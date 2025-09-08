Петросян выбрала Джексона и танго, а Гуменник выгулял программы на Кубке города

До первого международного турнира с участием российских фигуристов за три года (и по совместительству – олимпийскому отбору) остаются считаные дни. Карты частично раскрыты — стало известно, чем Аделия и Пётр планируют удивлять в Пекине. Обошлось без сюрпризов — слухи, что Петросян может оставить короткую программу, ходили довольно давно. А выбор постановки под композиции из репертуара Майкла Джексона и вовсе никого не удивил, так как именно её считают одной из самых удачных в карьере фигуристки.

Тема программ Гуменника уже также была известна ранее — но теперь спортсмен получил столь ценный перед важнейшим стартом соревновательный опыт. Правда, катался Петя в тренировочном костюме, поэтому впечатление от постановок пока что нельзя назвать полноценным. Тем не менее некоторые выводы от выступлений сделать можно. «Чемпионат» рассказывает о подготовке наших главных олимпийских надежд.

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

Аделия Петросян: ставка на проверенное

Повторюсь: в том, что тренерский штаб решит оставить фигуристке прошлогоднюю произвольную программу, нет ничего удивительного. Постановка, в которой ноктюрн Джона Батиста сменяет танго Астора Пьяццолы Yo syo Maria, получилась действительно сильной. И тот факт, что насладиться ею смогли только российские любители фигурного катания, кажется совершенно несправедливым.

В этой произвольной Аделия выглядит стильно, её сложнейшие заходы на элементы завораживают, а ультра-си не могут не восхищать. Да и красный цвет платья Петросян может стать хорошей приметой — все ведь помнят наших олимпийских чемпионок. Так что это решение выглядит вполне логичным. А вот с короткой надо было что-то решать.

Ставить абсолютно новую программу было бы несколько рискованно, ведь времени вкатать её совершенно нет. Разве что Аделия могла выступить на мелком городском турнире. Так что выбрать постановку, которая могла бы быть понятной зарубежной публике — достаточно хороший ход. Анна Погорилая считает, что короткая под Майкла Джексона отлично запомнилась публике.

«Мне кажется, что тренерский штаб Петросян лучше всего знает и понимает, что будет лучше для неё. Прошлые программы вкатаны и проверены, поэтому я считаю, что это хороший и оптимальный вариант. Конечно, это удачный выбор. У неё прекрасные попадания, что Майкл Джексон шикарно запомнился, что танго раскрыло её в женском катании. Мне очень нравятся эти программы, поэтому я рада, что их оставили», — сказала Погорилая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

А Елена Радионова и вовсе считает танго и Джексона лучшими постановками для Аделии.

«По моему мнению, танго и Майкл Джексон — одни из лучших программ Петросян. Мне кажется, правильно сделали, что их оставили. В олимпийский сезон нужно показывать самое лучшее, хотя Аделия такая фигуристка, которой подвластны все образы. Она очень артистична, поэтому может примерить на себя много образов. Так как сезон начинается рано и надо быть в хорошей форме, она с тренерами решила оставить прошлые программы, чтобы минимизировать подготовку и не тратить время на вкатывание», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Пётр Гуменник Фото: РИА Новости

Пётр Гуменник: проба пера

А вот российский участник квалификационного отбора в мужском одиночном катании уже успел опробовать свои программы на публике. На прошлой неделе Гуменник с сумасшедшими баллами выиграл этап Кубка Санкт-Петербурга — в короткой программе пошёл на два старших квада, флип и лутц, в произвольной — на пять четверных прыжков, три из них исполнил чисто.

Очевидно, что публичное выступление (уже второе, если считать мастер-класс клуба Москвиной в Игоре) должно помочь Петру набраться уверенности и отточить новые программы. Всё-таки обе постановки были поставлены не так давно — намного раньше обычного: уже с начала мая Гуменник активно набирал форму.

«Пришлось изменить немного свой привычный график и особенно подготовиться к этому турниру. Я отдыхал в начале апреля, с середины уже начал входить в форму. Вхожу не супербыстро в неё, поэтому где-то к началу мая распрыгался и поставил программы, хотя обычно этим занимаюсь на месяц позже. Поэтому сейчас уже нахожусь в очень хорошей форме. Всё сделал немножко раньше, чем обычно», – сказал Гуменник в интервью «Сириусу».

Премьера программ фигуриста вызвала споры: в короткой смущает платок, произвольную поняли далеко не все — аж Илье Авербуху пришлось объяснять замысел своей постановки. Однако это всё совершенно неважно, ведь на Кубке Санкт-Петербурга Пётр лишь «тренировался», если можно так сказать. Может себе позволить!

В целом форма фигуриста не выглядит плохо. Да, в произвольной только одно вращение было на четвёртый уровень. Да, снова случились недокруты. Но это самое начало сезона и маленький скромненький городской турнир. Где ещё допускать такие огрехи, как не здесь? К тому же время доработать программы и почистить технику ещё есть.

Что дальше? У Аделии и Пети (как и у запасных — Алины Горбачёвой и Владислава Дикиджи) сборы в Красноярске. Местный министр спорта даже любезно предоставил арену «Кристалл» для наших сборников. Руководители федерации также отправятся в Сибирь. А впереди — только Пекин. Стартуем 19 сентября.