В Пекине выступит больше двух россиян! В списке — около 20 фигуристов-выходцев из РФ

Разбираемся, кто составит конкуренцию Гуменнику и Петросян. А кто поборется за медали в парах и танцах.

Уже 19 сентября стартует главное соревнование последних лет для российских поклонников фигурного катания — квалификационный турнир к Олимпийским играм 2026 года. В Пекине на три дня соберётся множество спортсменов. От сборной России в статусе нейтральных атлетов заявлены двукратная чемпионка России Аделия Петросян и двукратный победитель финала Гран-при Пётр Гуменник. Однако на этом российские фигуристы не заканчиваются: в опубликованных списках участников можно найти более 20 спортсменов, родившихся в России.

Женщины

Анастасия Губанова (Грузия) Фото: Tim Clayton/Getty Images

Настя — безусловно, самая успешная и титулованная бывшая россиянка, которая попала на квалификационный турнир практически случайно из-за неудачного выступления на чемпионате мира 2025 года, где разыгрывались прямые квоты на Олимпиаду-2026. Губанова завоевала главный титул в своей карьере — чемпионство Европы — уже после запрета на участие россиян в международных соревнованиях. Кроме того, на европейском первенстве она дважды становилась серебряным призёром. Этот опыт позволит Анастасии бороться за самые высокие места.

Анастасия Грачёва (Молдавия) Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Фигуристка родилась в столице России и долгое время выступала за эту страну. Она выходила на лёд вместе с Алиной Загитовой, Евгенией Медведевой и Анной Щербаковой, однако конкурировать с ними не могла. Переход в 2021 году в сборную Молдавии открыл девушке дорогу на крупные турниры. Она смогла принять участие в чемпионатах мира и Европы, где, правда, занимала места, начиная с 28-го.

Антонина Дубинина (Сербия) Фото: International Skating Union via Getty Images

Девушка является самой возрастной участницей турнира в Пекине. Она родилась в 1996 году в Москве, и сейчас ей 28 лет. Представляя ЦСКА, Антонина тренировалась под руководством известного специалиста Светланы Соколовской, а её хореографами были Никита Михайлов и Мария Бутырская. На международных соревнованиях Дубинина трижды выступала за Россию, а в 2016 году переехала в Сербию. С тех пор она приняла участие в одном чемпионате мира и шести чемпионатах Европы.

Мужчины

Семён Данилянц (Армения) Фото: Tim Clayton/Getty Images

Спортсмен родился в Москве в 2006 году. В 2021 году он перешёл в сборную Армении, однако продолжает жить и тренироваться в российской столице в команде Александра Волкова. На чемпионатах мира он выступал дважды, заняв 22-е и 37-е места, а на чемпионате Европы — 17-е место.

Георгий Рештенко (Чехия) Фото: Tim Clayton/Getty Images

Фигурист родился в Санкт-Петербурге, гле начал тренироваться в группе Евгения Рукавицына. Под его руководством Георгий выиграл чемпионат города. В 2017 году вся семья фигуриста переехала в Прагу, и он сменил спортивное гражданство на чешское. Сейчас Рештенко тренируется под руководством призёра чемпионата Европы, соотечественника Михала Бржезины. При этом фигурист продолжает числиться студентом Университета Лесгафта в Санкт-Петербурге.

Генрих Гартунг (Германия) Фото: International Skating Union via Getty Images

Фигурист родился в 2007 году в Нижнем Тагиле и сменил спортивное гражданство только в 2024 году. В сезоне-2024/2025 он выступил на этапе юниорского Гран-при в Любляне, где взял бронзовую медаль. Таким образом, Генрих стал первым немцем, которому удалось добиться такого результата. Ранее в интервью «Чемпионату» Гартунг отметил, что ещё не получил немецкий паспорт, необходимый для участия в Олимпийских играх. При этом он не слишком расстроится, если не успеет оформить его вовремя, так как, будучи молодым спортсменом, рассчитывает выступить на нескольких Олимпиадах.

Александр Власенко (Венгрия) Фото: Tim Clayton/Getty Images

Фигурист родился в Тюмени в 2004 году и до 2018 года выступал за Россию. Однако, не добившись значительных успехов на родине, Александр в 2021 году принял решение перейти в сборную Венгрии. С тех пор он трижды участвовал в чемпионатах мира и Европы, а также трижды становился чемпионом Венгрии.

Спортивные пары

Карина Акопова и Никита Рахманин (Армения) Фото: РИА Новости

Пара выступала под российским флагом до мая 2025 года, в том числе участвовала в национальных турнирах в период отстранения от международных соревнований. В конце сезона-2024/2025 Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) без проблем разрешила спортсменам перейти в новую сборную. Первым турниром для пары под другим флагом стал американский «челленджер», который проходит в эти дни.

Камий и Павел Ковалёв (Франция) Фото: International Skating Union via Getty Images

Самая опытная французская пара уже давно состоит в браке и выступает под одной фамилией за сборную Франции. Однако до переезда в Анже Павел выступал за сборную России. Он родился в 1996 году в Санкт-Петербурге, сначала участвовал в соревнованиях в мужском одиночном разряде, а затем – в парном катании под руководством Людмилы Великовой. Именно неудачные результаты стали причиной его решения переехать.

Танцы на льду

Кристина Добросердова и Алессандро Пеллегрини (Армения) Фото: International Skating Union via Getty Images

Кристина родилась в 2006 году в столице России и долгое время выступала за нашу страну. Однако неудачные результаты побудили её перейти в сборную Армении, где она сформировала пару с партнёром итальянского происхождения. Вместе они выступили на чемпионате мира среди юниоров, заняв 21-е место из 31.

Ангелина Кудрявцева и Илья Каранкевич (Кипр) Фото: International Skating Union via Getty Images

Ангелина родилась в Люберцах, Илья — в Тюмени. Вместе они выступают с сезона-2018/2019. Уже в следующем сезоне они представляли Кипр на международных соревнованиях. Главной наградой в их карьере стала бронза юниорского этапа Гран-при в Гданьске. В прошедшем сезоне они также участвовали в чемпионатах мира и Европы, заняв 36-е и 21-е места соответственно.

София Валь и Асаф Казимов (Испания) Фото: LightRocket via Getty Images

Асаф Казимов родился в Санкт-Петербурге в 2000 году. До 11 лет он тренировался как одиночник под руководством Валентины Чеботарёвой, но затем решил перейти в танцы на льду. Заниматься новой дисциплиной он начал в 2012 году, когда его семья эмигрировала в Германию. С сезона-2022/2023 он выступает с Софией Валь за сборную Испании. Вместе они по разу участвовали в чемпионатах мира и Европы, а также становились серебряными призёрами национального первенства, уступая только Оливии Смарт и Тиму Дику.

Мария Казакова и Георгий Ревия (Грузия) Фото: International Skating Union via Getty Images

Мария родилась в 2001 году в Москве, однако с 2017 года выступает за Грузию. Её многолетним партнёром был Георгий Ревия, с которым они становились вице-чемпионами мира среди юниоров и победителями юниорского финала Гран-при. В сезоне-2023/2024 пара неожиданно распалась. В межсезонье стало известно, что Мария сформирует новую пару с Касинским, который ранее представлял Боснию и Герцеговину и также является выходцем из России.

Мария Игнатьева и Даниил Степко (Венгрия) Фото: Tim Clayton/Getty Images

Мария родилась в Екатеринбурге и изначально выступала за Россию. Её лучший результат — 11-е место на чемпионате страны. В 2021 году спортсменка решила начать выступать за Венгрию и сформировала пару с уроженцем Одессы Степко. При этом они продолжали тренироваться у российских тренеров — Ирины Жук и Александра Свинина. В 2024 году венгерская федерация решила сменить тренерский штаб для спортсменов, несмотря на их желание продолжать работу с прежними наставниками.