«Давно ждали от Миши зрелого катания». День, когда Коляда поверил в себя

Бывают такие дни в жизни, когда получается всё. Звёзды выстраиваются в нужный порядок на небе, всё вокруг помогает, а не мешает, дышится легко. В карьере призёра чемпионатов мира и Европы Михаила Коляды случилось множество соревновательных программ с собственным лицом. Была постановка, в которой соединились Моцарт, танго и четверной лутц, был эталонный «Белый ворон», был сверкающий балетный «Щелкунчик», игривая и хулиганистая постановка Let’s get loud, прорывной и необычный «Кошмар перед Рождеством»… И особняком в этом ряду стоит короткая программа под песню Muse, постановщиком которой выступил Стефан Ламбьель. В Минске на чемпионате Европы в январе 2019 года она прозвучала гениально.

В ностальгической рубрике «Чемпионата» сегодня вспоминаем прокат Михаила Коляды, в котором получилось всё.

Как родилась программа I belong to you?

После тяжелейшего олимпийского сезона Михаилу необходима была перезагрузка. Для постановки короткой программы Коляда отправился в Швейцарию к Стефану Ламбьелю, и у них получилась I belong to you – темповая постановка, которую нужно катать на одном дыхании от первого движения до последнего, не упуская музыкальные акценты.

Интересно, что и родилась она буквально на одном дыхании, как говорил Коляда: «Надо сказать, очень быстро поставили. Работали так много и так увлечённо, что не заметили, как время пролетело. В какой-то момент я даже спросил Стефана: «А сколько времени прошло?». И он тоже задумался: «Не помню, два, три дня…». Мы так все втянулись в процесс, что потеряли счёт времени».

Ламбьель рассказывал о создании постановки в интервью Absolute Skating: «Для Миши я сам предложил Muse, потому что у него есть тот бунтарский дух, который я хотел бы показать, но в то же время Коляда очень организованный человек. Я планировал сделать программу, которая демонстрировала бы то, что Михаил может катать рок, и при этом быть точным в движениях, шагах».

По ходу сезона Коляда катал короткую программу либо неплохо, либо с треском проваливался, как, например, на Rostelecom Cup – после того срыва на 69 баллов только и говорили, что Михаилу не хватает характера и нужно принимать какие-то радикальные меры.

Михаил Коляда на этапе Гран-при в Москве после неудачного проката Фото: РИА Новости

После сложнейшего предыдущего сезона никак не получалось стабилизироваться, пусть и с облегчённым техническим набором. На чемпионате России Коляда катался после болезни и тоже не сумел избежать ошибок, но это было вполне ожидаемо. Трудно было поверить, что фигурист вообще в таком состоянии выйдет на старт, а он выиграл серебро.

На чемпионате Европы в Минске в день короткой программы всё сложилось.

«Господи, поверь ты в себя, наконец!»

Перед Колядой тогда уже успели выступить и Александр Самарин, и Максим Ковтун – оба не обошлись без ошибок. В эфире «Матч ТВ» мужскую короткую программу на ЧЕ комментировали Андрей Журанков и олимпийский чемпион в команде Дмитрий Соловьёв. «Господи, поверь ты в себя, наконец!» – такими словами напутствовал Михаила в эфире Дмитрий.

И Михаил в этом прокате действительно в себя поверил.

Михаил Коляда на чемпионате Европы в Минске Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

За каждый выполненный элемент можно было ставить «+5» – и судьи действительно не скупились на надбавки, а сама программа смотрелась как единое полотно, из которого ничего не выбивалось. Первым элементом в программе стоял каскад из четверного и тройного тулупов – Коляда справился с ним блестяще. Сразу за этим последовал пролётный тройной лутц: ради чистоты проката в этом сезоне Михаил с командой отказались от попыток четверного и в итоге выиграли от этого.

За тройной аксель во второй половине в каком-то смысле фигурист поборолся, однако проявил характер – выехал прыжок и получил за него неплохие надбавки от судей. После Олимпиады-2018 Коляду очень часто упрекали в том, что он не борется за элементы, не «тащит» – а тут это включилось.

Все непрыжковые элементы получились на ура – вращения и дорожка шагов были исполнены на четвёртый уровень, и за каждый судьи добавили почти по полтора балла. При этом внешне катание Коляды выглядело очень лёгким, как будто он не думал об элементах вообще. Такой уровень исполнения дорогого стоит, многие фигуристы идут к такому мастерству всю свою карьеру.

Михаил Коляда на ЧЕ-2019 Фото: РИА Новости

Эта визуальная лёгкость отразилась и в оценках. Судейский протокол пестрил девятками за компоненты, а некоторые арбитры не скупились и на 9,75. Лишь судья из Великобритании Элизабет Литтлер ограничилась оценками ниже девяти, поставив 8,50 и 8,75.

«Он катался вдохновенно, зал стоит!»

Зал после проката неистовствовал – в едином порыве Михаилу кричали: «Молодец!», ведь на турнир в Минск приехало очень много болельщиков из России, да и зарубежных болельщиков у Коляды было немало. Вместе с залом восхищались и комментаторы в эфире.

«Это объясняет, почему ему не нужен второй четверной. Потому что он настолько сильно в компонентах набирает, настолько может набрать в плюсах за качество исполнения, что ему не нужен второй четверной, который нужен Самарину, Ковтуну. Коляда по своему катанию, по шагам и скольжению – это, знаете… Патрик Чан, Юдзуру Ханю, Хавьер Фернандес, Михаил Коляда – он из этой когорты», – отмечал Андрей Журанков.

100,49 балла – это лучший результат Коляды в короткой программе на международных стартах в карьере после смены правил в 2018 году, когда шкалу уровня исполнения поменяли с «-3» до «+3» на «-5» до «+5». Этот прокат под Muse принёс Коляде малое золото чемпионата Европы.

Валентина Чеботарёва, Михаил Коляда и Михаил Семененок во время объявления оценок за короткую программу на ЧЕ-2019 Фото: РИА Новости

«На чемпионате России был переломный момент, он катался и страдал от боли, это заставило его задуматься. Сегодня всё сделал на «плюсы». Наконец-то! Ему уже пора было заканчивать с «бабочками». Он катался вдохновенно, зал стоит! Вдохновенное катание в короткой программе дорогого стоит. При том что у него нет второго четверного в программе, откатал он её прекрасно, на все «плюсы», какие только есть», – говорила о том прокате Татьяна Тарасова.

«Хочется поздравить Михаила Коляду, он выступил чисто, может, и не пошёл ва-банк. Давно ждали от Миши зрелого катания», – отметил Илья Авербух. Сам Михаил был доволен выступлением, хоть после него и произошёл забавный диалог с журналистами. На все вопросы фигурист отвечал очень кратко, а свою лаконичность объяснил тем, что повзрослел.

За сотню в тот день из мужчин больше не выбрался никто – ни другие российские фигуристы, ни сильные итальянцы, ни ветеран Хавьер Фернандес, который на том турнире прощался со спортом.

Сейчас уже сам Михаил занимается в основном тренерской работой – помогает Владиславу Дикиджи, ставит программы, выступает в шоу-турнирах. Но его лучшие прокаты болельщики пересматривают до сих пор, не так много в мире фигуристов, катание которых близко к идеалу. I belong to you в Минске – это как раз пример совершенства.