Трусова спешит на лёд и уже делает прыжки! До первого проката на шоу после родов — неделя

Александра Трусова всего месяц как мама – и при этом до её возвращения на лёд осталось всего ничего! У фигуристки в расписании множество активностей, например, на прошлой неделе она приняла участие в модном показе «Ангелов Плющенко». Но главная цель пока – возвращение на лёд, ведь уже через неделю у Трусовой запланировано первое появление в шоу после рождения ребёнка. Как Александра к нему готовится? Собрали всю информацию.

Восстановление Трусовой проходит под присмотром специалистов. Уже спустя девять дней после родов фигуристка надела коньки и впервые вышла на лёд, чтобы почувствовать, насколько изменились ощущения.

Ровно спустя месяц после родов Саша решилась на первые попытки прыжков – сначала в зале, а потом уже на льду. Конечно, всё с разрешения врачей.

«Пока только одинарные, и то без лутца и флипа, потому что там есть ударные моменты, пока не надо. Могу сказать, что это тяжело оказалось. Я, в принципе, думала, что полегче будет – меня тянет к земле пока», – делилась впечатлениями фигуристка со своими подписчиками.

Сейчас Трусова работает со специалистом по ОФП из академии «Ангелы Плющенко» Рэмом Газазяном, по словам фигуристки, уже через одно занятие прыжки стали немного выше. «Также я занимаюсь пилатесом. Мы закачиваем все мышцы, именно внутренние, чтобы всё восстановление прошло быстрее. И к реабилитологу езжу, чтобы всё под контролем было, чтобы не травмироваться», – рассказывала Саша.

При этом фигуристка ещё до родов говорила, что в первом своём выступлении обойдётся без прыжков. Вполне возможно, что с такими темпами восстановления к шоу Евгения Плющенко в ноябре Саша уже уверенно будет исполнять тройные.

Новая программа для шоу Евгении Медведевой уже поставлена хореографом Никитой Михайловым. «Выбранный для постановки трек уже давно на репите, и каждый раз, когда я его слышу, я хочу поскорее бежать на лёд», – отметила Трусова. Новую программу поставили за 50 минут – вряд ли сейчас Саша может проводить на льду по несколько часов подряд.

Увидеть Трусову на льду можно будет уже через неделю, 13 сентября. Известно, что Саша вместе с Макаром появятся на льду во время диджей-сета, а сольный номер фигуристки будет под композицию «Я искала тебя» от группы A'Studio.