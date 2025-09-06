Рудковская разозлила мир фигурного катания: слова о Тутберидзе спровоцировали скандал!

Сама Яна уже объяснила свои слова об Этери Георгиевне. Но команда тренера и другие коллеги-спикеры всё равно не остались в стороне.

Несколько дней назад медиапространство фигурного катания взбудоражила неожиданная новость: Яна Рудковская дала интервью на YouTube-канале двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой — это её первое появление в подобных проектах за последние четыре года. И зрителям пришлось ждать не зря!

Продюсер поделилась множеством интересных деталей о своём муже, Евгении Плющенко, его работе в академии, а также о сотрудничестве с Трусовой, Щербаковой и Загитовой. Однако особенно общественность возмутили её слова о заслуженном тренере России Этери Тутберидзе. В результате поднялся шум, который оставил острые комментарии со стороны многих фигуристов и экспертов.

Зачем Рудковская зацепилась за высказывание Тутберидзе четырёхлетней давности?

В интервью Медведевой Рудковская достаточно подробно говорила о Тутберидзе. Она вспомнила и громкие переходы фигуристов из одной команды в другую, в том числе — скандальные, как у Арины Парсеговой. Яна упомянула и о сложных отношениях с родителями спортсменов, намекнув на маму Елены Костылевой, а также о постоянном соперничестве между их группами на турнирах.

По правде говоря, продюсер также отметила положительные стороны Этери Георгиевны, подчеркнув, что она вызывает уважение как один из сильнейших тренеров мира, и назвала её «self-made woman». Однако общественность всё равно зацепилась за один момент: Рудковская вспомнила отрывок из программы «Пусть говорят» четырёхлетней давности, когда ведущий Дмитрий Борисов задал Этери Георгиевне вопрос о Плющенко.

Борисов: А существование конкурентов, которые переманивают ваших спортсменов, вас бодрит?

Тутберидзе: Да слушайте, ну всё это есть, ну чего ещё…

Борисов: Вот есть Плющенко, условно говоря. И если бы…

Тутберидзе: А он есть?

Борисов: Не знаю.

Тутберидзе: Я тоже.

Яна Александровна, которая с 2021 года не комментировала несправедливое отношение к своему мужу, решила подробно высказаться по этому поводу:

«Правильнее сказать, что у меня к ней неоднозначное отношение. У меня есть отношение к ней до её интервью, которое я увидела недавно, и после. Начну с последнего: мне прислали кусочек интервью, в нём Борисов задаёт такой же вопрос: «А какое оно, противостояние Плющенко и Тутберидзе?». Этери Георгиевна же, многозначительно смотря на ведущего, говорит: «А он есть?» Вот так отвечает на вопрос.

Ты можешь его не уважать как тренера или не считаться с ним как с тренером, но сказать про такого человека, которого в спорте такого второго нет… Ты как раз в спорте ничего не достигла, извини. Я пыталась найти ее хоть одно выступление. Не нашла. Я ее знаю как тренера, но как спортсмена ни разу не видела ни одного её выступления.

Ты не состоялась вообще никак в спорте. Я вообще не знаю, кто ты. Но ты состоялась как тренер — молодец, никто не спорит. Однако как ты можешь сказать про своего коллегу: «А он есть?» Странный ответ. Что это вообще? Я считаю, что это просто полнейшее неуважение. Вот такая Этери Тутберидзе мне непонятна».

С одной стороны, понятно возмущение Рудковской. Всё-таки с Плющенко-спортсменом трудно поспорить даже не только Тутберидзе, но и многим другим фигуристам планеты. У него четыре олимпийские медали, две из которых — золотые, три победы на чемпионатах мира и семь — на чемпионатах Европы. Естественно, Этери Георгиевна даже не пытается конкурировать с ним в этом аспекте. Тем более что она как спортсменка выступала в другой дисциплине — в танцах на льду. Но, к сожалению, за свою карьеру не выиграла ни одной значимой награды.

С другой стороны, логично, что Тутберидзе не воспринимает Плющенко равным себе на тренерском поприще. Много лет именно её спортсменки занимали вершины пьедесталов чемпионатов России, выигрывали чемпионаты мира и Европы. А что было у Евгения? Достаточно сложные и запутанные переходы Александры Трусовой и Алёны Косторной, которые ушли именно от Тутберидзе и перешли в новые команды. Однако обе фигуристки больших успехов не добились и вскоре вернулись в прежний штаб.

За прошедшие годы с момента интервью Тутберидзе у Борисова «Ангелы Плющенко» не просто выросли — они превратились в настоящую силу, способную конкурировать с лучшими командами России на юниорском и взрослом уровнях. Имена, которые раньше казались лишь перспективой, сегодня уже доказывают свою состоятельность. Елена Костылева, тоже ушедшая от Тутберидзе, в минувшем сезоне обыграла всех соперников, в том числе и одну из самых талантливых юниорок страны Маргариту Базылюк.

Софья Муравьёва стала вице-чемпионкой России, Никита Сарновский выиграл финал Гран-при среди юниоров, оставив далеко позади Арсения Федотова. А Макар Игнатов сумел попасть в сборную страны по итогам чемпионата России — 2025. Эти имена — не просто звёзды будущего, а уже настоящие претенденты на вершины российского и мирового фигурного катка.

В последние годы, после запрета на участие россиян в международных соревнованиях, у команды Тутберидзе действительно наблюдается спад, тогда как у Плющенко — наоборот, происходит подъём. Однако всё это происходит именно сейчас. А нелицеприятное высказывание в адрес Евгения-тренера было сделано почти четыре года назад. Вот в чём странность — зачем Рудковской понадобилось так долго копить обиду и говорить о этом только сейчас.

Почему мир фигурного катания так жёстко отреагировал на слова Рудковской?

Казалось бы, можно понять и просто не обращать внимания на человека, который действительно стоит горой за своего мужа. Но мир фигурного катания устроен иначе — здесь принято комментировать всё и вся. Иногда вслух произносятся противоречивые слова и полностью теряются границы приличия.

В стороне от высказываний не осталась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. В комментарии Sport24 она заявила:

«Знаю, кто такая Этери Георгиевна Тутберидзе. Это большой русский тренер, который воспитал чемпионов, призёров и много девочек, которые нас потрясли. А вот кто такая Рудковская — не знаю. Она что, моды показывает? Кто она по профессии? При чём тут мы, из спорта, и она, шоумен? Не смешите меня. Мне жаль, что она испортит Плющенко всю его жизнь вот такими высказываниями. Мне просто жаль. Он работает лучше, чем Рудковская пишет».

В связи с тем, что Татьяна Анатольевна высказалась не только про само интервью, но и про личную жизнь Рудковской, в конфликт пришлось вмешаться самому Евгению Плющенко. Он заявил, что подобные комментарии различных спикеров его не волнуют, и в их с Яной семье всё прекрасно.

«Да вы знаете, даже не читаю комментарии. Не хочется обращать внимание. Обидно ли мне? Нет, конечно. Повторюсь, я не обращаю ни на кого внимания. У меня своя жизнь. Мне есть чем заниматься, так как у меня прекрасная жизнь. У нас всё хорошо с Яной, всё блестяще. Мы работаем и трудимся, готовим шоу. Вот сейчас строим арену, а также реализуем много проектов. У нас всё прекрасно!» — приводит слова Плющенко «Абзац».

Команда Тутберидзе традиционно хранит молчание. Этери Георгиевна и Сергей Дудаков практически никогда не дают комментариев, а Даниил Глейхенгауз, который время от времени высказывается по важным темам, в этот раз остался в стороне и предпочёл промолчать. Зато в медиапространстве появилось самое яркое и претенциозное лицо этого коллектива — хореограф Алексей Железняков. Он вернулся в группу Тутберидзе летом 2025 года после нескольких лет работы в другом месте и уже активно начал защищать своего наставника, с которым ранее иногда конфликтовал.

«Кто ты? Какое право ты имеешь говорить про какого-либо тренера, уж тем более касаясь Тутберидзе? Вспомни прошлое своё, откуда ты вылезла, псевдокоролева! Я знаю, как работает эта команда, — по большому счёту они живут на катке, это фанаты своего дела. А тут пришла чудо Лейли и решила, что она мегаважна. Ну правда, смешно. Я презираю таких людей. И ещё — мне жаль Евгения. Жить с такой дамой — себя похоронить. Кто она такая?! Какого… она лезет в большой спорт?!» — приводит слова Железнякова Sport24.

В связи с поднявшимся шумом Рудковской даже пришлось дать ещё несколько комментариев — на этот раз «RT», в которых она объяснила свои слова, сказанные в интервью Медведевой:

«Не считаю свои слова излишне жёсткими. Что вас конкретно резануло? Муж прекрасно знает мою главную позицию: всегда буду защищать семью. Он, дети, родители — главное, что есть в моей жизни. Буду всегда бороться за справедливость и критиковать за отсутствие уважения, как постоянно и делала. Ничего нового. В данном плане я человек старой закалки, то есть соответствую фразе «Танки грязи не боятся»…

Она неуважительно отозвалась о муже — и меня это задело. Не очень умно и не слишком дальновидно говорить так о легендарном фигуристе, который живёт этим видом спорта 24 часа семь дней в неделю. Она сказала — я ответила. Ещё скажет — ещё отвечу. Мне всегда есть что сказать. Я слишком много знаю…

Считаю, деликатно и с уважением разобрала всё по фактам. Факты — вещь упрямая. Если назовёте хотя бы один большой международный титул Этери Георгиевны в качестве фигуристки, я принесу ей извинения».

При этом похоже, что высказывания коллег из мира фигурного катания Рудковскую всё-таки задели, потому что она ответила Железнякову, сравнив его с шутом, ноунеймом и «экспонатом»:

«На моем имени постоянно хотят попиариться всякие недоблогеры, какие-то отдельные «экспонаты». Мнения шутов и ноунеймов под очередную рюмочку точно не входят в поле зрения моих интересов. Пусть развлекаются в своем маленьком шутовском королевстве на аудиторию 10 тысяч человек. Рассуждать о фигурном катании имею полное право, поскольку точно немало сделала для развития детско-юношеского спорта в России в целом… У меня тяжелейший рабочий график, поэтому я не сумка Chanel и не 100-долларовая купюра, чтобы всем нравиться. Я такая, какая есть».

Однако на этом конфликт не закончился. Железняков решил продолжить заочное общение с Рудковской через комментарии Sport24:

«Слова Рудковской в адрес меня? Я уже говорил, что об этом всём думаю. Просто перед тем, как задевать людей, которые признаны во всем мире, а не только в России, нужно сто раз подумать. У меня возникает только один вопрос: почему существует стремление обгадить только имя Этери Георгиевны Тутберидзе?! И мне кажется, я знаю на него ответ, но в этот раз промолчу. Мы, все ноунеймы, как-нибудь проживём без этих «высококвалифицированных» мнений. Татьяна Анатольевна Тарасова тоже всё сказала по этому поводу. И всё было в точку».

На этом острая стадия скандала, кажется, подошла к своему логическому завершению. Однако кто знает — возможно, кто-то ещё решит присоединиться к заочному обмену мнениями в медиа.