«Петросян и Гуменник завоюют квоту на олимпийские игры». Энберт уверен в наших фигуристах

Первый за три года международный турнир для российских фигуристов стартует уже на следующей неделе. За олимпийские квоты от России поборются Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Фигуристы выбрали разные тактики подготовки: Аделия и её команда держат практически всё в секрете, тогда как Пётр предпочитает сохранять молчание, но при этом уже успел показать новые программы публике — в том числе и на соревнованиях. Призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане Александр Энберт в интервью «Чемпионату» поделился своим мнением о шансах россиян на завоевание олимпийских квот.

«Держать форму на пике полгода практически невозможно»

— Как оцениваете перспективы Гуменника и Петросян в Пекине?

— Для них это вообще относительно проходное соревнование по уровню. Я понимаю, конечно, степень ответственности: супердавление, единственные квоты, которые у нас есть, долгое время отсутствие международных турниров. Конечно, всё в совокупности будет давить на спортсменов. Но если от этого абстрагироваться, то я уверен на 200%: для них не составит труда завоевать квоту на Олимпийские игры.

— Сейчас Пётр находится в хорошей форме: попытка пятиквадки и два старших четверных в короткой программе. Целесообразно ли сейчас усложнять программу или лучше поберечь силы и подготовиться к Милану?

— Сейчас только начало сезона, и понятно, что невозможно держать себя на пике формы с августа по февраль — естественны спады и набор кондиций. Главное — правильно всё рассчитать. Сейчас ему нужно набрать форму, чтобы проверить программу, потом – немного сбавить темп, а затем – подготовиться к чемпионату России. После этого можно отдохнуть и выйти на пик именно к Олимпиаде. Я уверен, что команда не планирует держать Петра на пике полгода — это практически невозможно. Но если спортсмен ощущает необходимость набрать форму и проверить полный тренировочный объём в соревновательной атмосфере, значит, так и нужно поступать.

Пётр Гуменник Фото: РИА Новости

Не нужно бояться своих ощущений, надо действовать. Сейчас у спортсмена может возникнуть желание проверить сложный набор элементов при сильном волнении — а в данной ситуации оно всё равно будет из-за отстранения, отсутствия соревновательного тонуса на международной арене и отсутствия борьбы за квоты. Неважно, какие соперники — это накладывает дополнительную нагрузку и ответственность.

Проверить сложный набор в таких условиях — почему бы и нет? Даже если что-то пойдёт не так, к Олимпиаде он уже будет знать, где при сильном стрессе нужно немного выдохнуть, собраться и продолжить. Я не вижу ничего плохого в том, что Пётр сейчас в хорошей форме — главное, чтобы команда правильно выстроила действия на протяжении сезона.

«Аделию не видели, потому что команда готовится непосредственно к Пекину»

— Гуменника мы уже видели, и многое о его подготовке известно, а вот про Петросян мы практически ничего не знаем. Связано ли это с проявлениями пубертата или с какими-то другими сложностями?

— Я не могу ничего предполагать. Но, исходя из собственного опыта подготовки, скажу, что к любому турниру — будь то чемпионат России или Олимпийские игры — иногда необходимо прокатать программу и что‑то опробовать, а иногда в этом нет нужды. Аделию мы не видели, потому что, как мне кажется, её команда готовится именно к этому турниру и решила не участвовать в промежуточных прокатах. Это абсолютно нормально — просто один из вариантов подготовки, когда акцент делается на одном важном соревновании.

Тем более что Петросян сохраняет программы прошлого года и не нуждается в их дополнительном показе — она уже выступала с ними на чемпионате России и на финале Гран-при. Аделия точно знает, где можно «отдохнуть», а где следует включиться и сосредоточиться, поэтому я воспринимаю это как целенаправленную подготовку к пекинскому турниру.

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

— Среди соперников Аделии будут чемпионки Европы Луна Хендрикс и Анастасия Губанова. Они смогут составить ей конкуренцию?

— При всём уважении к Луне Хендрикс и Анастасии Губановой — действительно титулованным европейским фигуристкам, — мы с удовольствием смотрим их выступления на чемпионатах Европы и этапах Гран-при, это по-настоящему красивое и женственное катание. Но у Аделии, судя по прошлому сезону, есть прочная техническая база, и её владение коньком превосходит соперниц на этом турнире. Поэтому, честно говоря, у меня пока нет никаких сомнений в её прокатах и в её успехе на олимпийском отборе.

«У Гуменника интересные программы и нестандартные задумки»

— Пётр представил свои программы в этом сезоне, и после Кубка Санкт-Петербурга появилось много мнений о том, что эти постановки ему не подходят. Стоило ли экспериментировать?

— Обычный зритель сравнивает Петра в конце прошлого сезона — когда у него были супернакатанные программы, он был на пике формы и глубже чувствовал образ своих персонажей, — с его первым прокатом в этом сезоне. Понятно, что к концу прошлого сезона внутренние ощущения у Петра были сильнее. Тем не менее мне кажется, что сейчас у него интересные программы и нестандартные задумки.

То, что они вызывают обсуждения — это хорошо, ведь фигурное катание стремится к искусству, а искусство должно вызывать дискуссии, порождать разговоры о смыслах, заложенных в программу. Для Петра это ценный опыт, который позволит ему открывать новые грани своего таланта. Кроме того, Илья Авербух — постановщик с огромным опытом, владеющий множеством инструментов для передачи глубокого смысла.

Здесь я прекрасно понимаю Аделию, которая оставила программы прошлого сезона — это отличный ход, если учитывать, что эти постановки не были показаны на международной арене. Конечно, многие следили за российскими стартами, но широкая публика всё равно их не видела. В то же время у Петра образ обновится: у него две новые программы, и он исполнит их с новой энергией на предстоящих турнирах.

Здесь просто два разных инструмента, которыми спортсмены пользуются, и многие до них применяли такие приёмы в своей карьере. Внутреннее ощущение спортсмена — самое важное и ценное. Если он чувствует, что программу нужно оставить — значит, так и нужно сделать; если ощущает необходимость обновиться — значит, нужно обновиться. Это не хорошо и не плохо, а просто разные подходы, и всё.

Карина Акопова/Никита Рахманин Фото: РИА Новости

— Как оцениваете шансы недавно перешедших под флаг Армении Карины Акоповой и Никиты Рахманина на олимпийскую квоту?

— Мне сложно однозначно сказать про квоту. Но я буду искренне за них болеть, так как мы тесно общаемся с их тренерами и я часто вижусь с ребятами в Сочи. У них уже прошёл турнир, где они не показали свои лучшие программы, но получили неплохие баллы. Поэтому станем надеяться на получение квот, а дальше всё будет зависеть от их прокатов.