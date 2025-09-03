Скидки
Квалификационный турнир в Пекине к Олимпиаде-2026 в Милане, бывшие россияне, сменившие гражданство, соперники Петросян и Гуменника

В Пекине выступит больше двух россиян! В списке — около 20 фигуристов-выходцев из РФ
Соня Касаткина
В Пекине выступит больше двух россиян!
Аудио-версия:
Комментарии
Разбираемся, кто составит конкуренцию Гуменнику и Петросян. А кто поборется за медали в парах и танцах.

Уже 19 сентября стартует главное соревнование последних лет для российских поклонников фигурного катания — квалификационный турнир к Олимпийским играм 2026 года. В Пекине на три дня соберётся множество спортсменов. От сборной России в статусе нейтральных атлетов заявлены двукратная чемпионка России Аделия Петросян и двукратный победитель финала Гран-при Пётр Гуменник. Однако на этом российские фигуристы не заканчиваются: в опубликованных списках участников можно найти более 20 спортсменов, родившихся в России.

Женщины

Анастасия Губанова (Грузия)

Анастасия Губанова (Грузия)

Фото: Tim Clayton/Getty Images

Настя — безусловно, самая успешная и титулованная бывшая россиянка, которая попала на квалификационный турнир практически случайно из-за неудачного выступления на чемпионате мира 2025 года, где разыгрывались прямые квоты на Олимпиаду-2026. Губанова завоевала главный титул в своей карьере — чемпионство Европы — уже после запрета на участие россиян в международных соревнованиях. Кроме того, на европейском первенстве она дважды становилась серебряным призёром. Этот опыт позволит Анастасии бороться за самые высокие места.

Анастасия Грачёва (Молдавия)

Анастасия Грачёва (Молдавия)

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Фигуристка родилась в столице России и долгое время выступала за эту страну. Она выходила на лёд вместе с Алиной Загитовой, Евгенией Медведевой и Анной Щербаковой, однако конкурировать с ними не могла. Переход в 2021 году в сборную Молдавии открыл девушке дорогу на крупные турниры. Она смогла принять участие в чемпионатах мира и Европы, где, правда, занимала места, начиная с 28-го.

Антонина Дубинина (Сербия)

Антонина Дубинина (Сербия)

Фото: International Skating Union via Getty Images

Девушка является самой возрастной участницей турнира в Пекине. Она родилась в 1996 году в Москве, и сейчас ей 28 лет. Представляя ЦСКА, Антонина тренировалась под руководством известного специалиста Светланы Соколовской, а её хореографами были Никита Михайлов и Мария Бутырская. На международных соревнованиях Дубинина трижды выступала за Россию, а в 2016 году переехала в Сербию. С тех пор она приняла участие в одном чемпионате мира и шести чемпионатах Европы.

Мужчины

Семён Данилянц (Армения)

Семён Данилянц (Армения)

Фото: Tim Clayton/Getty Images

Спортсмен родился в Москве в 2006 году. В 2021 году он перешёл в сборную Армении, однако продолжает жить и тренироваться в российской столице в команде Александра Волкова. На чемпионатах мира он выступал дважды, заняв 22-е и 37-е места, а на чемпионате Европы — 17-е место.

Георгий Рештенко (Чехия)

Георгий Рештенко (Чехия)

Фото: Tim Clayton/Getty Images

Фигурист родился в Санкт-Петербурге, гле начал тренироваться в группе Евгения Рукавицына. Под его руководством Георгий выиграл чемпионат города. В 2017 году вся семья фигуриста переехала в Прагу, и он сменил спортивное гражданство на чешское. Сейчас Рештенко тренируется под руководством призёра чемпионата Европы, соотечественника Михала Бржезины. При этом фигурист продолжает числиться студентом Университета Лесгафта в Санкт-Петербурге.

Генрих Гартунг (Германия)

Генрих Гартунг (Германия)

Фото: International Skating Union via Getty Images

Фигурист родился в 2007 году в Нижнем Тагиле и сменил спортивное гражданство только в 2024 году. В сезоне-2024/2025 он выступил на этапе юниорского Гран-при в Любляне, где взял бронзовую медаль. Таким образом, Генрих стал первым немцем, которому удалось добиться такого результата. Ранее в интервью «Чемпионату» Гартунг отметил, что ещё не получил немецкий паспорт, необходимый для участия в Олимпийских играх. При этом он не слишком расстроится, если не успеет оформить его вовремя, так как, будучи молодым спортсменом, рассчитывает выступить на нескольких Олимпиадах.

Александр Власенко (Венгрия)

Александр Власенко (Венгрия)

Фото: Tim Clayton/Getty Images

Фигурист родился в Тюмени в 2004 году и до 2018 года выступал за Россию. Однако, не добившись значительных успехов на родине, Александр в 2021 году принял решение перейти в сборную Венгрии. С тех пор он трижды участвовал в чемпионатах мира и Европы, а также трижды становился чемпионом Венгрии.

Спортивные пары

Карина Акопова и Никита Рахманин (Армения)

Карина Акопова и Никита Рахманин (Армения)

Фото: РИА Новости

Пара выступала под российским флагом до мая 2025 года, в том числе участвовала в национальных турнирах в период отстранения от международных соревнований. В конце сезона-2024/2025 Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) без проблем разрешила спортсменам перейти в новую сборную. Первым турниром для пары под другим флагом стал американский «челленджер», который проходит в эти дни.

Камий и Павел Ковалёв (Франция)

Камий и Павел Ковалёв (Франция)

Фото: International Skating Union via Getty Images

Самая опытная французская пара уже давно состоит в браке и выступает под одной фамилией за сборную Франции. Однако до переезда в Анже Павел выступал за сборную России. Он родился в 1996 году в Санкт-Петербурге, сначала участвовал в соревнованиях в мужском одиночном разряде, а затем – в парном катании под руководством Людмилы Великовой. Именно неудачные результаты стали причиной его решения переехать.

Танцы на льду

Кристина Добросердова и Алессандро Пеллегрини (Армения)

Кристина Добросердова и Алессандро Пеллегрини (Армения)

Фото: International Skating Union via Getty Images

Кристина родилась в 2006 году в столице России и долгое время выступала за нашу страну. Однако неудачные результаты побудили её перейти в сборную Армении, где она сформировала пару с партнёром итальянского происхождения. Вместе они выступили на чемпионате мира среди юниоров, заняв 21-е место из 31.

Ангелина Кудрявцева и Илья Каранкевич (Кипр)

Ангелина Кудрявцева и Илья Каранкевич (Кипр)

Фото: International Skating Union via Getty Images

Ангелина родилась в Люберцах, Илья — в Тюмени. Вместе они выступают с сезона-2018/2019. Уже в следующем сезоне они представляли Кипр на международных соревнованиях. Главной наградой в их карьере стала бронза юниорского этапа Гран-при в Гданьске. В прошедшем сезоне они также участвовали в чемпионатах мира и Европы, заняв 36-е и 21-е места соответственно.

София Валь и Асаф Казимов (Испания)

София Валь и Асаф Казимов (Испания)

Фото: LightRocket via Getty Images

Асаф Казимов родился в Санкт-Петербурге в 2000 году. До 11 лет он тренировался как одиночник под руководством Валентины Чеботарёвой, но затем решил перейти в танцы на льду. Заниматься новой дисциплиной он начал в 2012 году, когда его семья эмигрировала в Германию. С сезона-2022/2023 он выступает с Софией Валь за сборную Испании. Вместе они по разу участвовали в чемпионатах мира и Европы, а также становились серебряными призёрами национального первенства, уступая только Оливии Смарт и Тиму Дику.

Мария Казакова и Георгий Ревия (Грузия)

Мария Казакова и Георгий Ревия (Грузия)

Фото: International Skating Union via Getty Images

Мария родилась в 2001 году в Москве, однако с 2017 года выступает за Грузию. Её многолетним партнёром был Георгий Ревия, с которым они становились вице-чемпионами мира среди юниоров и победителями юниорского финала Гран-при. В сезоне-2023/2024 пара неожиданно распалась. В межсезонье стало известно, что Мария сформирует новую пару с Касинским, который ранее представлял Боснию и Герцеговину и также является выходцем из России.

Мария Игнатьева и Даниил Степко (Венгрия)

Мария Игнатьева и Даниил Степко (Венгрия)

Фото: Tim Clayton/Getty Images

Мария родилась в Екатеринбурге и изначально выступала за Россию. Её лучший результат — 11-е место на чемпионате страны. В 2021 году спортсменка решила начать выступать за Венгрию и сформировала пару с уроженцем Одессы Степко. При этом они продолжали тренироваться у российских тренеров — Ирины Жук и Александра Свинина. В 2024 году венгерская федерация решила сменить тренерский штаб для спортсменов, несмотря на их желание продолжать работу с прежними наставниками.

