнее десятилетие.

Сложная подготовка

Ковтун действительно много работал. Его подготовка к сезону-2018/2019 получилась достаточно скомканной. Ещё в апреле 2018 года Максим в социальных сетях объявил о своём возвращении. Однако в сезон он вошёл не так, как другие фигуристы: его первый турнир был аж в ноябре. Там у спортсмена, мягко говоря, получилось не очень: были ошибки в обеих программах.

А впереди Максима на четвёртом этапе Кубка России оказался 16-летний Пётр Гуменник. Однако Ковтун не сдался: понимал, что для результата необходимо много работать над собой. К тому же этот турнир стал для него первым за год!

«Были помарки, но это был первый старт после года, когда я не надевал коньки. Никаких соревнований, тренировок, даже шоу. Форму только набирал, однако шёл вперёд», – сказал Ковтун после Кубка России.

Пятый этап Макс уже выиграл – и отобрался на национальное первенство. При этом он активно работал над собой, сбрасывал вес – к чемпионату России ему удалось скинуть аж 17 кг. Но всё же фаворитом его назвать было нельзя — уж слишком много Ковтун пропустил. И в него мало кто верил на тот момент — будем честны.

Стартовая поза Максима Ковтуна в программе «Кармен» Фото: РИА Новости

Банальная «Кармен»

Короткую программу Максим неожиданно выиграл — и это с падением на тройном акселе! Всё потому, что каскад из четверного сальхова и тройного тулупа у Ковтуна получился чисто, также он шикарно исполнил четверной тулуп. Правда, тогда среди 16 участников мужского турнира без падений выступил только один…

Тем не менее основная борьба должна была пройти в произвольной программе: между Ковтуном и его соперником, Михаилом Колядой. Примечательно, что оба фигуриста выбрали «Кармен», которая стала настоящим трендом того сезона. Эта же тема была утверждена для произвольной программы олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Однако на том турнире была лишь одна триумфальная «Кармен» — и её исполнил именно Максим.

Постановщиком выступил Пётр Чернышев. Музыку лично одобрила Татьяна Тарасова, которая всегда относилась к Ковтуну с особым трепетом и периодически участвовала в его тренировочном процессе.

«Получилось интересно. Во всяком случае, ни одного человека из тех, кто её видел вживую, она не оставила равнодушным. Получилось так: я работал с Чернышевым на катке, была уже глухая ночь. В какой-то момент мы остановились у борта, и я спросил Петю, помнит ли он программу Плющенко, которую тот катал в 2002 году, и можно ли вообще её брать, вдруг на этот счёт существуют какие-то ограничения?

Почему-то у меня сложилось ощущение, что со времён Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити эту версию «Кармен» никто не использовал. А проверить это, стоя на льду среди ночи, я, естественно, не мог. Петя задумался и ответил, что тоже не вспомнит, брал ли кто конкретно эту музыку, однако сказал, что готов попробовать сделать программу. Для большей уверенности мы решили прямо со льда позвонить Тарасовой – она тогда была в Америке. Татьяна Анатольевна сразу сняла трубку, я, помню, даже удивился столь быстрой реакции.

Соответственно, стал ей говорить, что мне дико нравится эта музыка, что я её готов слушать целыми сутками, но не знаю, можно ли мне её взять. Она отвечает: «Сынок, я на эту музыку ставила программы ещё своим танцорам. Бери и не думай в чём-то сомневаться, я обеими руками за», – рассказал Ковтун «РИА Новости Спорт».

Триумфальный прокат

На произвольную программу Макс вышел лидером после короткой — им и остался. В прокате фигурист боролся за каждый элемент, однако нельзя сказать, что всё шло гладко. К первому четверному тулупу он прицепил не тройной, а двойной тулуп, затем чисто сделал сальхов и пошёл на третий квад — но сольный четверной тулуп Ковтуну не покорился.

Однако программу фигурист не бросил — хоть и было видно, что Максим нервничает. Дорожка вышла на третий уровень, на сольном тройном акселе случилась небольшая помарка. Но трудности заставили Ковтуна собраться и не отпускать оставшиеся элементы: секвенцию из тройного акселя и тройного тулупа, каскад лутц — ойлер — сальхов. Вращения фигурист также сделал на высший уровень и вскинул руки кверху после последнего из них. Было понятно, что это победа.

Своим катанием Ковтун довёл до слёз Татьяну Тарасову, которая не могла не переживать за такого талантливого фигуриста.

«Я так рада, что он вернулся. Как тебе (обращаясь к Алексею Ягудину) нельзя было не выиграть Олимпийские игры, ему нельзя, чтобы у него не получилось. Это не только катания касается, а вообще всего. И низкий поклон Елене Буяновой, что она взяла его обратно. Это признак великого тренера», — сказала Тарасова в прямом эфире.

Максим Ковтун после выступления в произвольной программе. Фото: РИА Новости

Счастлива была и Елена Буянова, которая приняла Ковтуна после его скитаний, раздумий и попыток кататься с другими специалистами.

«Я очень счастлива! Это настоящее, безоговорочное возвращение. Я Макса поздравляю, что его цели сбываются, и надеюсь, что на этом он не остановится. Мало кто верил в его возвращение. Но наша вера в него и его труд привели к такому результату. Макс, с возвращением тебя!» — сказала Буянова о своём ученике.

Это было действительно триумфальное возвращение, подающее надежды на светлое будущее. То, что случилось потом, значения не имеет. Тогда в Саранске Макс стал лучшим и доказал всем, что ещё на многое способен. Ковтун выиграл чемпионат России с лучшей за последние три года суммой, которая сравнима с самыми крутымии в том сезоне прокатами от Юдзуру Ханю и Нэйтана Чена. И этот момент у фигуриста уже никто и никогда не отнимет.