«Не должны такие звёзды пропадать!» Уникальный прокат Липницкой после ухода от Тутберидзе

Девочку в красном пальто запомнили все, но в этом прокате Юля зажила и задышала по-настоящему.

Весь мир знает Юлию Липницкую как девочку в красном пальто – образ из олимпийской произвольной программы прикрепился к этой фигуристке настолько крепко, что и по прошествии десятка лет обыватель вспомнит именно «Список Шиндлера», пронзительный взгляд и олимпийские кольца на голубых бортах. Но в её карьере, пусть и не такой длительной, было множество ярких постановок, которые заслуживают внимания.

Одна из них – игривая и задорная короткая программа под хиты Элвиса Пресли, которая особенно ярко прозвучала на чемпионате России – 2016. Подумать только, этот прокат-возрождение случился почти 10 лет назад! Это был первый прокат Юли на официальном старте после ухода из группы Этери Тутберидзе и переезда в Сочи к Алексею Урманову. Это был прокат в её родном городе, где вся арена болела за свою землячку в едином порыве. Это был прокат, после которого плакала и сама Юля, и Татьяна Тарасова в прямом эфире.

Вспомним его вместе?

Первый старт после ухода от Тутберидзе

В Екатеринбург в декабре 2015 года приехала обновлённая на 200% Юлия Липницкая – так она сама потом говорила в микст-зоне. После Олимпиады фигуристка переживала день сурка: старт за стартом не получалось выдавать чистые прокаты, копилось нервное напряжение, ожидания публики, всё это очень сильно закрепощало фигуристку.

В сезон-2015/2016 Юлия входила ещё в команде Этери Тутберидзе, однако после не совсем удачного выступления на этапах Гран-при стало известно, что фигуристка кардинально меняет жизнь – переезжает из Москвы в Сочи и начинает работу с Алексеем Урмановым.

Постановщиком короткой программы выступила легендарная Марина Зуева — в том сезоне она занималась всеми программами Липницкой. Идея для короткой принадлежала хореографу, ей очень хорошо удалось подчеркнуть сильные черты повзрослевшей Юли под рок-н-ролл Элвиса Пресли. Но по ходу сезона уверенных прокатов не было – то на одном прыжковом элементе, то на другом вылезали ошибки. При этом все три прыжка Липницкая делала в первой половине программы, до бонусной зоны. Никак не удавалось совладать с тройным флипом, один раз подводил и каскад.

После перехода от Тутберидзе к Урманову в программе произошли существенные изменения. Флип поменяли на лутц, каскад переставили в бонусную зону, подкорректировали дорожку – все поправки Зуева одобрила. Однако основные перемены, безусловно, произошли не в технической стороне – за три недели в новом штабе Юле удалось хотя бы немного перезагрузиться, отпустить себя и вдохнуть полной грудью.

Алексей Урманов на чемпионате России в Екатеринбурге Фото: РИА Новости

Ковтун заставил Липницкую понервничать перед прокатом

Уже в самом Екатеринбурге Липницкой пришлось бороться с нереальным напряжением перед выходом на лёд.

«Вчера смотрела выступления мальчиков, и все наши очень волновались. Сегодня с утра поговорила с Максимом Ковтуном, и он мне настроение испортил. Поначалу поджилки тряслись, но удалось справиться с волнением», – рассказывала потом Юля после проката.

Ковтуна потом спросили, чем же он так смутил Юлю перед прокатом: «Я был на завтраке, подходит ко мне Юля и говорит: «Ну что, как ехалось тебе, скажи». Я говорю: «Я не скажу!» Она давай из меня вытягивать. Я сказал: «Хочешь правду? Вчера я после проката чуть в обморок не грохнулся». Она сказала: «Спасибо, Максим!».

С волнением, которое передалось от Максима, Юле действительно удалось справиться на ура, ведь прокат Липницкой вышел как единое полотно. Фигуристка вложила в него все силы и получила колоссальную энергетическую отдачу от зрителей. Зал громко аплодировал на вращениях – фирменном элементе Липницкой, а с началом дорожки просто не замолкал, Юля подняла на уши весь «Уралец»!

Юлия Липницкая на чемпионате России в Екатеринбурге Фото: РИА Новости

Первым элементом шёл сольный тройной лутц с рукой наверх, и с ним фигуристка справилась играючи. Судьи отметили Липницкой неясное ребро на этом элементе, однако при этом с флипом Юля получала по сезону меньше, ведь регулярно ошибалась на нём. Двойной аксель тоже не вызвал никаких сложностей.

Весь сезон Липницкая исполняла каскад три-три в первой половине, это списывали на период взросления, на недостаток физической подготовки, на нервы – а тут Юля пошла на риск, но этот риск оправдался. На разминке каскад тройной тулуп – тройной тулуп не получался, а вот в прокате вышел высоким, пролётным, действительно на загляденье и хорошие плюсы!

При подрастающих Марии Сотсковой и Полине Цурской, праймовых Елене Радионовой, Анне Погорилой и Евгении Медведевой, действующей чемпионке мира Елизавете Туктамышевой, олимпийской чемпионке в личном зачёте Аделине Сотниковой именно Юлия Липницкая выдала одно из ярчайших впечатлений дня! При этом по технике Липницкая уступила только Радионовой и Медведевой, набрав больше 38 баллов.

По компонентной части Юля уступила Жене, Лене и Аделине – вышло чуть больше 35 баллов. Некоторые судьи не скупились и выставляли 9,25 в интерпретации, а в хореографии и вовсе средняя оценка составила 9,00. Липницкая выступала восьмой по счёту и возглавила турнирную таблицу с 73,77 балла. По окончании вида фигуристка осталась в тройке лидеров.

«Не должны такие звезды, как она, с небосклона пропадать»

После проката Юля заплакала прямо на льду – и растрогала этим Татьяну Тарасову, которая в это время находилась у микрофона вместе с Александром Гришиным.

Юлия Липницкая после проката в короткой программе на чемпионате России — 2016 Фото: РИА Новости

«С возвращением, дорогая наша звезда! Мы за тебя болели, мы тебя любим, с возвращением! Тоже не могу, действительно, докаталась до слёз она», – восхищалась Татьяна Анатольевна в прямом эфире.

«Ты выглядишь словно ангел» – так поётся в песне Элвиса Пресли, и сегодня это про Юлию Липницкую», – подчёркивал детали Александр Гришин, отмечая при этом реальные изменения в катании фигуристки, в её прыжках – такого лёгкого тройного лутца у Липницкой действительно не было давно.

«Самое главное, что она поверит в себя, что она привела себя в чувство… Мне очень хочется, чтобы у них получилось. Хочется просто до слёз. Я всегда за спортсменов, не должны пропадать такие талантливые девочки! Не должны пропадать!» – говорила Тарасова.

Слёзы навернулись на глаза даже у земляка Юли Максима Ковтуна: «Меня очень тронуло её выступление. Я знаю, что это значит для неё. У неё гораздо легче получилось, чем у меня». Для всего Екатеринбурга Максим Ковтун и Юлия Липницкая были главными звёздами из мира фигурного катания, и оправдать ожидания родной публики было непросто. Но Максим смог, и Юле удалось в первый соревновательный день выдать всё, что она могла на тот момент.

Уже по окончании женской короткой программы Тарасова ещё раз восхитилась Липницкой – её прокат стал одним из главных впечатлений дня.

«Юля подарила мне счастье, я была на 10-м небе от увиденного. Я так люблю, когда вижу, что фигуристы начинают верить в себя, когда они снова «встают на олимпийские ноги». У Юли был сложный период в жизни, но она нашла то, что искала. Они с Алексеем подошли друг другу — работают на спортивной злости, на силе воли. Я болею за Юлю — не должны такие звёзды, как она, с небосклона пропадать. А она — настоящая звезда», — не скупилась на похвалу Татьяна Анатольевна.

В тот день Липницкая не просто каталась, она прожила на льду свою историю и заставила всех в зале и у экранов телевизоров хоть на три минутки поверить в чудо. Это стоит очень многого.