«Не закрыл гештальт». 26-летний фигурист вернулся на лёд спустя семь лет

Фигурное катание

Российский фигурист Игорь Ефимчук вернулся на лёд спустя семь лет, подробности

Мария Кравченко
Аудио-версия:
Игорь Ефимчук выиграл бронзу на своём первом взрослом турнире.

На первом этапе Кубка Санкт-Петербурга третьим стал 26-летний Игорь Ефимчук, который тренируется в Академии фигурного катания под руководством Юлии Кулибановой. Последний раз он выходил на старт аж в 2018 году на первенстве России, где занял 13-е место. Теперь Ефимчук вернулся на лёд — разбираемся, куда он пропадал и зачем решил возобновить карьеру.

Начал тренировки в апреле

Игорь — бронзовый призёр юниорского этапа Гран-при в Минске в 2017 году. Второе место тогда занял Эндрю Торгашев, а победу одержал одерал Алексей Ерохов (тот самый, что получил травму на чемпионате России – 2024 и больше на лёд не возвращался). На том турнире у девушек выиграла Александра Трусова, третьей стала Станислава Константинова, а в парах ещё выступали Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов.

После травмы и неудачного выступления на первенстве России — 2018 Ефимчук решил повесить коньки на гвоздь.

«Я находился в поисках себя отдельно от фигурного катания. Прошлым летом понял, что мне его не хватает, вернулся на лёд. Потом — шажочек за шажочком, получилось, что оказался здесь», — рассказал Игорь.

Фото: Анастасия Матросова

В Санкт-Петербурге он сумел исполнить каскад тройной лутц — тройной тулуп и сольный четверной тулуп, а в произвольной программе — тройной аксель. Тренироваться Игорь начал лишь в апреле, прыжки ультра-си восстановил только этим летом.

«Четыре года был без коньков, не стоял на льду. Потом оказался – и покатался. И с каждым прыжком, который я выезжал, хотелось большего. Тройной аксель достаточно быстро удалось вспомнить. Тренировок за 10».

Сохранить такую форму фигуристу помогли стабильные занятия спортом вне ледовой арены: «От спорта не отходил в этот перерыв, ходил в зал, занимался игровыми видами, они мне очень нравятся из-за их драйва».

Планирует три четверных в произвольной

Свою мотивацию Игорь связывает с психологическими установками и интересом:

«Скорее всего, гештальт остался незакрытым. И в целом меня завораживает идея, что, не катаясь столько лет, возможно вернуть себе прыжки ультра-си», — приводит слова Ефимчука ТАСС после успешного приземления двух сложнейших прыжков.

Фото: Анастасия Матросова

Бронза на этапе Кубка Санкт-Петербурга гарантировала ему участие в двух этапах Гран-при России, а при удачном раскладе — и в чемпионате страны. Конкуренция в мужском катании сейчас невероятно высока: достаточно вспомнить произвольную программу Петра Гуменника с пятью четверными прыжками. Сам Игорь планирует в этом сезоне исполнять два четверных в короткой программе и три — в произвольной.

Его произвольная программа поставлена по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина». Постановка отсылает к его последней юниорской короткой программе, после которой он завершил карьеру. Сохранив идею, фигурист трансформировал её под произвольную.

Последовал примеру Алисы Лью

Истории возвращений после паузы встречаются и за пределами России. Американка Алиса Лью завершила карьеру в 2022 году, объяснив решение нехваткой времени для семьи и учёбы.

«Довольна тем, как сложилась моя карьера. И теперь, когда наконец достигла своих целей в фигурном катании, буду двигаться дальше по жизни — проводить всё свободное время с семьёй и друзьями, а также учиться», — писала спортсменка в социальных сетях.

Перед уходом она заняла седьмое место на Олимпиаде в Пекине. Однако уже в прошлом сезоне Лью вновь вышла на лёд… и выиграла чемпионат мира! Элементы ультра-си на стартах она не исполняла, но в межсезонье активно тренировала тройной аксель. Хочется верить, что путь Игоря Ефимчука сложится не хуже. А его пример, возможно, вдохновит и других фигуристов вернуться в большой спорт.

