Как работает система оценок в фигурном катании

Рассказываем, как и из чего складываются оценки в этом виде спорта.

Фигурное катание остаётся одним из самых обсуждаемых видов спорта. Его система судейства достаточно сложная и весьма противоречивая. Общая оценка за выступление спортсмена в том или ином виде (одиночное женское, одиночное мужское, парное катание и танцы на льду) складывается из оценки за технические элементы (TES, выполнение всех элементов в программах, в том числе и базовых) и из оценки за компоненты программы (PCS).

История системы оценок в фигурном катании

За всю историю развития фигурного катания существовало две основные системы судейства. Первая — шестибалльная система, которая действовала с 1901 по 2004 год, и вторая — современная, введённая Международным союзом конькобежцев (ISU) в июне 2004 года с целью повышения объективности и прозрачности оценки.

При шестибалльной системе каждый из девяти судей выставлял две оценки: за короткую программу и за произвольную. Они затем складывались, формируя итоговую оценку.

В короткой программе судьи оценивали обязательные элементы и артистизм, а в произвольной — техническое исполнение и артистизм. Оценки варьировались от 0,00 до 6,00. В случае равенства баллов при определении победителя учитывались оценки за обязательные элементы в короткой программе и за артистизм — в произвольной.

Помимо двух программ, существовала также обязательная программа — фигуры на льду, которые спортсмены должны были выполнить по строгим правилам. Победитель определялся большинством высших оценок от судейской коллегии.

Эта система была достаточно субъективной, поскольку оценки зависели от мнения судей и могли значительно различаться. В связи с этим возникла необходимость в более объективной системе.

Судьи в фигурном катании Фото: РИА Новости

В июне 2004 года была введена новая система судейства, которая стала более прозрачной и стандартизированной. Теперь спортсмены исполняют только две программы — короткую и произвольную — без обязательной программы на льду. Важнейшие нововведения включают использование двух ключевых компонентов оценки:

TES (Technical Element Score) — оценка за технику, которая включает выполнение элементов и их качество;

PCS (Program Components Score) — оценка за компоненты программы: артистизм, хореографию, исполнение и интерпретацию.

Каждая программа оценивается двумя бригадами судей: одна выставляет баллы за технику (TES), другая — за компоненты (PCS). Итоговая оценка складывается из этих двух компонентов.

Кроме того, система постоянно совершенствуется: в неё регулярно вносятся изменения или уточнения для повышения справедливости и точности оценки. По сей день схема оценивания продолжает развиваться с целью устранения субъективных факторов и повышения прозрачности.

В систему внедряют новые методы анализа исполнения элементов, используются видеоповторы для проверки спорных моментов (которые доступны только для судей с определённых ракурсов), а также разрабатываются автоматизированные системы для более объективного подсчёта баллов.

Что такое GOE

GOE (Grade Of Executive) — оценка качества исполнения элемента. Простыми словами — это надбавка к стоимости или же снижение стоимости элемента. GOE может быть как положительным (элемент выполнен хорошо), так и отрицательным (при смазанном приземлении/степ-ауте/падении). GOE варьируется от -5 до +5 — при этом есть чёткая схема, по которой необходимо выставлять оценки.

При падении с прыжка судьи должны ставить, как правило, -5. А высокий балл (+3 или +4) фигурист может получить за прыжок на большой скорости, которому, к примеру, предшествовали интересные шаги и движения или очень сложный заход. Для каждого элемента есть своя система, за что GOE необходимо снижать или увеличивать.

Чтобы разобраться, как работает система GOE, рассмотрим элементы технической части на примере короткой программы Софьи Муравьёвой в финале Гран-при России – 2025.

Двойной аксель. Базовая стоимость двойного акселя — 3,30 балла. GOE — 0,99. Таким образом, общая оценка за элемент — 4,29 балла. Тройной флип. Его базовая стоимость — 5,30, GOE — 1,59. Общая сумма — 6,89 балла. Комбинированное вращение со сменой ноги четвёртого уровня. Базовая стоимость — 3,20, GOE — 1,02. Общая сумма — 4,22 балла. Каскад тройной лутц — тройной тулуп. Базовая стоимость тройного лутца — 5,90, тройного тулупа — 4.20. Суммарная базовая стоимость (с учётом коэффициента 1,1 за исполнение во второй части программы) — 11,11. GOE — 1,77. Общая сумма — 12,88 балла. Комбинированное вращение четвёртого уровня. Базовая стоимость — 3,50. GOE — 1,05. Общая сумма — 4,55 балла. Дорожка четвёртого уровня. Базовая стоимость — 3,90. GOE — 1,33. Общая сумма — 5,23 балла. Вращение в заклоне четвёртого уровня. Базовая стоимость — 2,70. GOE — 0,81. Общая сумма — 3,51 балла.

Протокол Софьи Муравьёвой за короткую программу в финале Гран-при России — 2025 Фото: Скриншот

Что такое оценка за технику

Важную часть системы занимает техническая оценка. По сути, это единственная составляющая, которую фигурист может предсказать и подготовить заранее — у всех элементов есть базовая стоимость, которую спортсмен совместно с тренерами может подсчитать и сложить. И таким образом понять, на какую оценку он может рассчитывать при удачном исполнении элемента.

Технику исполнения оценивают две группы судей. Сначала трое арбитров технической бригады определяют уровень сложности элемента, выявляют допущенные ошибки и формируют базовую стоимость элемента. Затем девять других судей дают оценку его исполнения: за качественный элемент добавляют баллы к BV (Basic value — базовой стоимости), а за некачественный — вычитают.

За качественное выполнение прыжка или другого элемента к базовой стоимости добавляются баллы за качество исполнения (Grade of Execution, GOE), которые могут варьироваться от -5 до +5. За плохое исполнение или ошибки оценка снижается. В результате формируется итоговый балл за каждый элемент: базовая стоимость плюс (или минус) GOE. Все полученные за отдельные элементы оценки складываются, и на их основе формируется общая техническая оценка программы (TES).

У одиночников TES включает в себя прыжки, вращения и дорожки шагов. У па́рников эти три составляющие также присутствуют, однако в этой дисциплине к технической составляющей добавляются поддержки, выбросы и подкрутки. У танцоров же оцениваются поддержки, твиззлы и определённые хореографические элементы.

Алина Загитова Фото: РИА Новости

Что такое компоненты

Компоненты — это вторая половина оценки, которая считается наиболее субъективной. В нacтоящее время учитываются три критерия:

композиция выступления;

презентация;

мастерство катания.

Каждый из этих аспектов оценивается по шкале от 0 до 10 баллов с шагом 0,25, после чего вычисляется среднее арифметическое число, которое умножают на определённый коэффициент. Ниже представлены нынешние компоненты.

Исполнение программы (Performance/Execution). Этот компонент оценивает передачу эмоций и создание образа. Внимание уделяется индивидуальности, эмоциям и расстоянию между партнёрами (для парного катания и танцев на льду).

Хореография/композиция (Choreography/Composition). Судьи оценивают структуру программы, сбалансированность её частей, оригинальность, смысловые и музыкальные акценты, а также умение владеть пространством на льду.

Катание (Skating Skills). Оцениваются качество, чистота, лёгкость и скорость скольжения, ребристость коньков, смена направлений, качество выполнения прыжков, вращений и дорожек шагов.

Каждый компонент оценивается по шкале от 0,25 до 10 баллов. Средняя оценка за компоненты получается путём умножения среднего арифметического выставленных баллов на коэффициент, который зависит от вида программы и типа катания.

В короткой программе:

для мужского одиночного катания — коэффициент 1,0;

для парного и женского одиночного катания — 0,8.

В произвольной программе:

для мужчин — 2,0;

для парного и женского катания — 1,6.

Какие штрафы бывают

В фигурном катании система штрафов чётко регламентирована — это вычет определённого количества баллов из общей суммы за исполнение программы. В зависимости от дисциплины могут применяться различные санкции. Однако более или менее общая схема применения дедакшенов следующая:

Падение. Причём не только с прыжков, но и с других элементов — с дорожки шагов, вращения и тому подобного. Здесь также существует собственная система: за одно-два падения снимают один балл, за третье — два и так далее. В парном катании также своя схема: если падает один партнёр — балл дедакшена будет всего один. А если оба — то уже два. Нарушение временных рамок. Наказание применяется за каждые пять секунд. Чаще всего это происходит, если фигурист слишком рано (или поздно) начал или закончил своё выступление. Нарушение внешнего вида. Несоответствие костюма, падение его составляющей части или аксессуаров на лёд, слишком откровенные наряды и прочее. Поэтому спортсменам так важно следить за своим внешним видом и тщательно продумывать все элементы. Остановка выступления. Прерывание проката до трёх минут карается аж пятью баллами штрафа. Исполнение запрещённых элементов. До недавних пор таковым было сальто — однако его официально разрешили с сезона-2024/2025.

После выступления все штрафы складываются и вычитаются из общей суммы баллов, набранных фигуристом за представление программы. Так и получается итоговая оценка за прокат. В достаточно плотной борьбе, которая бывает на турнирах высшего уровня, на счету каждый набранный балл, а получение дедакшена может оказаться фатальным для шансов того или иного спортсмена на победу или на медаль.

Популярные вопросы по теме

Сколько судей в фигурном катании?

По правилам Международной системы судейства (IJS) на соревнованиях судейская коллегия делится на техническую бригаду (TES) и на судейскую бригаду, оценивающую компоненты программы (PCS). В судейскую бригаду (PCS) входят девять человек, техническая состоит из трёх арбитров.

Как может выиграть фигурист, если он упал?

В действующей системе судейства одно падение при выполнении элемента не означает обязательный проигрыш. Чтобы выиграть соревнования фигуристу с такой ошибкой необходимо, чтобы его общая оценка оказалась выше, чем у его соперников. Этого можно достичь за счёт более сложного контента или идеального исполнения остальных элементов для получения более высокого GOE.

Михаил Коляда после падения с прыжка Фото: РИА Новости

Фигурист может выиграть или занять высокое место благодаря ряду приведённых ниже факторов.

Высокое качество исполнения других элементов: если остальная часть программы выполнена без ошибок, с высокой техникой и артистизмом, это может компенсировать падение.

Сложность и уровень сложности элементов: выполнение сложных прыжков, а также уникальных элементов может повысить оценку за техническую составляющую.

Артистизм и презентация: эмоциональное исполнение, выразительность и харизма на льду могут значительно повлиять на общее впечатление судей и зрителей.

Общий результат по баллам: в фигурном катании важен суммарный результат за всю программу. Если падение было единичным и не сильно снизило сумму баллов (не понизило стоимость прыжка с тройного до двойного, к примеру), а остальные элементы выполнены отлично, это может помочь сохранить высокую позицию.

Психологическая стойкость: способность быстро восстановиться после падения и продолжить выступление на высоком уровне также может повлиять на оценки судей.

Что такое бонусные коэффициенты?

В современной системе судейства существует ряд нюансов, которые могут повысить стоимость элементов при определённых условиях. Например, бонус за выполнение прыжков во второй половине программы, когда спортсмен уже испытывает усталость. Именно это помогло Алине Загитовой выиграть Олимпийские игры — все её прыжковые элементы были выполнены с учётом этого преимущества.

Надбавки в виде 10% от стоимости элемента можно получить при его выполнении определённым способом — например, при поднятых наверх руках. Система бонусов меняется постоянно, но поощрения за выполнение прыжка во второй половине программы остаются неизменными — за них дают 1,1 балла, которая умножается на базовую стоимость элемента. После победы Загитовой на Олимпиаде лишь ограничили их количество: три — в произвольной и всего один — в короткой.

Бонусные коэффициенты, как правило, мотивируют фигуристов на исполнение более редких и сложных элементов. В одиночном катании особенно ценятся каскады из трёх прыжков и уникальные комбинации. В парном и танцах на льду отмечают сложные поддержки, параллельные и выбросные прыжки, исполненные на высочайшем уровне.