Петросян потеряла прыжок, которым поставила главный рекорд. Но у неё есть другой козырь

Аделия способна попасть на Олимпиаду и победить — для этого ей надо повторить трюк Валиевой и не допустить ошибку Трусовой.

Пока Пётр Гуменник демонстрирует чудеса техники, делая попытки чистой «пятиквадки», форма другой участницы олимпийского отбора держится в строжайшей форме. Тем не менее ожидания относительно Аделии Петросян невероятно велики, ведь ученица Этери Тутберидзе в последние годы зарекомендовала себя как новая королева квадов, способная оставить всех соперниц в Пекине далеко позади.

В арсенале фигуристки много разных ультра-си — с одним из них она поставила рекорд, который не покорился больше никому в мире, даже великой Александре Трусовой. Правда, четверной риттбергер больше не даётся Аделии. Так неужели Петросян теперь нечем побеждать? Конечно, нет. У неё есть секретное оружие, которое помогало Камиле Валиевой и которого Александре Трусовой критически не хватило для золота предыдущей Олимпиады.

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

Рекорд с четверным, который не покорился даже Трусовой

Первые попытки четверных прыжков Аделия Петросян начала совершать ещё в далёком 2020 году — традиционно это был тулуп, который, однако, исполнялся с ошибками. Казалось, тогда ещё юниорка из группы Этери Тутберидзе должна была улучшить свои кондиции и прыгнуть наконец его без помарок, но спортсменка пошла другим, не совсем типичным путём. Вместо того чтобы довести до идеала тулуп, она сделала другой элемент — тот, который не покорялся никому в мире.

На чемпионате России в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года Петросян исполнила четверной риттбергер, и не просто, а в каскаде с двойным тулупом. Причём в произвольной программе она приземлила не только комбинацию, но и сольный квад-риттбергер.

Таким образом, она установила рекорд, навсегда вписавший её имя в историю. Хрупкая 14-летняя фигуристка опередила саму Александру Трусову и первой исполнила риттбергер в четыре оборота на официальных соревнованиях.

Другая реальность: потеря важного квада и новые ультра-си

На этом прогресс Аделии не остановился: очень скоро коллекцию ультра-си пополнили тройной аксель, четверной флип и улучшенный квад-тулуп. Именно эти прыжки стали технической основой для спортсменки в текущем олимпийском цикле.

Как ни прискорбно это было признавать, повзрослев, Петросян потеряла риттбергер, который стал чересчур энергозатратным для неё. Его фигуристка в последний раз пыталась исполнить на чемпионате России в декабре 2022 года — недокрут, падение.

К сожалению, впоследствии и с флипом возникли неудачи — за несколько лет Аделия зашла на него семь раз, однако удачно выехала лишь трижды.

Ядром техники стали четверной тулуп и комбинации с ним — каскады и секвенции. В 66% случаев элемент с ним получался успешно. Ни одна произвольная программа фигуристки за последние три года без него не обошлась. Именно благодаря двум чистым квад-тулупам (один – в каскаде) Петросян впервые стала чемпионкой России, обыграв Софью Муравьёву и Камилу Валиеву. Подтвердила свой титул через год Аделия за счёт этих же прыжков.

Петросян повторит трюк Валиевой и избежит участи Трусовой?

Однако настоящим секретным оружием спортсменки был и является не квад, а триксель. Аксель в 3,5 оборота ученица Этери Тутберидзе выполняла 17 раз — успешный выезд был в 76% случаев. Причём в короткой программе ошибка на элементе была допущена лишь единожды.

Так почему же Петросян такое пристальное внимание уделяла именно тройному акселю?

«Тройной аксель для меня хуже всего вообще. Он самый сложный. Совершенно не получается у меня пока что. Но когда будет побольше времени, мы к нему обязательно вернёмся. Мне кажется, он очень нужен, его много девочек прыгает. Да и для себя самой очень хочется его уже выучить», — говорила Аделия в интервью «Матч ТВ» ещё в 2021 году.

Уже тогда фигуристка понимала, что не четверной прыжок поможет ей добиться главных побед в карьере. Тройной аксель, несмотря на то что он не так уж и редок среди женщин, — тот самый элемент, который может дать ощутимое преимущество в короткой программе. Этим успешно пользовалась Камила Валиева во время своего пика. Это же погубило Александру Трусову, которая даже с «пятиквадкой» проиграла Олимпиаду, не имея в арсенале чистого трикселя.

Петросян также познала горечь поражения из-за коварного прыжка. На этапе Кубка России в Перми в 2021 году она даже с четверным риттбергером в прокате осталась лишь второй. После короткой программы Аделия отставала от исполнившей тройной аксель Софьи Муравьёвой почти на 17 баллов и в произвольной отыграть этот разрыв не смогла. А ведь соперница допустила два падения!

С тех пор свою слабость фигуристка устранила. Триксель стал постоянным атрибутом её выступлений. Лишь однажды Петросян отказалась от него в короткой программе — это случилось на чемпионате России — 2024 в Челябинске. Тогда Аделия даже просила прощения в микст-зоне: «Я его потеряла за две недели до чемпионата России, и это моя вина и ошибка, что его не вернула. Очень сильно извиняюсь перед зрителями, которые видели в заявке тройной аксель, а в итоге я сделала двойной. Надеюсь, больше такой оплошности не допущу». К следующему же старту этот прыжок спортсменка вернула — и судьи оценили его с GOE на 2,40.

К слову, самые высокие баллы в карьере воспитанница «Хрустального» также получила во много благодаря акселю 3,5. На чемпионате России в Омске в декабре 2024 года она собрала два тройных акселя (в короткой и произвольной программах) и два четверных тулупа (один в каскаде).

Так что очевидно, что если Петросян и будет побеждать в квалификации в Пекине, а затем и на Олимпиаде в Милане, то, скорее всего, за счёт тройного акселя. Хотя, кто знает, быть может мы увидим и россыпь четверных — от тулупа до флипа и риттбергера.