Продавщица овощей и гениальный врач. Петросян и Гуменник не мечтали об Олимпиаде?

Любопытный парадокс: ни Аделия, ни Пётр не ставили медали во главу угла. В детстве их желания кардинально отличались от текущей реальности.

До квалификационного турнира в Пекине остаётся меньше двух недель, поэтому градус напряжения в мире российского фигурного катания повышается, а внимание к двум олимпийским надеждам — Аделии Петросян и Петру Гуменника — становится более пристальным. Наши талантливые спортсмены вовсю работают над программами, оттачивают элементы и прогрессируют в артистизме.

Что для 23-летнего Гуменника, что для 18-летней Петросян выступление в китайской столице будет большим испытанием, ведь вернуться на международную арену после продолжительного бана в солидном по меркам их дисциплин возрасте и показать приемлемый результат — задачка со звёздочкой.

Но каким бы трудным ни было восхождение на вершину, нет никаких сомнений, что и Аделия, и Пётр справятся. В конце концов, они отличаются особой психологической устойчивостью: их путь к главному старту четырёхлетия был долог и тернист, а ещё… не так желанен, как могло бы показаться.

Особый парадокс в фигурном катании, когда олимпийскими чемпионами становятся те, кто изначально не ставил золото Игр во главу угла. Так, например, Анна Щербакова никогда не мечтала о главном титуле в карьере, и всё же именно она добилась того, к чему стремились тысячи других детей-спортсменов. Примечательно, что Петросян и Гуменник тоже не испытывали особого интереса к подобным наградам — в юные годы Аделия и Пётр мечтали об абсолютно неспортивных профессиях.

Мы вспомнили, какими фигуристы были в детстве, и обнаружили переломный момент, когда поездка на Олимпиаду стала их основной целью.

Гуменник считал золото Олимпиады следствием удачи

По рассказам родителей Петра Гуменника, выбор будущего спортсмена в пользу фигурного катания был, что называется, раз и навсегда. Плавание и тхэквондо не увлекли Петю, зато «вода в твёрдом виде» – очень даже. При этом второй серьёзной любовью Гуменника стала музыка, а именно занятия на фортепиано — фигурист до сих пор не оставляет это хобби и учится по нотным листам в свободное от тренировок время. Многогранность спортсмена неоспорима, и в этом кроется его уникальность — даже несмотря на особый трепет, который вызывало фигурное катание, будущей своей профессией Пётр его не видел.

«С детства я хотел быть не только спортсменом, но и врачом, химиком и даже пилотом», — рассказывал он в интервью изданию «Мел».

Гуменник неоднократно отмечал, что получает профессиональные знания для того, чтобы у него была возможность найти место в жизни после завершения спортивной карьеры. Фигурист несколько раз сдавал ЕГЭ не просто так: сначала он хотел лечить генетические заболевания, а потом загорелся информатикой и поступил в ИТМО.

И всё это параллельно со спортом, в котором Петру тоже приходилось непросто. По юниорам он был крайне хорош, затем случились застой и неприятная болезнь суставов. И тем не менее Гуменник всё преодолел, чтобы впоследствии стать одной из двух олимпийских надежд России.

Примечательно, что изначально такого плана у расчётливого, смотрящего далеко вперёд фигуриста не было.

«Во мне есть спортивный дух, я люблю конкуренцию, соревнования. И люблю саморазвиваться, расти, совершенствоваться. А в фигурном катании мне нравится, что это не просто спорт, а ещё и искусство. Способ самовыражения», — говорил он в 2022 году «РИА Новости».

Пётр Гуменник Фото: РИА Новости

«Побед хочется. Но что-то конкретное, например, первое место на Олимпийских играх, загадывать невозможно. Даже если какой-то спортсмен является сильнейшим, то далеко не факт, что он выиграет Олимпиаду. В золоте Олимпиады есть и большая доля удачи», — добавлял он.

И через год мнение Петра не особо поменялось.

«У любого человека есть потребность в стремлении к успеху и признанию в деле, требующем колоссальных усилий. Я удовлетворяю эту потребность фигурным катанием. Если говорить о каком-то спортивном результате, моя цель — крупные международные соревнования. Чемпионаты мира, Олимпийские игры. Обычно все говорят, что мечтают о золоте Игр, но я чуть-чуть расширяю для себя эту тему. Потому что понимаю: Олимпиада бывает раз в четыре года, и такой шанс может не представиться и не реализоваться, даже если совершенно невероятные усилия приложить. Может банально не повезти в нужный момент», — приводит его слова RT.

И вот наконец шансы в процентном соотношении серьёзно возросли — теперь Гуменник может реализовать свои амбиции. А для этого ему снова стоит стать ребёнком, которого когда-то встретила Татьяна Юрышева.

«Петя пришёл на просмотр в зале в четыре года. Он был невысокого роста, с недлинными «рычагами». Очень симпатичный мальчик с выразительными глазами, неразговорчивый и скромный, аккуратный. Когда он появился в зале, первая черта, которая бросилась в глаза — заинтересованный и осознанный взгляд. Второе — феноменальная память, это был очень развитый для своих лет ребёнок. Многих своих сверстников обгонял.

Петя был очень упёртый — если какой-то элемент не пошёл, он не уйдёт со льда, пока его не сделает. Очень трудолюбивый, исполнительный и толковый».

Международный бан чуть не убил веру Петросян в Олимпиаду

Сильный характер был и у Аделии Петросян — один из первых тренеров фигуристки Алексей Шемет описывал её так:

«С самого детства она выделялась, во-первых, горящим взглядом. Ей нужно было быть лучшей, обратить на себя внимание… Помню, как она скребла пальцем по руке Ирины Борисовны [Страховой] со словами: «Посмотрите, так?» Во-вторых, у неё всегда был боевой характер, она очень требовательна к себе и к тому, что делает. Работа с ней была всегда очень интересная и динамичная. В-третьих, это безусловное доверие к специалистам, с которыми она работала. Она пробовала новые заходы, специальные упражнения, не пытаясь сказать, что ей неудобно или что она не хочет — просто шла и делала, даже если не получается, ведь понимала: если тренер даёт задание, то оно для чего-то нужно. С Аделией было очень приятно работать всей нашей команде».

Удивительно, что при таком подходе Аделия также не видела себя спортсменкой.

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

«Кем я только не хотела быть. Когда была совсем маленькой – и парикмахером, и овощи хотела продавать. Это, наверное, самое странное. Потом захотела быть тренером. Сейчас вот ещё думаю, хореограф-постановщик или тренер. Скорее, хореограф-постановщик. Тренерского опыта у меня, естественно, нет. И мама мне сказала: «С таким характером сидеть на одном месте и тренировать ты не сможешь», — рассказывала она в интервью ФФККР.

Как и коллега по квалификационному турниру, Петросян находила в фигурном катании способ самореализации. В случае Аделии выбора у родителей как такового не было — поставить её на коньки было её требованием.

«Я сама в два года попросила меня поставить на коньки. Это было слишком рано, поэтому мы подождали ещё пару годиков, и, когда мама поняла, что я всё-таки хочу встать на коньки, меня поставили. Потом пошло-поехало. Если я не ошибаюсь, то как-то раз увидела передачу «Ледниковый период». Взрослые выступали, мне прямо понравилось, как они катались, делали поддержки. И мне тоже захотелось попробовать. Мой детский разум захотел», — рассказывала она «Дому Москвы в Ереване».

«В детстве вообще не думала о будущем, маленькую меня не интересовали никакие медали. Долгое время я приходила на лёд просто покататься. И в этом смысле, повторюсь, у меня было отличное детство: в нём прекрасно уживались детские беззаботные игры, тренировки, учёба, и ещё оставалось достаточно много свободного времени», — добавляла фигуристка в интервью The Voice.

Однако переломный момент случился: международный бан хоть и подкосил спортсменку, но в ней зародилась надежда на крупные старты, когда в отношении к России начало наблюдаться потепление.

«Надежда всегда есть. Однако, мне кажется, придётся корячиться без международных стартов подольше. Такая судьба, видимо», — отмечала она на одном из соревнований, а затем зазвучала увереннее:

«Все мои мысли сейчас о международных соревнованиях. Потому что появилась надежда. Вместе с этим я чувствую страх, что так и останусь только с российскими титулами. Вдруг форма уйдёт или у меня просто не будет возможности выступить на международном уровне. А значит, в международной истории спорта я буду никем. Как будто меня и не было никогда».

В словах Аделии чувствовались досада и грусть, ведь истинным желанием всё это время, как она поделилась с нашей федерацией, было стать олимпийской чемпионкой и сделать то, что ещё никто не делал.

И что ж, нужно поздравить её: со второй частью она успешно справилась, поставив рекорд с четверным риттбергером. Осталось попасть на Олимпиаду и показать себя там во всеоружии. Чего мы ей и Петру и желаем!